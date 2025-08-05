You are Here
ভারত রাশিয়ান তেল ক্রয়ের উপর ট্রাম্পের শুল্কের হুমকির নিন্দা করে
News

ভারত রাশিয়ান তেল ক্রয়ের উপর ট্রাম্পের শুল্কের হুমকির নিন্দা করে

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প দেশটির রাশিয়ান তেল কেনার বিষয়ে নয়াদিল্লিতে শুল্ক বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে দেয়।

মধ্যে সোমবার একটি বিবৃতিভারতের বহিরাগত বিষয়ক মন্ত্রক (এমইএ) বলেছে যে রাশিয়ান তেল কেনা “পূর্বাভাসযোগ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের শক্তি ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য” একটি “প্রয়োজনীয়তা” এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে “বিশ্বব্যাপী জ্বালানি বাজারের স্থিতিশীলতা জোরদার করার জন্য” একবার “উত্সাহিত” হয়েছিল। “

এমইএর মুখপাত্র আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে পশ্চিমা ভন্ডামি হয়ে উঠছে, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অব্যাহত রয়েছে এমন ব্যবসায়ের দিকে ইঙ্গিত করে।

“এই পটভূমিতে, ভারতের লক্ষ্যমাত্রা অযৌক্তিক এবং অযৌক্তিক,” মুখপাত্র বিবৃতিতে বলেছেন।

“যে কোনও বড় অর্থনীতির মতো ভারতও তার জাতীয় স্বার্থ এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষা রক্ষার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে,” এতে যোগ করা হয়েছে।

সোমবার ট্রাম্প মস্কো থেকে তেল কেনা বেচা করার জন্য ভারতে শুল্ক বাড়িয়ে দেবেন, যুক্তি দিয়ে যে দেশটি ইউক্রেনীয় হতাহতের ঘটনা “রাশিয়ান ওয়ার মেশিন” এর হাতে ভোগাচ্ছে না সে সম্পর্কে কোনও চিন্তা করে না বলে ভারত থেকে এই ধাক্কা দেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্প নতুন শুল্কের হার নির্দিষ্ট করেননি তবে বলেছিলেন যে এটি 25 শতাংশ শুল্ক থেকে বৃদ্ধি পাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে তিনি গত মাসে চাপিয়ে দেবেন।

ট্রাম্প বলেছিলেন, “ভারত কেবল প্রচুর পরিমাণে রাশিয়ান তেল কিনছে না, তারা তখনই বড় মুনাফার জন্য উন্মুক্ত বাজারে বিক্রি করে, বেশিরভাগ তেল কিনেছিল,” ট্রাম্প বলেছিলেন সত্য সামাজিক উপর। “রাশিয়ান যুদ্ধের মেশিনে ইউক্রেনের কতজন লোককে হত্যা করা হচ্ছে সে বিষয়ে তারা চিন্তা করে না। এ কারণে আমি ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত শুল্ককে যথেষ্ট পরিমাণে উত্থাপন করব।”

ট্রাম্প এর আগে ইউক্রেনের যুদ্ধের মাঝে রাশিয়ার কাছ থেকে সামরিক সরঞ্জাম ও শক্তি কেনার জন্য জরিমানা দিয়ে ভারতকে আঘাত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

চীনও রাশিয়ান তেলের প্রধান আমদানিকারক, তবে ট্রাম্পের কাছ থেকে একই হুমকির মুখোমুখি হয়নি।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়েছেন এবং ৮ ই আগস্ট পর্যন্ত ইউক্রেনের যুদ্ধবিরতি যুদ্ধে সম্মত হওয়ার জন্য তাঁর টাইমলাইনটি সংক্ষিপ্ত করেছেন, যেখানে ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি রাশিয়ার ব্যবসায়িক অংশীদারদের অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার জন্য শতভাগ পর্যন্ত “গৌণ শুল্ক” চাপিয়ে দেবেন।

ভারত জানিয়েছে, শনিবার মস্কো থেকে তেল কেনা চালিয়ে যাবে। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রক রাশিয়ার সাথে সম্পর্ককে “অবিচলিত ও সময়-পরীক্ষিত” বলে অভিহিত করেছে এবং বলেছে যে সুরক্ষা শক্তির বিষয়ে এর অবস্থান বাজারে তেলের প্রাপ্যতা দ্বারা পরিচালিত হয়।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts