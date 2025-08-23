ভার্জিনিয়ার নেতারা উইনসোম আর্ল-সিয়ার্সকে লক্ষ্য করে বর্ণবাদী চিহ্নের নিন্দা করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
উভয় পক্ষের ভার্জিনিয়ার নেতারা লেঃ গভর্নর উইনসোম আর্ল-সিয়ার্সকে লক্ষ্য করে একটি বর্ণবাদী চিহ্নের নিন্দা করেছেন, যা তিনি যেখানে কথা বলছিলেন সেখানে একটি স্কুল বোর্ডের বৈঠকের বাইরে বিক্ষোভের সময় উত্থাপিত হয়েছিল।
আর্ল-সিয়ার্স-রাজ্যের গবার্নেটরিয়াল রেসে রিপাবলিকান মনোনীত প্রার্থী-বৃহস্পতিবার আর্লিংটন কাউন্টি স্কুল বোর্ডের সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন, যা তার হিজড়া বাথরুমের নীতি পর্যালোচনা করছিল। সভার বাইরে, যেখানে একটি হিজড়া অধিকার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, একজন ব্যক্তি আর্ল-সিয়ার্সে নির্দেশিত একটি বর্ণবাদী চিহ্ন প্রদর্শন করেছিলেন।
বিক্ষোভকারী পোস্টার, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেছে এবং রাজনৈতিক বর্ণালী জুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে দিয়েছিল, পড়েছিল: “আরে উইনসোম, যদি ট্রান্স আপনার বাথরুমটি ভাগ করতে না পারে তবে কৃষ্ণাঙ্গরা আমার জলের ফোয়ারা ভাগ করতে পারে না।”
গভর্নর গ্লেন ইয়ংকিন বৃহস্পতিবার এক্স-তে আর্ল-সিয়ার্সকে রক্ষা করেছিলেন, যা তিনি “লিবারেল বামদের ভণ্ডামি” হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন তা বিস্ফোরিত করেছিলেন।
“উইনসোম এই বোকামি থেকে অনেক বড়,” ইয়ংকিন যোগ করেছেন।
অ্যাটর্নি জেনারেল জেসন মায়ার্সে যোগ দিয়েছেন, এক্স এ লেখা: “এটি ভুল। (উইনসোম আর্ল-সিয়ার্স)-এবং ভার্জিনিয়া-আরও ভাল প্রাপ্য” “
ভার্জিনিয়ার রাজ্য সেন গাজালা হাশমি, যিনি লেফটেন্যান্ট গভর্নরের জন্য ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থীও এই পোস্টারটির নিন্দা করে বলেছিলেন যে এটি “বর্ণবাদ, বিভাজন এবং জিম ক্রো-যুগের কদর্যতার বেদনা” প্রকাশ করেছে।
“এই অনুভূতিগুলি অগ্রহণযোগ্য,” হাশমি এক্স এ বলেছেন। “আমাদের প্রত্যেকেরই আমাদের সম্প্রদায়গুলিকে unity ক্যে স্থানান্তরিত করার এবং সমস্ত ধরণের ধর্মান্ধতার প্রত্যাখ্যান করার দায়িত্ব রয়েছে।”
একটি এক্স পোস্টডেমোক্র্যাটিক অ্যাটর্নি জেনারেল প্রার্থী জে জোনস অন্যান্য নেতাদের অনুভূতির প্রতিধ্বনি করেছিলেন এবং এই চিহ্নটিকে “বর্ণবাদের ভয়াবহ প্রদর্শন” বলে অভিহিত করেছেন।
জোনস বলেছিলেন, “আমেরিকাতে পৃথকীকরণের উচ্চতার সময় আমার বাবা -মা বেড়ে ওঠেন।” “বর্ণবাদের এই ভয়াবহ প্রদর্শনটি ভুল এবং অগ্রহণযোগ্য। আমাদের সম্প্রদায় বা রাজনীতি, সময়কালে এর কোনও স্থান নেই।”
রিপাবলিকান লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোনীত জন রেড এক্স এ লিখেছেন“ভার্জিনিয়ায় এখানে ঘৃণার কোনও জায়গা নেই This এটি ভুল।
সেন সংখ্যালঘু নেতা রায়ান ম্যাকডুগল এক্স নিয়েছে লিখতে, “সহনশীল বাম স্ট্রাইকগুলি আবার।”
একটি এক্স পোস্টসেন।
ডেল। মাইক চেরি, আর-চেস্টারফিল্ড, এক্স বলেছেন: “বাহ। দু: খিত।”
আর্ল-সিয়ার্সের প্রতিপক্ষ, প্রাক্তন রেপ। অ্যাবিগাইল স্প্যানবার্গারডি-ভ।, এই চিহ্নটির নিন্দা জানিয়ে এটিকে “বর্ণবাদী, ঘৃণ্য এবং অগ্রহণযোগ্য” বলে অভিহিত করেছেন, তবে আর্ল-সিয়ার্স অনুভব করেছিলেন যে তার প্রতিক্রিয়া আরও শক্তিশালী হওয়া উচিত ছিল।
“আমরা জানি যে খুব দুর্বল ব্যক্তির একটি খুব দুর্বল প্রতিক্রিয়া ভার্জিনিয়াকে গভর্নর হিসাবে নেতৃত্ব দিতে পারে না,” আর্ল-সিয়ার্স জোর দিয়েছিলেন। “অবশেষে তিনি লুকিয়ে থেকে বেরিয়ে এসেছেন যখন তার অনেক আগে বেরিয়ে আসা উচিত এবং এতগুলি ভুল যে এতগুলি ভুল রয়েছে এবং সে অনুপস্থিত ছিল।”