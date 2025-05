ভাল্কি এক হয়ে যায়: কীভাবে সম্প্রদায়ের কাঁটাচামচটি রেডিসকে ধুলায় ফেলেছে

এক বছর আগে, রেডিস ইনক (পূর্বে গ্যারান্টিয়া ডেটা) একটি বিতর্কিত পদক্ষেপ নিয়েছিল যা ওপেন সোর্স ইকোসিস্টেমকে ব্যাহত করেছিল: এটি রেডিসের উত্স বন্ধ করে দিয়েছে। আমি যেমন লিখেছিলাম, এটি একটি বিশ্বাস-ভাঙা সিদ্ধান্ত ছিল যা সম্প্রদায়কে ছিন্নভিন্ন করতে পারে।

তবে বিভক্ত হওয়ার পরিবর্তে সম্প্রদায়টি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। যে বিঘ্ন থেকে এসেছিল ভাল্লিএকটি কাঁটাচামচ যা সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখতে শট নিয়েছিল।

একটি রিটার্ন, একটি বিপরীত

সম্প্রদায়ের সাথে আস্থা পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, রেডিস ইনক ফিরিয়ে আনা রেডিসের মূল স্রষ্টা সালভাতোর সানফিলিপ্পো (ওরফে অ্যান্টিরেজ)। আমি তার প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে সত্যই উচ্ছ্বসিত কারণ এটি ইতিমধ্যে কার্যকর। তিনি রেডিসে নতুন বৈশিষ্ট্য এবং পারফরম্যান্স অপ্টিমাইজেশন অবদান রাখার প্রতিশ্রুতি অনুসরণ করছেন। আরও গভীরভাবে, রেডিস 8.0 আবার খোলা সোর্স করা হয়েছে।

রেডিস স্বীকার করেছেন যে গ্রহণ এসএসপিএল একই শ্বাসে অন্যের কাছ থেকে অবদানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে সম্প্রদায়ের সাথে তাদের বন্ধনকে চাপ দিয়েছেন।

যখন মেঘ সরবরাহকারীরা লাভ অর্জন করে এবং তারা যে প্রকল্পগুলি শোষণ করে তাদের আনুপাতিক অবদান ছাড়াই অবকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে এবং আপনি কীভাবে ওএসএস প্রকল্পগুলিতে উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগ করতে থাকেন?

রেডিস ইনক থেকে হতাশাজনক পদক্ষেপটি সহযোগিতা এবং অবদানের এক অভূতপূর্ব তরঙ্গকে অনুঘটক করে। ভ্যালকি নিজেকে একত্রে রাখার জন্য সম্প্রদায়ের সংকল্পের পরীক্ষায় পরিণত হয়েছিল। এক বছর পরে, ভালকি কেবল বেঁচে নেই – এটা সমৃদ্ধআর! অ্যাসিঙ্ক আই/ও থ্রেডিং মডেল অবদান আই/ও থ্রেডগুলি রেডিসের অভ্যন্তরে কীভাবে কাজ করে তা মৌলিকভাবে পরিবর্তন করে এডাব্লুএস থেকে 3x+ থ্রুপুট আনলক করা।

তবে এই এবং অন্যান্য অবদানগুলি কীভাবে রেডিস 8 এর সাথে তুলনা করে? আমরা কি ভ্যালকি 8.1 বা রেডিস 8.0 (1 কেবি আইটেম, কী স্পেসে 3 এম আইটেম এবং ~ 500 সংযোগ) সহ একটি 8 ভিসিপিইউ উদাহরণ (সি 8 জি .2 এক্সএল) এর মধ্যে 1 এম আরপিএসকে আঘাত করতে পারি? এটি একটি বেক অফ করার সময়!

ভাল্কি 8.1 বনাম রেডিস 8.0: কাঁটাচামচটি কি উত্সটি ছাড়িয়ে যেতে পারে?

পাঞ্চলাইন: আমরা ভালকি বা রেডিস 8.0 এর সাথে 8 ভিসিপিইউ উদাহরণে 1 এম আরপিগুলি বজায় রাখতে পারিনি, তবে আমরা সত্যিই কাছে এসেছি !!

একটি পূর্ণ-সুরযুক্ত সি 8 জি .2 এক্সএল (8 ভিসিপিইউ) এ, ভালকি 8.1.1 .8 এমএস পি 99 ল্যাটেন্সি সহ সেটগুলিতে 999.8 কে আরপিএসে ধাক্কা দিয়েছে। রেডিস 8.0 .99ms P99 বিলম্বের সাথে সেটগুলিতে 729.4 আরপিএসের বেশি পেয়েছে। প্রতিটি পুনরাবৃত্তিতে, আমরা 50 মিটার সেটগুলি 50 মি সেট পরীক্ষা করেছি। আমরা প্রতিটি সিস্টেমের জন্য সর্বাধিক থ্রুপুটটি অনুকূল করতে সংযোগের গণনাগুলি বিভিন্ন।

ভালকি উভয়ই পড়ার এবং লেখার ক্ষেত্রে উচ্চতর থ্রুপুট এবং নিম্ন বিলম্ব অর্জন করেছে (সেটে 37% উচ্চতর এবং জিইটি -তে 16% বেশি), পাশাপাশি সেটের জন্য 30% দ্রুত পি 99 লেটেন্সি এবং জিইটিতে 60%+ দ্রুততর।

মাল্টি-থ্রেডিং সুই থ্রেডিং

আমার যদি প্রতিবার শোনা যায়, “তবে রেডিস /ভালকি একক থ্রেডযুক্ত…।”

অ্যানিরেজের একটি ভাগ করা কিছুই আর্কিটেকচারের উপর জোর দেওয়া রেডিসের জন্য ভিত্তি তৈরি হয়নি। তবুও, ২০২০ সালের প্রথম দিকে, রেডিস আই/ও থ্রেডগুলির জন্য সমর্থন যুক্ত করেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, তারা সম্প্রতি পর্যন্ত কঠোর উন্নতি দেয়নি। আপনি যদি এর আগে আই/ও থ্রেডগুলি চেষ্টা করে এবং বাতিল করে থাকেন তবে আবার মূল্যায়ন করার সময় এসেছে!

ভাল্কিতে, আমরা দেখি যে আই/ও থ্রেড ছাড়াই 239 কে আরপিএস থেকে 678 কে 6 টি থ্রেড সহ 678k এ সেট করা থ্রুপুট সেট আউটপুট। এদিকে, P99 বিলম্বগুলি 1.68 মিমি থেকে 0.93 মিমি এ নেমে গেছে প্রায় 3x থ্রুপুট করা সত্ত্বেওআর! একইভাবে, রেডিস আই/ও থ্রেড ছাড়াই 235 কে আরপিএস থেকে 6 আই/ও থ্রেড সহ 563 কে আরপিএসে গিয়েছিল। রেডিসের জন্য পি 99 এসও 1.35 মিমি থেকে 0.84 মিমি থেকে প্রায় 40% হ্রাস পেয়েছে।

দুটি মূল গ্রহণের উত্থান:

দুটি থ্রেড সহ, লাভগুলি পরিমিত ছিল (20%)। প্রভাবটি কেবল তিনটি থ্রেড এবং এর বাইরেও প্রকাশিত হয়েছিল। রেডিস এবং ভালকি চতুর্থ থ্রেড পর্যন্ত ঘাড় এবং ঘাড় ছিল। এর পরে, ভাল্কি তীব্রভাবে টানল।

আইও/থ্রেড এবং 256 সংযোগ সহ ভাল্কিতে পারফরম্যান্স সেট করুন:

আইও/থ্রেড এবং 256 সংযোগের সাথে রেডিসে পারফরম্যান্স সেট করুন:

ভালকি থ্রুপুট আরও ধাক্কা

পূর্ববর্তী বিভাগে, আমরা দেখেছি যে ভালকি 6 টি থ্রেড এবং 256 সংযোগ সহ সেটগুলিতে 678K আরপিগুলিকে আঘাত করতে পারে। যদি আমরা সংযোগগুলি 400 এ আপ করি তবে থ্রুপুটটি 832k আরপিএস পর্যন্ত যায়। আমরা কীভাবে অতিরিক্ত 167 কে আরপিএস পেয়েছি?

আমরা ব্যবহার করেছি রেজোলিউশনস্ট্রেসের অধীনে সিস্টেমে গভীর অন্তর্দৃষ্টি পেতে আমাদের প্রিয় লিনাক্স পারফরম্যান্স টেলিমেট্রি এজেন্ট। আপনি নীচের চার্টগুলিতে দেখতে পারেন যে সামগ্রিক সিপিইউ ব্যবহার প্রায় 80% এবং 8 টি কোর জুড়ে অসমভাবে বিতরণ করা হয়।

গভীরতর ডাইভিং, এটি সমস্ত 8 টি কোর জুড়ে নেটওয়ার্ক সারি থেকে হার্ডওয়্যার বাধা দ্বারা চালিত। বাধাগুলি খারাপ কারণ তারা নেটওয়ার্ক প্যাকেটগুলি পরিচালনা করতে ফলন করতে একটি কঠোর পরিশ্রমী ভালকি থ্রেডকে ব্যাহত করে।

আমরা যদি আমাদের প্রসঙ্গটি স্যুইচিং এড়াতে পারি তবে কী হবে c8g.2xl 8 কোর দিয়ে? এক মিলিয়ন আরপিএসের কাছাকাছি চলার জন্য যথেষ্ট প্যাকেট প্রক্রিয়াকরণ অশ্বশক্তি প্রয়োজন। ভাগ্যক্রমে, যেহেতু ইসি 2 দৃষ্টান্তগুলিতে নাইট্রো স্তরে প্রচুর কাজ ঘটে, তাই আইআরকিউগুলিতে দুটি বরাদ্দকৃত কোর আপনার প্রয়োজন (যদি আপনি তাদের ফোকাস দেন)। আইআরকিউগুলিকে দুটি কোরে পিন করা বেশ সোজা।

sudo ethtool -L ens34 combined 2 # reduce to 2 IRQs grep ens34 /proc/interrupts # ours were on 99 and 100 echo 1 | sudo tee /proc/irq/99/smp_affinity # pin 99 to core 1 echo 2 | sudo tee /proc/irq/100/smp_affinity # pin 100 to core 2

তবে কীভাবে আমরা এই থ্রেডগুলিকে ফোকাস করতে দেব? এবং আমরা কীভাবে একই কোরগুলির জন্য প্রতিযোগিতা রেডিস / ভালকি থ্রেডগুলি এড়াতে পারি? আমরা রেডিস/ভালকে 3-8 কোরগুলিতে পিন করি, তাদের আইও-থ্রেডগুলি আরও ভাল বিচ্ছিন্নতা দেয় এবং আইআরকিউগুলিকে ফোকাস করার অনুমতি দেয়। আমরা ব্যবহার করেছি --cpuset-cpus এই সিপিইউ অ্যাসাইনমেন্টগুলি সেট করতে ডকার পতাকা, নিশ্চিত করে যে রেডিস এবং ভ্যালকি প্রক্রিয়া পুরো পরীক্ষার পুরো কোরগুলিতে পিনড রয়েছে। এটি ক্রস-কোরের বিতর্ককে হ্রাস করে এবং ক্যাশে লোকেশনকে উন্নত করে, উভয়ই উচ্চ থ্রুপুটে লেজের বিলম্বগুলি হ্রাস করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শ কোর বরাদ্দ বহু-ভাড়াটে পরিবেশ বা মিশ্র কাজের চাপগুলিতে পরিবর্তিত হতে পারে তবে এই মানদণ্ডে এটি সিস্টেম এবং অ্যাপ্লিকেশন কাজের চাপের মধ্যে পরিষ্কার বিচ্ছিন্নতা সরবরাহ করে।

রেডিস:

docker run --network="host" --rm \ --cpuset-cpus="2-7" redis:8.0 \ --save "" --appendonly no \ --io-threads 6 \ --protected-mode no --maxmemory 10gb

ভাল্কি:

docker run --network="host" --rm \ --cpuset-cpus="2-7" valkey/valkey:8.1.1 \ --save "" --appendonly no --io-threads 6 \ --protected-mode no --maxmemory 10gb

আসুন দেখি রেজোলাস আইআরকিউএস সহ নতুন সেটআপ সম্পর্কে প্রথম 2 টি কোরে পিন করা এবং ভ্যালকি বাকী 6 কোরগুলিতে পিন করা সম্পর্কে কী বলতে হবে। প্রথমত, আমরা অর্থপূর্ণভাবে উচ্চতর সিপিইউ ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করেছি। দ্বিতীয়ত, নীচের চার্ট (সফটিআরকিউ) এর দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি এখন কেবল প্রথম দুটি কোরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তৃতীয়ত, ভালকি কোরগুলি লাল গরম চলছে, যেখানে আমরা আগে কোর জুড়ে আরও অনেক বেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিতরণ দেখেছি। যদিও এই সেটআপটি এই মানদণ্ডের জন্য আদর্শ, তবে সর্বোত্তম আইআরকিউ টিউনিং এনআইসি আর্কিটেকচার এবং আপনার অ্যাপ্লিকেশনটির সম্মতি মডেলের উপর নির্ভর করে।

অতিরিক্ত 20% সিপিইউ ব্যবহার হ’ল আমাদের অতিরিক্ত 167 কে আরপিএস (832 কে আরপিএস থেকে 999.8 কে আরপিএস) কিনে।

এটি নিজে চেষ্টা করুন (এবং আপনি যাওয়ার আগে জানুন)

এই মানদণ্ডগুলি আশা করি একটি শুরু এবং শেষ নয়। আমাদের আশা এটি পারফরম্যান্স উন্নতির যাত্রা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভালকি এবং রেডিস উভয় সম্প্রদায়কে সেট আপ করে। আমরা এও স্বীকৃতি দিয়েছি যে অনেক লোকেরা তাদের নিজস্ব পরিবেশে বেঞ্চমার্কটি পুনরুত্পাদন করতে চাইতে পারে, তাদের কর্মপ্রবাহের সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করে। নীচে, আমরা কিছু মূল নির্দেশাবলীর রূপরেখা তৈরি করি যা আপনি এটি আপনার নিজের এডাব্লুএস অ্যাকাউন্টে এক ঘন্টার মধ্যে পুনরুত্পাদন করতে ব্যবহার করতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ প্রকার: আমরা এডাব্লুএস গ্রাভিটন 4-ভিত্তিক ব্যবহার করেছি c8g উদাহরণ, 2024 সালের সেপ্টেম্বরে চালু হয়েছে। দ্য c8g.2xlarge সার্ভার নোড 8 ভিসিপিইউ সরবরাহ করে (ইউএস-ইস্ট -1 এ প্রায় 250 ডলার/মাস ব্যয় করে), যখন c8g.8xlarge লোড জেনারেটর 32 ভিসিপিইউ সরবরাহ করে। এটি বেঞ্চমার্ক কাজের চাপ, আইআরকিউ হ্যান্ডলিং এবং রেডিস/ভালকি প্রসেসিং পরিষ্কারভাবে বিচ্ছিন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত সিপিইউ হেডরুম সরবরাহ করেছে। একই C8G.2XL উদাহরণটি ভালকি এবং রেডিস (একবারে একটি) চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। একই লোড জেনার নোড প্রতিবার চালানো হয়েছিল। ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি পরীক্ষার ঠিক আগে ভ্যালকি এবং রেডিস পুনরায় চালু করা হয়েছিল।

প্লেসমেন্ট গ্রুপ: আমরা ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার নোডগুলির মধ্যে ন্যূনতম নেটওয়ার্ক জিটার এবং কম-ল্যাটেন্সি যোগাযোগ নিশ্চিত করতে ইসি 2 প্লেসমেন্ট গ্রুপগুলি (ক্লাস্টার মোড) ব্যবহার করেছি। প্লেসমেন্ট গ্রুপগুলি আপনার ইসি 2 দৃষ্টান্তের মধ্যে হপগুলির সংখ্যা হ্রাস করে অত্যন্ত টাইট বিলম্বগুলি সরবরাহ করে। এটিতে উচ্চতর থ্রুপুট, কম বাধা এবং নিম্ন বিলম্বের উপর উল্টো দিক রয়েছে – তবে এটিতে কিছু ভাগ করা ভাগ্য / বিস্ফোরণ ব্যাসার্ধের প্রভাব রয়েছে যা আপনার উত্পাদন পরিবেশে মোতায়েন করার আগে বিবেচনা করার মতো।

কোর পিনিং। সর্বাধিক থ্রুপুট এবং সর্বনিম্ন বিলম্ব দেখতে, কোর পিনিং এবং আইআরকিউগুলি হ্রাস করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। আমাদের 8 টি মূল উদাহরণে আমরা ব্যবহৃত নির্দিষ্ট নির্দেশাবলীর জন্য উপরের বিভাগটি দেখুন। আপনার পরীক্ষার নোডগুলিতে অনুরূপ কৌশল প্রয়োগ করাও গুরুত্বপূর্ণ।

সংযোগগুলি পৃথক করুন। সংযোগ গণনা রেডিস এবং ভালকি উভয়ের জন্য আশ্চর্যজনকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনশীল। প্রকৃতপক্ষে, আপনি উভয়ের উপর 1024 সংযোগের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে বিলম্বগুলি খাড়াভাবে উত্থিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, 400 থেকে 1024 সংযোগ থেকে গিয়ে ভাল্কির সেট থ্রুপুট 999.9 কে আরপিএস থেকে 969 কে আরপিএস এবং পি 99 ল্যাটেন্সিগুলি .8 এমএস থেকে 1.6 মিমি (2048 কনস, পি 99 ল্যাটেন্সি ট্রিপল) এ দ্বিগুণ হয়েছে। 384 সংযোগ থেকে 1024 এ গিয়ে রেডিস থ্রুপুট 729.4K আরপিএস থেকে 668K আরপিএসে নেমে আসে এবং P99 লেটেন্সিগুলি .99 মিমি থেকে 2.5 মিমি থেকে দ্বিগুণেরও বেশি। উচ্চতর বিলম্বের সাথে কম থ্রুপুট? আপনি কেন সংযোগ গণনা টিউনিং এখানে এত গুরুত্বপূর্ণ।

মূল স্থান। আপনি যদি সেরা নম্বর চান, ছোট মান এবং সত্যিই একটি ছোট কী জায়গা ব্যবহার করুন ( -r 10000 )। এটি আপনাকে L3 ক্যাশে থেকে সমস্ত কিছু পেতে সহায়তা করবে। এই পরীক্ষাটি কিছুটা আরও বাস্তব বিশ্ব করতে, আমরা 1 কেবি আইটেম ব্যবহার করেছি ( -d 1024 ) এবং 3 মিলিয়ন এর একটি মূল স্থান ( -r 3000000 )।

মাল্টি-থ্রেড বেঞ্চমার্ক অ্যাপ্লিকেশন। ভালকি-বেঞ্চমার্কের সর্বাধিক থ্রুপুটটি পেতে, পাশাপাশি বেঞ্চমার্ক সরঞ্জামটিতে মাল্টি-থ্রেডিং চালু করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন। দ্য --threads 6 পতাকা ভ্যালকি-বেঞ্চমার্ককে মাল্টি-থ্রেডেড মোডে চালানোর জন্য বলে।

বেঞ্চমার্ক কমান্ড:

docker run --network="host" --rm --cpuset-cpus="2-7" \ valkey/valkey:8.0.1 valkey-benchmark \ -h 172.31.4.92 -p 6379 -t SET,GET -n 100000000 -c 256 \ -r 3000000 --threads 6 -d 1024

একটি চূড়ান্ত সতর্কতা: বেঞ্চমার্কিং প্রকৃতির অনর্থক

আমরা এই মানদণ্ডকে আরও বাস্তব ওয়ার্ল্ড ওয়ার্কফ্লোগুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছি, তবে আপনি সর্বদা আরও ভাল করতে পারেন। ভালকি-বেঞ্চ নিখুঁত নয় (কিছুই নয়)। আমাদের উন্নতির একটি ইচ্ছার তালিকা রয়েছে (এবং তাই কি ভালকি প্রকল্প)।

প্রথমত, আজ, এটি কোনও নির্দিষ্ট টিপিএসকে লক্ষ্য করার পরিবর্তে সার্ভারটি হ্যান্ডেল করতে সক্ষম হিসাবে যতটা লোডকে কেবল চাপ দেয়। আসল বিশ্ব আপনার বিলম্বের ভিত্তিতে খুব কমই এর থ্রুপুটটি মডিউল করে। দ্বিতীয়ত, একবার এটি নির্দিষ্ট লোডকে লক্ষ্য করতে পারে, এটি যদি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ থ্রুপুট প্রোফাইল চালানোর বিপরীতে স্পাইক এবং ট্রুগুলি দেখানোর জন্য লোডটি মডিউল করতে পারে তবে এটি বাস্তব বিশ্বের কাছাকাছি হয়ে যাবে। শেষ অবধি, এটি একটি মূল মানের ক্যাশে কর্মপ্রবাহে 100% বা 100% সেট দেখতে পাওয়া বিরল। আমরা একটি সেট সরবরাহ করতে চাই: সিস্টেমটি কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় তা দেখার জন্য অনুপাত পান।

মোমেন্টোতে, আমরা সাধারণত আমাদের পরীক্ষা করে ব্যবহার করি আরপিসি-পারফ। এটি পুরোপুরি মরিচাগুলিতে লেখা হয়েছে, আরও বাস্তব বিশ্বের পরিস্থিতিগুলি পরিচালনা করে (উপরের তিনটি বৈশিষ্ট্য অনুরোধের মতো), এবং রেজোলাসের সাথে অবিশ্বাস্যভাবে ভাল জুড়ি। নির্বিশেষে, এমনকি আরপিসি-পিএআরএফ একটি সিন্থেটিক বেঞ্চমার্ক এবং যদিও এটি আপনাকে উত্পাদন কর্মপ্রবাহকে অনুকরণ করার স্বাধীনতার আরও ডিগ্রি দেয়, ফলাফলগুলি প্রতিটি কর্মপ্রবাহের জন্য সাধারণত প্রযোজ্য হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। ছোট ভেরিয়েবলগুলি বিশাল পার্থক্য তৈরি করে – এবং সিমুলেশনগুলি উত্পাদনের কোনও মিল নয়।

চূড়ান্ত চিন্তাভাবনা: পারফরম্যান্স একটি অনুশীলন

ভালকি কেবল গতি রাখেনি – এটি এটি সেট করছে। এদিকে, পারফরম্যান্স সিলিং বাড়তে থাকে। তবে সেখানে পৌঁছানো স্বয়ংক্রিয় নয়। এটির জন্য সিস্টেম, অবকাঠামো এবং কাজের চাপ আচরণ জুড়ে দক্ষতা প্রয়োজন।

মোমেন্টোতে, আমরা দলগুলিকে প্রতিদিন এই ধরণের পারফরম্যান্স অর্জনে সহায়তা করি। আপনি ভালকি, রেডিস বা আপনার বিকল্পগুলি মূল্যায়ন করছেন কিনা – আত্মবিশ্বাসের সাথে স্কেল করতে আপনাকে সহায়তা করতে আমরা এখানে আছি।

আপনার রিয়েল-টাইম অবকাঠামো টিউন করতে সহায়তা করতে চান? আসুন কথা বলা যাক।

ইয়াও এবং ব্রায়ানকে বিশেষ ধন্যবাদ আইওপি সিস্টেম আরপিসি-পিএআরএফ এবং রেজোলাস সহ সরঞ্জামগুলি সরবরাহ করার জন্য, পাশাপাশি এই মানদণ্ডের জন্য অন্তর্দৃষ্টি।