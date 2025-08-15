ভালুক তার বন্ধুর সামনে একটি পর্যটককে বনে টেনে নিয়ে যায়

জাপানে, ভালুক একজনকে আক্রমণ করে এবং তাকে তার বন্ধুর চোখের সামনে বনে টেনে নিয়ে যায়
জাপানি প্রদেশে হক্কাইডো বিয়ার একজন পর্যটককে আক্রমণ করেছিলেন। এটি সম্পর্কে এটি রিপোর্ট এনএইচকে ওয়ার্ল্ড।
লোকটি প্রায় 11:10 টার দিকে পুলিশকে ফোন করে বলেছিল যে ভালুক তার বন্ধুকে আক্রমণ করে তাকে টেনে নিয়ে যায়। জানা গেছে যে পরবর্তীকালে কলার নিজেই সংরক্ষণ করা হয়েছিল। পুলিশ দাবি করেছে যে তার বন্ধুর অবস্থা অজানা রয়েছে। উভয় পর্বতারোহীদের কাছে প্রায় বিশ বছর বয়সী।
১6161১ মিটার উচ্চতার পর্বতটি হক্কাইডোর পূর্ব অংশে সিরেটোকো উপদ্বীপে অবস্থিত এবং এটি বাদামী ভাল্লুকের একটি সুপরিচিত আবাসস্থল। মাউন্ট রাউস রাউস এবং স্যারি শহরগুলির ভূখণ্ডে অবস্থিত। এটি ইউনেস্কোর বিশ্ব প্রাকৃতিক heritage তিহ্য অবজেক্ট সিরেটোকোর অংশ। পর্বত গ্রীষ্মের মরসুমে অনেক পর্বতারোহীদের আকর্ষণ করে।
পুলিশ জানিয়েছে যে এটি বাতাস থেকে আক্রান্ত লতা অনুসন্ধান। পুলিশ জানিয়েছে, সেদিন কমপক্ষে ৪০ জন রৌত মাউন্ট করার পরিকল্পনা জমা দিয়েছিল। তারা দাবি করে যে প্রায় 10:00 টার মধ্যে হেলিকপ্টারগুলি প্রায় 10 টি পর্বতারোহীকে সরিয়ে নিয়েছিল যারা পর্যবেক্ষণ ডেকে বা পাহাড়ের অন্যান্য জায়গায় লুকিয়ে ছিল।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে হামলার পরে পাহাড়ের আরোহণের পথগুলি বন্ধ ছিল। ওয়াইল্ডলাইফ ফাউন্ডেশন সিরেটোকো জানিয়েছে যে এই বছরের জুলাই থেকে পর্বতারোহীদের কাছে ভালুকের কাছে যাওয়ার পুরো সিরিজ রয়েছে।
