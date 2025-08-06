You are Here
ভাষা অ্যাপের ক্রিয়াকলাপে 15% এর ‘লাফ’ কী কারণে? – আর্থিক
News

ভাষা অ্যাপের ক্রিয়াকলাপে 15% এর ‘লাফ’ কী কারণে? – আর্থিক

সংস্থাটি উত্থাপনের পরে বাজার খোলার পরে ডুওলিঙ্গোর ক্রিয়াকলাপগুলি অপারেশনগুলিতে গুলি করেছিল লাভের লাভ বছরের জন্য, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের সময় তার সাবস্ক্রিপশন স্তরের প্রত্যাশার চেয়ে সেরা পারফরম্যান্সের উদ্ধৃতি দিয়ে।

পিটসবার্গের সদর দফতর এখন অপেক্ষা করুন পুরো বছরের জন্য 1.01 বিলিয়ন ডলার থেকে 1.02 বিলিয়নপূর্বে পরিকল্পনা করা 987 মিলিয়ন থেকে 996 মিলিয়ন থেকে 996 মিলিয়ন থেকে 996.5 মিলিয়ন এর sens কমত্যের অনুমানের চেয়ে বেশি।

বুধবার বাজার বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত এই বছর প্রায় percent শতাংশ বেড়েছে ডুওলিঙ্গোর শেয়ার, বন্ধ হওয়ার পরে ১৫ শতাংশ বেড়েছে।

নেক্সটবিট: মিউজিকাল লার্নিংয়ের জন্য ডুওলিঙ্গোর বাজি

সংস্থাটি আরও বলেছে যে কেনার সময় ভাষা শেখার গেমগুলির বাইরে তার অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে অফারগুলির সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করতে এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অধিগ্রহণ করছে নেক্সটবিটলন্ডনে একটি মিউজিকাল গেম স্টার্টআপ।

ডুওলিঙ্গো নগদ চুক্তি এবং ক্রিয়াকলাপের মূল্য প্রকাশ করেনি, তবে বলেছে যে নেক্সটবিট এর ২৩ সদস্যের দলের অন্তর্ভুক্তি কোম্পানিকে তার বর্তমান একচেটিয়া পিয়ানো অফারের বাইরে তার আবেদনে আরও সংগীত কোর্স বিকাশের অনুমতি দেবে।

“আমরা পরীক্ষা করতে যাচ্ছি। আমরা গিটার, দ্য ভয়েস, ছন্দ বাজাতে পারতাম, তাই আপনি আমাদের থেকে আরও বাদ্যযন্ত্রের অভিজ্ঞতা দেখতে পাবেন,” ডুওলিঙ্গোর বাণিজ্যিক পরিচালক বব মিজ বলেছেন, একটি সাক্ষাত্কারে ডুওলিঙ্গোর বাণিজ্যিক পরিচালক বব মিজ বলেছেন ব্লুমবার্গ

নতুন ব্যবহারকারীদের প্রবৃদ্ধি শেষ কোয়ার্টারে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে। দৈনিক সক্রিয় ব্যবহারকারীরা দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে 40 শতাংশ বৃদ্ধি করেছেন, 2022 সাল থেকে তাদের সর্বনিম্ন সম্প্রসারণের হার।

ভাষা ছাড়িয়ে: ডুওলিঙ্গো দাবা এবং গণিতে প্রসারিত হয়

নতুন ব্যবহারকারীদের আকর্ষণ করতে এআই দ্বারা চালিত সম্প্রসারণ লাভজনকতা চাপিয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের 73৩.৪ শতাংশের তুলনায় এই প্রান্তিকে মোট মার্জিন হ্রাস পেয়ে .4২.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ডুওলিঙ্গোর মতে, এআইয়ের ব্যয় প্রত্যাশার চেয়ে কম ছিল বলে প্রত্যাশার চেয়ে কম হ্রাস ছিল।

ছাড়াও ভাষা এবং সংগীতডুওলিঙ্গোর “সুপার অ্যাপ” গণিত শেখারও সরবরাহ করে। শেষ কোয়ার্টারে, সংস্থাটি একটি দাবা কোর্স যুক্ত করেছে। মেস বলেছেন, ডুওলিঙ্গো তার সম্পর্কযুক্ত ভাষা কোর্সগুলির আরও বেশি প্রভাব ফেলতে পারে তা নিশ্চিত করতে বিনিয়োগ করছে।

“আমরা সংগীত, দাবা এবং গণিতে ধরার চেষ্টা করতে এবং তাদের দ্রুত আমাদের ব্যবসায়ের আরও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে পেতে চাই,” তিনি বলেছিলেন।

এর সেরা -পরিচিত শিরোনাম সহ নেক্সটবিট এর মোবাইল গেমস স্যুট বিটস্টার y কান্ট্রি স্টারতারা আয়ের প্রায় 200 মিলিয়ন ডলার উপার্জন করেছে, ডুওলিঙ্গো জানিয়েছেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts