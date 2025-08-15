You are Here
ভার্জিনিয়া গুবর্নেটরিয়াল প্রার্থী স্প্যানবার্গার সিএনএন বিতর্ক অফার প্রত্যাখ্যান করে
News

ভার্জিনিয়া গুবর্নেটরিয়াল প্রার্থী স্প্যানবার্গার সিএনএন বিতর্ক অফার প্রত্যাখ্যান করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

প্রাক্তন রেপ। অ্যাবিগাইল স্প্যানবার্গার, ডি-ভ।

সিএনএন উভয় প্রার্থীকে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে বা অক্টোবরের প্রথম দিকে বিতর্কের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কেবল আর্ল-সিয়ারগুলি আমন্ত্রণটি গ্রহণ করেছিল।

তার প্রচার অনুসারে, স্প্যানবার্গার কেবল স্থানীয় আউটলেটগুলি সিএনএন -এর মতো জাতীয়গুলির চেয়ে বিতর্কের আয়োজন করতে চান।

স্প্যানবার্গার ক্যাম্পেইন ম্যানেজার স্যামসন সিগনোরি এক বিবৃতিতে বলেছেন, “ভার্জিনিয়া সম্প্রচারকদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য এবং ভার্জিনিয়াকে প্রভাবিতকারী বিষয়গুলিতে ফোকাসটি বর্গক্ষেত্রের অবসান নিশ্চিত করার জন্য আমরা সিএনএন দ্বারা আয়োজিত বিতর্কে অংশ নেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি।” সিএনএন। “আমরা বিশ্বাস করি যে ভার্জিনিয়ার ভবিষ্যতের বিষয়ে বিতর্কগুলি ভার্জিনিয়ায় প্রযোজিত ভার্জিনিয়ায় এবং কমনওয়েলথ জুড়ে ভার্জিনিয়ানদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য হওয়া উচিত-যা উইনসোম আর্ল-সিয়ার্সের একটি বিতর্ককে প্রত্যাখ্যান করার পরে বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ যে তিনটি ভার্জিনিয়া সম্প্রচারের অংশীদারদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।”

ভার্জিনিয়া ডেম গুবর্নেটরিয়াল প্রার্থী এবং প্রাক্তন সিআইএ অফিসার সিসিপি-লিঙ্কযুক্ত টাইকুনের কাছ থেকে $ 50k নিয়েছিলেন

ভার্জিনিয়া ডেমোক্র্যাটিক গবার্নেটরিয়াল মনোনীত প্রার্থী অ্যাবিগাইল স্প্যানবার্গার কমনওয়েলথ ভিত্তিক আউটলেটগুলি হোস্টিংয়ের জন্য তার পছন্দকে উদ্ধৃত করে একটি বিতর্কের হোস্ট করার জন্য সিএনএন -এর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। (ম্যাক্স পোস্টার/দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট/গেটি চিত্র)

তার প্রচারে বলা হয়েছে যে এটি বিতর্কের আয়োজনের জন্য ওয়েভি-টিভি এবং নর্থফোক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে “সক্রিয় আলোচনায়” ছিল।

“অ্যাবিগাইল স্প্যানবার্গার একটি সিএনএন বিতর্ককে প্রত্যাখ্যান করা অযৌক্তিকতার বাইরে। এটি প্রমাণ যে তিনি একটি অনির্দিষ্ট সেটিংয়ে ভোটারদের মুখোমুখি হতে আতঙ্কিত,” আর্ল-সিয়ার্স প্রেস সেক্রেটারি পাইটন ভোগেল ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন। “২০২২ সালে, তিনি শেষ মুহুর্তে কুখ্যাতভাবে টানলেন। এখন তিনি সিএনএন থেকে দৌড়াচ্ছেন, তিনি যে বন্ধুত্বপূর্ণ পর্যায়ে চাইতে পারেন তার মধ্যে একটি।”

ভোগেল যোগ করেছেন, “যদি সে সেখানে দেখাতে খুব ভয় পান তবে তিনি কী থেকে লুকিয়ে আছেন? তিনি উইনসোম আর্ল-সিয়ার্স নিয়ে সেই মঞ্চে পদক্ষেপ নিতে পারেন এবং তার রেকর্ডটি রক্ষা করতে পারেন বা ভার্জিনিয়ানদের কাছে স্বীকার করতে পারেন যে তিনি পারেন না,” ভোগেল যোগ করেছেন।

ট্রাম্প জিওপি গুবেরেটরিয়াল প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কণ্ঠস্বর, স্বীকার করেছেন যে তাঁর ‘কঠোর রেস’ রয়েছে

ভার্জিনিয়া লেঃ গভর্নস উইনসোম আর্ল-সিয়ার্সের একজন মুখপাত্র সিএনএন-এর বিতর্ক আমন্ত্রণকে হ্রাস করার জন্য স্প্যানবার্গারকে নিন্দা করেছিলেন, জোর দিয়েছিলেন, “এটি প্রমাণ যে তিনি একটি অনির্দিষ্ট সেটিংয়ে ভোটারদের মুখোমুখি হতে আতঙ্কিত।” (গেটি ইমেজের মাধ্যমে আল ড্রাগো/ব্লুমবার্গ)

জরিপগুলি স্প্যানবার্গারকে আর্ল-সিয়ারের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব বজায় রাখতে দেখিয়েছে। সিদ্ধান্তের ডেস্ক এইচকিউর নির্বাচনের গড় গড় গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতা ভার্জিনিয়ার ভোটারদের মধ্যে 45% সমর্থন সহ দেখিয়েছে, এবং রিপাবলিকান 36% নিয়ে পিছিয়ে রয়েছে। ডেমোক্র্যাট কমলা হ্যারিস ২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি প্রতিযোগিতায় পাঁচটি পয়েন্টে এই রাজ্যটি জিতেছিলেন।

2021 সালে, একটি বিতর্ক ভার্জিনিয়া গুবেরেটরিয়াল রেসকে কাঁপিয়ে তোলে। প্রাক্তন ডেমোক্র্যাটিক ভার্জিনিয়া গভ। টেরি ম্যাকআলিফকে তত্কালীন প্রজাতন্ত্রের চ্যালেঞ্জার এবং বর্তমান গভর্নর গ্লেন ইয়ংকিনকে এমন একটি বিল ভেটো করার সিদ্ধান্ত নিয়ে চাপ দেওয়া হয়েছিল যা ভার্জিনিয়া স্কুলগুলিতে প্রদত্ত উপকরণ সম্পর্কে পিতামাতাদের অবহিত করার অনুমতি দেয়।

“আমি পিতামাতাদের স্কুলে আসতে এবং আসলে বইগুলি বের করতে, তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে দিচ্ছি না,” ম্যাকআলিফ ভেটোকে রক্ষা করেছিলেন। “হ্যাঁ, আমি বিলটি বন্ধ করে দিয়েছি – আমি মনে করি না যে বাবা -মা তাদের স্কুলগুলি কী শিখানো উচিত তা বলা উচিত।”

সর্বশেষ মিডিয়া এবং সংস্কৃতি খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন

প্রাক্তন ডেমোক্র্যাটিক ভার্জিনিয়া গভর্নর টেরি ম্যাকআলিফ এবং রিপাবলিকান মনোনীত গ্লেন ইয়ংকিনের মধ্যে বিতর্ক কমনওয়েলথের ২০২১ সালের গুয়ারেটরিয়াল রেসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে পরিণত হয়েছিল। (এপি ফটো/ক্লিফ ওভেন)

ফক্স নিউজ অ্যাপের জন্য এখানে ক্লিক করুন

এক্সচেঞ্জটি ম্যাকআলিফের মন্তব্যকে একটি “অপ্রত্যাশিত ত্রুটি” এবং একটি ব্যয়বহুল গ্যাফ বলে অভিহিত করে সমালোচকদের সাথে সোশ্যাল মিডিয়া আলোকিত করে।

ইয়ংকিন নির্বাচনে বিজয় অর্জন করেছিলেন, ২০০৯ সাল থেকে ভার্জিনিয়ার গভর্নরের মেনশন জিতে প্রথম রিপাবলিকান হয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় আইন গভর্নরদের পরপর শর্তে পরিবেশন করতে বাধা দেওয়ার কারণে তিনি ২০২৫ সালে প্রার্থী হতে অযোগ্য।

জোসেফ এ। ওল্ফসোহন ফক্স নিউজ ডিজিটালের মিডিয়া রিপোর্টার। গল্পের টিপস জোসেফ.উলফসোহন @Fox.com এবং টুইটারে প্রেরণ করা যেতে পারে: @জোসেফওয়ালফসোহন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts