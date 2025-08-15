ভারতে ল্যালিগা 2025-26 কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?

স্প্যানিশ লীগ আজ থেকে শুরু হবে।
লালিগা আরও পদ্ধতিগত, দক্ষতা-কেন্দ্রিক খেলার জন্য খ্যাতিমান, যেখানে প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রায়শই নিখুঁত অ্যাথলেটিকিজমের উপর জয়লাভ করে।
রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা এবং অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের মতো দলগুলি প্রায়শই লীগে আধিপত্য বিস্তার করে এবং এই তিনটি ক্লাবকে শিরোনামের জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে এমন বেশ কয়েকটি ক্লাব রয়েছে।
15 আগস্ট, গিরোনা 2025-226 স্প্যানিশ লীগের মরসুম শুরু করার জন্য এস্তাদি মন্টিলিভিতে রায়ও ভ্যালেকানোকে স্বাগত জানিয়েছেন। বার্সেলোনা আশা করে যে তারা যখন তাদের প্রচার শুরু করার জন্য 16 ই আগস্ট বাড়িতে ম্যালোরকা খেলবে তখন তাদের শিরোনাম বিডের প্রথম দিকে সুরটি সেট করবে। ১৯ আগস্ট, রিয়াল মাদ্রিদ আবার লিগ জয়ের প্রয়াসে ওসাসুনার বিপক্ষে তাদের মরসুমের প্রথম খেলা খেলবে।
রোনালদো এবং মেসির প্রস্থান সত্ত্বেও, অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন যে লীগ তার দর্শকদের মধ্যে একটি বিশাল ক্ষতিগ্রস্থ হবে কারণ ভক্তরা সর্বকালের সেরা দুই খেলোয়াড়কে দেখার জন্য তাদের টিভি স্যুইচ করতেন।
যাইহোক, তাদের প্রস্থান সত্ত্বেও, স্প্যানিশ লীগ বিশ্বজুড়ে অন্যতম দেখা লিগ হিসাবে রয়ে গেছে। এটিতে ভারতীয় ভক্তরাও রয়েছে যারা নিয়মিতভাবে তাদের প্রিয় দলটি সপ্তাহের বাইরে খেলেন।
স্পেনের সেরা দলগুলির সাথে তাল মিলিয়ে রাখা তাদের পক্ষে কখনও সহজ ছিল না। নতুন স্প্যানিশ লীগের মরসুম শুরু হওয়ার সাথে সাথে ভক্তদের জন্য প্রতিটি পাস, ড্রিবল এবং স্কোর দেখার বিভিন্ন উপায় রয়েছে।
কোথায় এবং কীভাবে ভারতীয় ভক্তরা ল্যালিগা 2025-26 টি লাইভ দেখতে পারে?
নতুন মৌসুমে ফিরে আসার জন্য ভারতীয় ভক্তরা উচ্ছ্বসিত হবেন কারণ লিগ জুড়ে ক্লাবগুলি উত্তেজনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং বার্সেলোনা এবং রিয়াল মাদ্রিদের পছন্দগুলি আবারও এল ক্ল্যাসিকোতে মাথা ঘুরে যাবে।
ভারতীয় ফুটবল ভক্তরা 2025–2026 মরসুমের সমস্ত গেমগুলি একচেটিয়াভাবে দেখতে পারেন ফ্যানকোড।
ভারতীয় ভক্তরা স্প্যানিশ লীগ কোথায় দেখতে পারেন?
ভারতীয় ফুটবল অনুরাগীরা ফ্যানকোডে একচেটিয়াভাবে সমস্ত নতুন 2025–2026 মরসুমের গেমগুলি দেখতে পারেন।
নতুন স্প্যানিশ লীগের মরসুম কখন শুরু হচ্ছে?
শুক্রবার, 15 আগস্ট, গিরোনা 2025-226 মৌসুম শুরু করার জন্য এস্তাদি মন্টিলিভিতে রায়ো ভ্যালেকানোকে স্বাগত জানিয়েছেন।
তারা আগের মরসুমের লালিগা শিরোপা কে জিতেছে?
বার্সেলোনা গত মৌসুমে শিরোপা জিতেছে।
