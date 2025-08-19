ভারী বৃষ্টির পরে মুখ্যমন্ত্রী করাচিতে জনসাধারণের ছুটির ঘোষণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী

মঙ্গলবার সিন্ধু মুখ্যমন্ত্রী সৈয়দ মুরাদ আলী শাহ ঘোষণা করেছেন যে করাচি বুধবার একটি সরকারী ছুটি পালন করবেন, ভারী বৃষ্টিপাতের পরে শহরজুড়ে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটায়।
মুখ্যমন্ত্রী নাগরিকদের বাড়ির অভ্যন্তরে থাকার পরামর্শও দিয়েছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে আরও বৃষ্টিপাতের আশা করা হয়েছিল এবং ছুটির দিনটি মানুষকে আরও কষ্টের হাত থেকে বাঁচানোর ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।
মুখ্যমন্ত্রী হাউস থেকে জারি করা এক বিবৃতি অনুসারে, শাহ করাচির পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন।
বৈঠকে প্রাদেশিক মন্ত্রীরা শারজিল মেমন, নাসির শাহ, সা Saeed দ ঘানি, জিয়া-উল-হাসান ল্যাঞ্জার, মাক্কাম মেহবব-উজ-জামান, মুখ্যসচিব আসিফ হায়দার শাহ, পুলিশ নবি মেমনের মহাপরিদর্শক, ক্যারাচি কমিশনার হাসান ডাকান ডাকান নকভী, এবং মেহেবের উপস্থিত ছিলেন।
কর্মকর্তারা বৈঠকটি জানিয়েছিলেন যে শহরটি গত 12 ঘন্টা 245 মিলিমিটারের সবচেয়ে ভারী বর্ষণ পেয়েছে, যা ট্র্যাফিক সিস্টেমকে পক্ষাঘাতগ্রস্থ করেছে। তবে তারা উল্লেখ করেছে যে বেশ কয়েকটি বড় রাস্তা আংশিকভাবে সাফ হয়ে গেছে।
ব্রিফিংগুলি এও হাইলাইট করেছে যে ঝড়ের পানির ড্রেনগুলি সক্রিয়ভাবে বৃষ্টির জল স্রাব করছে এবং পরিস্থিতি ধীরে ধীরে উন্নতি করছে, যদিও চ্যালেঞ্জগুলি রয়ে গেছে।
মুখ্যমন্ত্রী সতর্কতার জন্য তাঁর আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, লোকেরা অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়াতে এবং জরুরি অবস্থার সময় কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন।