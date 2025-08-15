You are Here
ভারত ও পাকিস্তানের ফ্ল্যাশ বন্যার ফলে কমপক্ষে ২৮০ জন নিহত, স্কোর এখনও নিখোঁজ রয়েছে

মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে প্রবাহিত বন্যার ফলে গত ২৪ ঘন্টা ধরে ভারত ও পাকিস্তানে নিখোঁজ হওয়া আরও ২৮০ জনেরও বেশি লোক মারা গেছে এবং কয়েকজনকে ছেড়ে গেছে, কর্মকর্তারা শুক্রবার বলেছিলেন, উদ্ধারকারীরা প্রতিবেশী দেশগুলির দুটি পাহাড়ী জেলা থেকে প্রায় ১,6০০ জনকে সুরক্ষায় নিয়ে এসেছিল।

পাকিস্তানে, বন্যা-হিট উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বাজৌর জেলায় ত্রাণ সরবরাহকারী একটি হেলিকপ্টার শুক্রবার খারাপ আবহাওয়ার কারণে বিধ্বস্ত হয়েছিল, দু’জন পাইলট সহ পাঁচজনকে হত্যা করেছে, একটি সরকারী বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

ক্লাউডবার্টস নামে পরিচিত ছোট ছোট অঞ্চলগুলিতে হঠাৎ, তীব্র বর্ষণগুলি ভারতের হিমালয় অঞ্চল এবং পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান সাধারণ, যা বন্যা ও ভূমিধসের প্রবণতার ঝুঁকিতে রয়েছে। ক্লাউডবার্স্টস তীব্র বন্যা এবং ভূমিধস সৃষ্টি করে, পাহাড়ী অঞ্চলে কয়েক হাজার মানুষকে প্রভাবিত করে ধ্বংসযজ্ঞের সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্লাউডবার্টস বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন পাহাড়ের অঞ্চলে অপরিকল্পিত উন্নয়নের কারণে ঝড় থেকে ক্ষতিও বেড়েছে।

দূরবর্তী হিমালয়ান গ্রামে কয়েক ডজন নিখোঁজ

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে উদ্ধারকারীরা শুক্রবার চোসিতির প্রত্যন্ত হিমালয় গ্রামে নিখোঁজদের সন্ধান করেছিলেন।

কর্মকর্তারা রাতারাতি উদ্ধার অভিযান বন্ধ করে দিয়েছিলেন তবে বৃহস্পতিবার কমপক্ষে ৩০০ জনকে বন্যা ও ভূমিধসের সূত্রপাতের পরে কমপক্ষে ৩০০ জনকে উদ্ধার করেছিলেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অনেক নিখোঁজ মানুষকে ধুয়ে ফেলা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, স্থানীয় বাসিন্দা হার্বিন্দর সিং এই দুর্যোগের পরপরই উদ্ধার প্রচেষ্টায় যোগ দিয়েছিলেন এবং ৩৩ টি মৃতদেহের কাদা থেকে উদ্ধার করতে সহায়তা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন।

স্থানীয় হাসপাতালে কমপক্ষে ৫০ জন গুরুতর আহত লোককে চিকিত্সা করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই কাদা ও ধ্বংসাবশেষ ভরা স্রোত থেকে উদ্ধার করেছিলেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আধিকারিক মোহাম্মদ ইরশাদ বলেছেন, নিখোঁজ মানুষের সংখ্যা বাড়তে পারে।

আবহাওয়া কর্মকর্তারা এই অঞ্চলে আরও ভারী বৃষ্টিপাত এবং বন্যার পূর্বাভাস দিয়েছেন।

কাশ্মীরের কিশতোয়ার জেলার চসিটি, সর্বশেষ গ্রাম যা চলমান বার্ষিক হিন্দু তীর্থযাত্রার রুটে ৩,০০০ মিটার উচ্চতায় একটি পাহাড়ী মন্দিরের পথে মোটরযানগুলিতে অ্যাক্সেসযোগ্য।

একটি কাদা, ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামে কাঠের তক্তাগুলি অতিক্রম করার এক লাইন
চোটিতিতে ফ্ল্যাশ বন্যার একদিন পর শুক্রবার একটি অস্থায়ী সেতু ব্যবহার করে একটি চ্যানেল জুড়ে আটকে থাকা তীর্থযাত্রীদের সহায়তা করা হয়। (চনি আনন্দ/দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, 25 জুলাই থেকে শুরু হওয়া এবং 5 সেপ্টেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল তীর্থযাত্রা স্থগিত করা হয়েছিল।

ধ্বংসাত্মক বন্যা পিলগ্রিমদের জন্য স্থাপন করা মূল সম্প্রদায়ের রান্নাঘর, পাশাপাশি কয়েক ডজন যানবাহন এবং মোটরবাইকগুলি সরিয়ে নিয়েছিল। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বন্যার সময় ২০০ টিরও বেশি তীর্থযাত্রী রান্নাঘরে ছিলেন, যা পাদদেশে একসাথে গুচ্ছযুক্ত অনেক বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্থ বা ধুয়ে ফেলেছিল, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

স্নেহা, যিনি কেবল একটি নাম দিয়েছেন, তিনি বলেছিলেন যে বন্যার জলরাশিরা পাহাড়ের নীচে নেমে যাওয়ার কারণে তার স্বামী এবং একটি কন্যাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি এবং তার ছেলে কাছাকাছি থাকাকালীন দুজন কমিউনিটি রান্নাঘরে খাবার খাচ্ছিলেন। পরিবার তীর্থযাত্রায় এসেছিল, তিনি বলেছিলেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ফটো এবং ভিডিওগুলিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি দেখানো হয়েছে, গ্রামের ক্ষতিগ্রস্থ যানবাহন এবং বাড়ির পাশে গৃহস্থালীর জিনিসপত্র রয়েছে। আটকে থাকা তীর্থযাত্রীদের একটি জঞ্জাল জলের চ্যানেল অতিক্রম করতে সহায়তা করার জন্য কর্তৃপক্ষগুলি শুক্রবার অস্থায়ী সেতু তৈরি করেছে এবং বোল্ডার, উপড়ে গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি এবং অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ স্থানান্তর করতে কয়েক ডজন টুকরো সরঞ্জাম ব্যবহার করেছে।

কিশতওয়ার জেলা একাধিক জলবিদ্যুৎ বিদ্যুৎ প্রকল্পের আবাসস্থল, যা বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলের ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রের জন্য হুমকির জন্য সতর্ক করেছেন।

কমলা জাম্পসুটের লোকেরা একটি পাহাড়ী অঞ্চলে ধ্বংসস্তূপের মাধ্যমে ঝুঁটি
চোসিতিতে ফ্ল্যাশ বন্যার পরে শুক্রবার ভারতের জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী (এনডিআরএফ) এবং অন্যান্য সুরক্ষা কর্মীরা একটি উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। (চনি আনন্দ/দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

পাকিস্তানের বন্যার কবলে পড়ে কয়েকশো পর্যটক

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে, গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে ফ্ল্যাশ বন্যার ফলে কমপক্ষে ২৪৩ জন মারা গিয়েছিল, শুক্রবার উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের বন্যা-হিট বুনার জেলায় মারা যাওয়া ১৫7 জন সহ।

প্রাদেশিক জরুরী পরিষেবার মুখপাত্র মোহাম্মদ সুহাইল অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেছেন যে কয়েক ডজন লোক এখনও নিখোঁজ রয়েছে এবং উদ্ধার অভিযান চলছে।

তিনি বলেন, শুক্রবার মধ্যাহ্নের মধ্যে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 78 78 টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং পরে আরও 79৯ জন ধসে পড়া ঘরবাড়ি এবং প্লাবিত গ্রামগুলির ধ্বংসস্তূপ থেকে টানা হয়েছিল।

সুহাইল বলেছিলেন, “আমরা এখনও কয়েক ডজন নিখোঁজ লোককে খুঁজছি বলে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে পারে।”

একটি বন্যার গ্রামের ওভারহেড শট
প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত এই ছবিতে শুক্রবার পাকিস্তানের উত্তর -পশ্চিমের বুনার জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যার বন্যার পরে বন্যার জলাবদ্ধতায় বাড়িগুলি নিমজ্জিত হয়। (প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

বুনারের গ্রামগুলিতে প্রলয়রা বাড়িঘর ধ্বংস করে দেওয়ার কারণে কয়েক ডজন আহত হয়েছিল, যেখানে কর্তৃপক্ষ শুক্রবার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। সরকারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্সগুলি ১০০ টিরও বেশি সংস্থা হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

শুক্রবার যে হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়েছিল তা উত্তর -পশ্চিমে নেমে যাওয়ার সময় একটি ত্রাণ মিশনে ছিল, প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গান্ডাপুর জানিয়েছেন।

স্থানীয় কর্মকর্তাদের মতে এই অঞ্চলগুলিতে কমপক্ষে 35 জন লোক এখনও নিখোঁজ ছিল। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতে সর্বশেষতম প্রাণহানির ঘটনা ২ June জুনের পর থেকে মোট বৃষ্টি-সম্পর্কিত মৃত্যুর সংখ্যা ৫ 556 এ নিয়ে আসে।

বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার মানসেহরা জেলার সিরান উপত্যকায় ফ্ল্যাশ বন্যা ও ভূমিধসদের আটকা পড়ার পরে উদ্ধারকারীরা খাইবার পাখতুনখোয়ার প্রাদেশিক জরুরী সেবার মুখপাত্র বিলাল ফাইজি বলেছেন, উদ্ধারকারীরা ১,৩০০ পর্যটককে বাঁচানোর জন্য কয়েক ঘন্টা কাজ করেছিলেন।

দু'জন পুরুষ একটি পাহাড়ী অঞ্চলে ধ্বংসস্তূপ এবং কাদা দিয়ে হাঁটেন
শুক্রবার পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের প্রধান শহর মুজাফফরাবাদের নিকটবর্তী নারিয়ান বেহাক ভিলেজে ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ির ধ্বংসাবশেষের গ্রামবাসীরা দরকারী আইটেমগুলির সন্ধান করে। (এমডি মুঘল/দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ একটি জরুরি সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে পর্যটকদের সরিয়ে নেওয়া এবং বন্যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ সকলকে নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

জুলাই থেকে গিলগিট-বাল্টিস্টান অঞ্চলটি একাধিক বন্যার কবলে পড়েছে, কারাকোরাম হাইওয়ে বরাবর ভূমিধসকে ট্রিগার করে, পাকিস্তান এবং চীনকে সংযুক্ত করে একটি মূল বাণিজ্য ও ভ্রমণ রুট যা পর্যটকরা উত্তরে ভ্রমণ করতে ব্যবহৃত হয়। এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক হিমবাহ রয়েছে যা পাকিস্তানের সঞ্চিত জল সরবরাহের 75 শতাংশ সরবরাহ করে।

গ্রীষ্মের সময়, যখন স্কুলগুলি দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকে, তখন কয়েক হাজার মানুষ উত্তর ও উত্তর -পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাকৃতিক গন্তব্যে ভ্রমণ করে। এই বছর, ভূমিধস এবং ফ্ল্যাশ বন্যা সম্পর্কে বারবার সরকারী সতর্কতা সত্ত্বেও, অনেকে এখনও বন্যা-হিট অঞ্চলে জনপ্রিয় রিসর্টগুলি পরিদর্শন করেছেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, উদ্ধারকারীরা গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রায় ২,০০০ পর্যটককে বৃষ্টি- এবং বন্যা-আক্রান্ত অঞ্চল থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছিল।

পাকিস্তানের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা উত্তরে হিমবাহ হ্রদের উত্সাহের বন্যার জন্য নতুন সতর্কতা জারি করেছে, ভ্রমণকারীদের ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলগুলি এড়াতে সতর্ক করে দিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়নের কারণে ২৪ শে জুন থেকে ২৩ শে জুলাই পর্যন্ত পাকিস্তানে বৃষ্টিপাত দেখা গেছে, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের একটি নেটওয়ার্ক ওয়ার্ল্ড ওয়েদার অ্যাট্রিবিউশন দ্বারা এই সপ্তাহে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে। ২০২২ সালে, রেকর্ডে দেশের সবচেয়ে খারাপ বর্ষা মৌসুমে ১,7০০ জনেরও বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছিল এবং আমাদের আনুমানিক ৪০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছে।

দেখুন | ভূমিধসে নিখোঁজ এক পরিবারের ছয় সদস্য:

ভারতে নিখোঁজ এক পরিবারের ছয় সদস্য ভূমিধস

মঙ্গলবার ধারালির হিমালয়ান গ্রামে যে ফ্ল্যাশ বন্যা এবং ভূমিধসকে আঘাত করেছিল সে সম্পর্কে তারা জানতে পেরে একজন মা এবং বাবা এই মুহুর্তে বর্ণনা করেছেন – এবং ফোনের সংযোগটি হারিয়ে যাওয়ার আগে তারা কীভাবে তাদের একটি সন্তানের সাথে কথা বলেছিল এবং তাদের আবারও শোনা যায়নি।

