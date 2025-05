ভারত ও পাকিস্তানের সাথে রাশিয়ার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছে

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আছেন পরিদর্শন রাশিয়া গত বছরে দু’বার, এবং গত দশকে তিনি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে 17 বার সাক্ষাত করেছেন।

মস্কোর ইউক্রেন আক্রমণ করার আগে ভারতের মোট আমদানির মাত্র ২% ছিল রাশিয়ান তেল ২০২৪ সালের জুনে ৪০% এরও বেশি হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে, দুই দেশ লিখিত ভারতীয় বেসরকারী রিফাইনার রিলায়েন্সকে প্রতিদিন 500,000 ব্যারেল অপরিশোধিত তেল সরবরাহ করতে একটি 10 ​​বছরের, 13 বিলিয়ন ডলারের চুক্তি।

দুই দেশও পারমাণবিক শক্তিতে সহযোগিতা করে। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক শক্তি সরবরাহকারী রোসাতমের একটি রয়েছে চুক্তি ভারতে ছয়টি পারমাণবিক শক্তি চুল্লি তৈরির জায়গায়।

প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে রাশিয়া এবং ভারতও গভীরভাবে জড়িত। চ্যাথাম হাউস নোট করে যে রাশিয়া ভারতের সামরিক সরঞ্জামের ৫০% এরও বেশি এবং ভারত বিশ্বব্যাপী রাশিয়ান অস্ত্রের বৃহত্তম আমদানিকারক।

তবুও, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধের কথা বলতে গেলে ভারত কূটনৈতিক টাইটরোপের হাঁটার চেষ্টা করেছে, আক্রমণটির পক্ষে নিন্দা বা সমর্থনও নয়। এটি মস্কোর ক্রিয়াকলাপের নিন্দা জানিয়ে জাতিসংঘের রেজোলিউশনে অসংখ্যবার বিরত রেখেছে এবং দেশটি রাশিয়ায় সীমাবদ্ধ সমালোচনামূলক প্রযুক্তির দ্বিতীয় বৃহত্তম সরবরাহকারী।

রাশিয়া-পাকিস্তান সম্পর্ক

ঠান্ডা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পশ্চিমাপন্থী অভিমুখীকরণের পরে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাশিয়া-পাকিস্তানের সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে।

দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য পৌঁছেছে ২০২৩ সালে ১ বিলিয়ন ডলার, দুই দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ-সর্বকালের স্তর এবং রাশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি ওভারচুক ২০২৪ সালে বলেছিলেন যে রাশিয়া হবে সমর্থন ব্রিকস অর্থনৈতিক ব্লকটিতে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি।

“Pakistan-Russia relations since (2011) have been moving on an upward trajectory, however slowly,” Muhammad Murad, a Ph.D. বন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রার্থী, লিখেছেন কূটনীতিক মধ্যে।

2017 সালে, ইসলামাবাদ যোগদান মস্কো- এবং বেইজিংয়ের নেতৃত্বাধীন সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা এর আঞ্চলিক সহযোগিতা আরও গভীর করার প্রয়াসে।

চার বছর পরে, রাশিয়া এবং পাকিস্তান স্বাক্ষরিত করাচি থেকে লাহোর পর্যন্ত একটি গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের একটি চুক্তি।

“ইসলামাবাদ ও মস্কোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক সত্ত্বেও, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে পাকিস্তানের নিরপেক্ষ অবস্থানের কারণে এবং ইউক্রেনকে তার অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগের কারণে দু’দেশের মধ্যে বিদ্যমান অবিশ্বাসের একটি নির্দিষ্ট স্তর এখনও রয়েছে,” মুরাদ বলেছেন।

পাকিস্তান অভিযোগ করেছে বিক্রি ইউক্রেন এবং ইস্রায়েলের কাছে 364 মিলিয়ন ডলার অস্ত্র কভার একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) loan ণের জন্য অর্থায়ন করতে তহবিলের ব্যবধান প্রয়োজন। কাউন্টি সরকার আছে অস্বীকার করা হয়েছে যে বিক্রয় হয়েছিল।

যদিও পাকিস্তান জাতিসংঘের রেজোলিউশনের পক্ষে ভোটদান থেকে তিনবার বিরত রেখেছে যা ইউক্রেনের রাশিয়ার আচরণের নিন্দা করবে, তবে এটি ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বকে সম্মান করার আহ্বান জানিয়েছে।

দিল্লি ভিত্তিক গবেষক প্রশান্ত সিং রাশিয়া-পাকিস্তান সম্পর্ককে অন্য কোণ থেকে দেখেছেন।

“একটি ধ্রুবক আছে: পাকিস্তান-রাশিয়া সম্পর্ক সর্বদা রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত এবং পাকিস্তানের সমন্বয়ে গঠিত আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক পেন্টাগনের একটি উপসেট হিসাবে কাজ করেছে,” তিনি লিখেছেন কূটনীতিক মধ্যে।

তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা tradition তিহ্যগতভাবে শক্তি, খাদ্য সুরক্ষা এবং সন্ত্রাসবাদবিরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কারণ অস্ত্র বিক্রয় ভারতে রাগ করবে।

এমনকি এটি মস্কোর কাছাকাছি হওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানও অর্থায়নের জন্য আইএমএফের মতো পশ্চিমা সমর্থিত প্রতিষ্ঠানের উপরও নির্ভর করে। মার্চ হিসাবে সম্প্রতি, পাকিস্তান প্রাপ্ত চলমান ৩ 37-মাসের কর্মসূচির অংশ হিসাবে ১.৩ বিলিয়ন ডলার তহবিল সুরক্ষিত করার জন্য এগিয়ে যাওয়া যা বলেছে যে দেশটি ডিফল্ট হওয়ার হুমকি থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করেছে।