ভারত বনাম মিয়ানমার পূর্বরূপ, টিম নিউজ, লাইনআপস এবং ভবিষ্যদ্বাণী

ভারত ইউ -20 মহিলা দল চূড়ান্ত গ্রুপ পর্যায়ে সংঘর্ষে মিয়ানমারের সাথে লড়াই করবে
ইন্ডিয়ান ইউ -20 মহিলা দল ইতিহাস তৈরির দ্বারপ্রান্তে রয়েছে, কারণ এএফসি ইউ 20 মহিলা এশিয়ান কাপের যোগ্যতা দৃষ্টিতে রয়েছে। রবিবার তাদের চূড়ান্ত গ্রুপ পর্যায়ের ফিক্সিংয়ে মিয়ানমারকে পরাজিত করলে ভারত ২০০ 2006 সাল থেকে এই প্রথম টুর্নামেন্টের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে।
গ্রুপ পর্বের প্রথম দুটি গেমের পরে মিয়ানমার এবং ভারতের সমান সংখ্যক পয়েন্ট রয়েছে, তাদের আরও ভাল গোলের পার্থক্যের কারণে ভারতের পয়েন্ট টেবিলে একটি প্রান্ত রয়েছে। রবিবার এই সংঘর্ষটি সিদ্ধান্ত নেবে যে কে এই দলটিকে শীর্ষে রাখবে এবং তাদের যোগ্যতা মূল টুর্নামেন্টে সুরক্ষিত করবে, কারণ কেবল গ্রুপ টোপাররা থাইল্যান্ডে তাদের টিকিট বুক করতে পারে।
আরও পড়ুন: এএফসি ইউ 20 মহিলা এশিয়ান কাপ 2026 কোয়ালিফায়ারগুলিতে ভারত ইউ 20 টিম রুট তুর্কমেনিস্তান 7-0
বাজি:
ভারত U20
কার্ডগুলিতে আজীবন সুযোগের সাথে, তরুণ বাঘগুলি তাদের রক্ত এবং ঘামটি পিচে রাখত যখন তারা মায়ানমারের হোস্টের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের সাথে সংঘর্ষ করত। তাদের বিজয়ের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য মায়ানমারের সমর্থিত একটি প্রতিকূল ভিড় নিয়ে ভারতকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা এই অনুষ্ঠানে তাদের সেরাটা এনেছে।
তুর্কমেনিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ ফলাফলের দিকে তাকিয়ে ভারতীয় ভক্তরা আশাবাদী হবেন। তবে সতর্ক থাকা জরুরী, কারণ তুর্কমেনিস্তানের গ্রুপে দুর্বলতম প্রতিরক্ষা রয়েছে, প্রথম দুটি খেলায় এক ডজনেরও বেশি গোল স্বীকার করে। যাইহোক, অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই যে এই ভারতীয় দলটি সীমাহীন সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়েছে যা এখন এই চূড়ান্ত বাধা অতিক্রম করতে এবং শীর্ষ সম্মেলনে আরোহণের জন্য নিখুঁত দৃ determination ়তার সমর্থন প্রয়োজন।
মায়ানমার ইউ 20
রবিবার মিয়ানমার মেয়েরা যখন ভারতের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে, তখন তাদের বাড়ির ভিড় তাদের কণ্ঠস্বর শীর্ষে দলে ডিমের কাছে গাইবে। স্বাগতিকরা সূক্ষ্ম গোলকরিং ফর্মের সাথে এই ফিক্সিংয়ে যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। তবে তাদের প্রতিরক্ষা তাদের মোজা টানতে হবে যাতে তাদের পরিবর্তনের সুযোগ থেকে দূরে রাখতে ভারতের বিরুদ্ধে তাদের মোজা টানতে হবে।
সম্ভাবনাগুলি কবর দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাগতিকরা অনবদ্য দেখায় এবং তাদের ফরোয়ার্ডগুলিও এটি করার আশা করবে। ভারতের প্রতিরক্ষা কৌতুকপূর্ণ হওয়ায় এই কাজটি চ্যালেঞ্জিং হবে এবং এই অনুষ্ঠানটিও তার ক্ষতিগ্রস্থ হবে, কারণ এটি মায়ানমারের পক্ষে অবশ্যই জয়ের বিষয়টি। মিয়ানমার যদি এখানে কোনও জয়ের চেয়ে কম পড়ে যায় তবে তাদের এএফসি ইউ 20 মহিলা এশিয়া কাপে তাদের যোগ্যতার স্বপ্নগুলি ভুলে যেতে হবে।
টিম নিউজ
ইন-ফর্ম দলগুলি এই সিদ্ধান্তে চলে যাওয়ার কোনও পরিবর্তন করবে বলে আশা করা যায় না। উভয় দল একই স্কোয়াডে ফিল্ডিংয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে উভয় পক্ষের কোনও আঘাতের খবর পাওয়া যায়নি।
মাথা থেকে মাথা রেকর্ড
মায়ানমার ইউ 20 এবং ইন্ডিয়ান ইউ 20 অতীতে কখনও দেখা হয়নি, রবিবার তাদের প্রথম প্রতিযোগিতা হিসাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
সম্ভাব্য লাইনআপস
ভারত ইউ 20 (4-2-3-1)
মোনালিশা দেবী (জিকে), শুভঙ্গী সিং, সিন্ডি কলনি, জুহি সিং, সাহেনা থ, পূজা, নেহা সিলি, মনিশা সিংহা, অঞ্জু চানু, সিবানি নংমেইকাপম
মিয়ানমার ইউ 20 (4-2-3-1)
এইচটিওয়ে (জিকে), আমি সেখানে থাকব, ইউ নাইং, মো, পিউইন্ট ফিউ, আয়ে আই সো, আমি সেখানে থাকব, নাইং নাইং জয়, উইন, জয়ী সান্ডার, এল থেট ফাই
খেলোয়াড়দের দেখার জন্য
সুলানজানা রাউল (ভারত ইউ 20)
ভারতীয় ইউ 20 ফরোয়ার্ড তার ব্রেসের সাথে তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটি অর্জন করেছিল। সুলানজানা কিছু সূক্ষ্ম সৃজনশীল আউটপুট সহ পুরো ম্যাচ জুড়ে দুর্দান্ত লাগছিল। যাইহোক, পার্থক্যটি ছিল গোল্ডরিং করুণার মধ্যে। তিনি তাদের দ্বিতীয় গ্রুপ পর্বের খেলায় প্রযোজিত গোলের ঝাঁকুনিতে অবদান রেখেছিলেন।
চোখ সুলানজানার দিকে থাকবে, এবং তরুণ ফরোয়ার্ড এই উপলক্ষে বেঁচে থাকবে বলে আশা করা হবে, কারণ যোগ্যতা রয়েছে। সিবানির সাথে তার অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ হবে। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচের জন্য সুলানজানার কাছ থেকে সেরাের প্রয়োজন হবে কারণ এটি যদি মিস করা সুযোগের ক্ষেত্রে হয়ে যায় তবে ভারতকে অনুশোচনা করতে হবে
এল ফাইও (মায়ানমার ইউ 20)
মিয়ানমারের টুর্নামেন্টের শীর্ষস্থানীয় গোলদাতাকে ভারতের বিপক্ষে তার যাদুটির প্রতিলিপি তৈরি করতে তলব করা হবে। তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে উদ্বোধনী খেলায় একটি বিস্ময়কর চারটি গোল করে তিনি মিয়ানমারের জন্য বাছাইপর্বের হয়ে সুর তৈরি করেছিলেন।
যাইহোক, নেট ছিঁড়ে যাওয়া মেধাবী ফরোয়ার্ডের জন্য পার্কে হাঁটাচলা হবে না। ভারতীয় প্রতিরক্ষা এখনও পর্যন্ত একটি একক লক্ষ্য স্বীকার করেছে। কমপ্যাক্ট ইন্ডিয়ান ব্যাকলাইনের মাধ্যমে জায়গাগুলি সন্ধান করা এল থেট ফায়োর পক্ষে সবচেয়ে কঠিন কাজ হবে, তবে মিয়ানমার ভক্তরা বিশ্বাস করবেন যে তাদের তারকা ফরোয়ার্ড এই চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করবে।
টেলিকাস্টের বিশদ
মিয়ানমার এবং ভারতের মধ্যে এএফসি ইউ -২০ মহিলা এশিয়ান কাপের যোগ্যতা গেমটি রবিবার, ২০২৫ সালের ১০ আগস্ট ইয়াঙ্গুনের থুওয়ানা স্টেডিয়ামে খেলা হবে। এটি 16:00 এ শুরু হবে। ম্যাচটি সরাসরি প্রবাহিত হবে পিয়োন প্লে স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেল বা এআইএফএফ ইউটিউব চ্যানেল।
ভারত বনাম মিয়ানমার ইউ 20 ম্যাচের কী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে?
বিজয়ী এই গ্রুপে শীর্ষে থাকবে এবং থাইল্যান্ডে এএফসি ইউ -20 মহিলা এশিয়ান কাপ 2026 এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে। এটি ২০০ 2006 সালের পর থেকে ভারতের প্রথম যোগ্যতা হবে।
কখন এবং কোথায় ভারত বনাম মিয়ানমার ইউ 20 ম্যাচ খেলবে?
ম্যাচটি রবিবার, 10 আগস্ট 2025, মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুনের থুওয়ানা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। কিক-অফটি 16:00 ইস্টে রয়েছে।
ভক্তরা কীভাবে ভারত বনাম মিয়ানমার ইউ 20 ম্যাচটি সরাসরি দেখতে পারে?
গেমটি পিয়োন প্লে স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেল বা বা এআইএফএফ ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি স্ট্রিম করা হবে।
আরও আপডেটের জন্য, এখন খেলকে অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন হোয়াটসঅ্যাপ & টেলিগ্রাম।