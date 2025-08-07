You are Here
ভারত চীনে ভারী ক্ষতি ভোগ করে, গ্রুপ সি তে বিজয়ী থাকুন
News

ভারত চীনে ভারী ক্ষতি ভোগ করে, গ্রুপ সি তে বিজয়ী থাকুন

জর্ডানের কাছে আগের পরাজয়ের পরে ২০২৫ সালের ফিবা এশিয়া কাপে ভারতের পরপর ভারতের পরাজয়টি ছিল।

বৃহস্পতিবার কিং আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটিতে একটি প্রভাবশালী 100-69 বিজয়ের মাধ্যমে ভারতকে জয়হীন রাখার পরে চীন ফিবা এশিয়া কাপ 2025 কোয়ার্টার ফাইনালের এক ধাপ এগিয়ে গেছে।

শেষবারের মতো স্বাগতিক সৌদি আরবের কাছ থেকে কঠোর অব্যাহতি পেয়ে, traditional তিহ্যবাহী প্রতিযোগীরা এবার স্বরটি সেট করতে দ্রুত ছিলেন, ২৯-১৪ সুবিধাটির প্রথম মালিকানা শেষ করার আগে ২০-৮ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

তবে এটি দ্বিতীয় কোয়ার্টারের আগ পর্যন্ত ছিল না যেখানে তারা অনেকগুলি গেমগুলিতে দ্বিতীয় জয় অর্জনের পথে ভালোর জন্য দূরে সরে যাবে, এইভাবে গ্রুপ সি -তে অস্থায়ী নেতৃত্ব নিয়েছিল – এবং অগ্রগতিতে শূন্যে।

এছাড়াও পড়ুন: ভারত বনাম চীন হাইলাইটস এবং রিপ্লে, ফিবা এশিয়া কাপ 2025

টিম ড্রাগনকে শনিবার স্থানীয় সময় 14:00 এ জর্ডানকে পরাজিত করতে হবে সুইপটি শেষ করতে এবং নংটি ক্লিঞ্চ করতে হবে। 1 স্পট, যা 13 আগস্ট থেকে নির্ধারিত কোয়ার্টার ফাইনালে সম্পূর্ণ ভ্রমণের যোগ্য।

হু মিংকেক্সুয়ান চীনাদের আর্কের ওভার থেকে 5-অফ -8 ক্লিপের পিছনে 17 পয়েন্ট দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল, কারণ তিনি দেখিয়েছিলেন যে উদ্বোধনী দিনে সৌদির বিপক্ষে একটি নিখুঁত দ্বি-পয়েন্ট প্রদর্শনের পরে তিনি কতটা পিছনে বাউন্স করতে চেয়েছিলেন।

২ 27 বছর বয়সী এই প্রহরী প্রথম দিকে আক্রমণাত্মক ছিল, উদ্বোধনী সময়কালে আট পয়েন্ট অর্জন করেছিল যা তাকে তাদের 12-2 শুরু করার জন্য তিনটি পয়েন্টারকে একটি জোড়া পেরেক দেখেছিল যা কার্যত একতরফা শোয়ের জন্য সুরটি সেট করে।

এছাড়াও পড়ুন: ফিবা এশিয়া কাপ 2025 পয়েন্ট সারণী: ওপেনারে পরাজয়ের পরে ভারত শেষ অবস্থানে চলে যায়

ঝাও জিয়াও 17 পয়েন্ট নিয়ে শেষ করেছেন। ওয়াং জুনজি এবং চেং শুয়েপেং ১৩ পয়েন্ট প্রায় সরবরাহ করেছিলেন, যখন পাকা বড় মানুষ হু জিনকিউ ১১ পয়েন্ট এবং ১০ টি রিবাউন্ডের সাথে একটি ডাবল-ডাবলকে আবিষ্কার করেছিলেন।

লিয়াও সানিং 5 টি রিবাউন্ডের পাশাপাশি 11 পয়েন্ট করেছে এবং 8 টি সহায়তা করে মোট ছয়জন খেলোয়াড়কে জয়ের দ্বিগুণ পরিসংখ্যান শেষ করেছে, যা টিম চীনকে 15 টি ট্রিপল পেরেক এবং সামগ্রিকভাবে 53.5 শতাংশ শ্যুট করেছে।

ভারত বনাম চীন সংঘর্ষের পরে গ্রুপ সি কে নেতৃত্ব দেয়?

তাদের বড় জয়ের সৌজন্যে, চীন এখন গ্রুপ সি এর শীর্ষে একটি স্পষ্ট লিড রয়েছে যা অনেকগুলি ম্যাচ থেকে দুটি জয় নিয়ে। সৌদি আরব দুটি পয়েন্ট পিছনে তবে হাতে একটি ম্যাচ রয়েছে।

এই পরাজয়ের পরে গ্রুপ সি -তে ভারতের অবস্থান কী?

ভারত বর্তমানে অনেক ম্যাচ থেকে দুটি পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে তৃতীয়, তবে জর্ডান বনাম সৌদি আরব ম্যাচ শেষ হওয়ার পরে তারা গ্রুপের নীচে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

চীন কীভাবে ফিবা এশিয়া কাপ 2025 এর কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারে?

দুটি থেকে দুটি জয়ের পরে, চীনকে এখন তাদের চূড়ান্ত গ্রুপ ম্যাচে জর্ডানকে পরাজিত করতে হবে কোয়ার্টার ফাইনালে একটি সম্পূর্ণ স্থান অর্জন করতে।

ভারত এখনও ফিবা এশিয়া কাপ 2025 এর কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারে?

গ্রুপে শীর্ষে থাকা এবং কোয়ার্টারে সরাসরি বার্থ সুরক্ষার ভারতের সুযোগ এখন পরপর পরাজয়ের পরে চলে গেছে। তাদের আট-আট মঞ্চ তৈরির একমাত্র সুযোগ প্লে অফ রাউন্ডের মাধ্যমে।

তবে তাদের আশা করতে হবে যে জর্দান আজ সৌদি আরবকে পরাজিত করেছে। তারপরে ভারতকে তাদের চূড়ান্ত গ্রুপ ম্যাচে হোস্ট নেশনকে পরাজিত করতে হবে গ্রুপে তৃতীয় স্থান অর্জন করতে এবং কোয়ার্টারে পৌঁছাতে।

আরও আপডেটের জন্য, এখন খেলকে অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটারএবং ইনস্টাগ্রাম; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন হোয়াটসঅ্যাপ & টেলিগ্রাম



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts