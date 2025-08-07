You are Here
ভিকি তার সহিংসতার সাক্ষী হওয়ার সাথে সাথে ইস্টেন্ডার্সে জোয়েলের উপর তার ক্রোধ প্রকাশ করে। | সাবান
News

ভিকি তার সহিংসতার সাক্ষী হওয়ার সাথে সাথে ইস্টেন্ডার্সে জোয়েলের উপর তার ক্রোধ প্রকাশ করে। | সাবান

জোয়েল, ভিকি এবং আভানি ইস্টেন্ডার্সে
জোয়েলের ক্রোধ ফুটন্ত পয়েন্টে পৌঁছেছে (ছবি: বিবিসি)

আপনি যদি ভাবেন যে ওয়ালফোর্ডে জিনিসগুলি ইতিমধ্যে ফুটন্ত পয়েন্টে পৌঁছেছে, তবে আবার ভাবুন কারণ জোয়েল মার্শাল (ম্যাক্স মারে) এই সপ্তাহে ভাল এবং সত্যই রেলপথের বাইরে রয়েছে এবং তিনি সবাইকে তার সাথে টেনে নামিয়ে দিচ্ছেন।

জোয়েল যখন স্পষ্টভাবে এখনও নেমে গেছে এমন সমস্ত কিছুর উপরে স্টিভ করে, বিষয়গুলি নিজের হাতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এগুলি সমস্তই শুরু হয়। তিনি মনে মনে একটি জিনিস নিয়ে নং 5 এ-তে ঝড় তুলেছেন: আভানি নন্দ্রা-হার্টের (আলিয়া জেমস) মুখোমুখি। তবে এটি বাতাস সাফ করার জন্য কেবল শান্ত চ্যাট নয়; জোয়েল ক্রোধে পূর্ণ, এবং সে পিছনে নেই।

তিনি যখন কটূক্তি শুরু করেন, রবি গুলতি (অ্যারন থিয়ারা) উপস্থিত হন এবং আপনি উত্তেজনা শিফটটি অনুভব করতে পারেন। জোয়েল স্পষ্টতই লড়াইয়ের সন্ধান করছে, রবিটিকে বাতাসের চেষ্টা করে, মৌখিক এবং সংবেদনশীল উভয়ই জব নিক্ষেপ করে এবং সমস্ত ভুল বোতামকে ধাক্কা দিয়ে।

প্রিয়া নন্দ্রা-হার্ট (সোফি খান লেভি) জিনিসগুলি বিস্ফোরিত হওয়ার আগে পদক্ষেপে। তিনি জোয়েল রবি টোপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং তিনি তাকে শীতল রাখার আহ্বান জানান। এটি স্পর্শ এবং এক সেকেন্ডের জন্য যান, তবে একরকম, রবি দূরে চলে যেতে পরিচালিত করে।

আপনি ভাবেন যে এটির শেষ হবে, তবে জোয়েল এখনও সম্পন্ন হয়নি।

জোয়েল ইস্টেন্ডার্সে আভানির মুখোমুখি হন
জোয়েল নিজেকে গরম জলে অবতরণ করতে চলেছে … (ছবি: বিবিসি)

পরে, তিনি আবার আভানিতে ছুটে যান এবং তার মধ্যে শুয়ে কোনও সময় নষ্ট করেন না। তিনি ক্ষিপ্ত, অভিশাপ এবং একটি অন্ধ ক্রোধে ভুগছেন।

ভাগ্যক্রমে, ভিকি ফোলার (অ্যালিস হাইগ) ঠিক সময় এবং পদক্ষেপে পরিণত হয় He

বাড়িতে ফিরে, ভিকি আরআইপি করতে দেয়। তার যথেষ্ট পরিমাণে নাটক, মেজাজ, বিশৃঙ্খলা জোয়েল তার জেগে চলে গেছে। তিনি তাকে একটি যথাযথ বাস্তবতা চেক দেন এবং তাকে ঠিক কীভাবে রেখেছিলেন তা জানান।

তিনি জোয়েল দ্য দাঙ্গা আইনটি পড়েন, তাকে সরাসরি ভয় দেখানোর আশায়, তবে তার পরিবর্তে তিনি যে প্রতিক্রিয়া পান তাকে তার মূল দিকে ধাক্কা দেয়।

জোয়েল কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং তার সাথে কী চলছে? এখানে হাতের কাছে আরও অনেক বড় সমস্যা রয়েছে বলে মনে হচ্ছে কারণ এই সপ্তাহটি যদি কিছু প্রমাণ করে তবে জোয়েল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, এবং যদি খুব শীঘ্রই কেউ পদক্ষেপ না নেয় তবে ক্ষতিটি স্থায়ী হতে পারে।

তীর আরও: প্রারম্ভিক ইস্টেন্ডার্স বিবিসি আইপ্লেয়ার রিলিজ জোয়েলকে ভয়াবহ নতুন লোকে ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে বিরক্তিকর দৃশ্যগুলি

তীর আরও: পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত ইস্টেন্ডার্স স্পোলার হিসাবে চরিত্র হিসাবে পুলিশকে রিপোর্ট করা হয়েছে

তীর আরও: ইস্টেন্ডার্সের জোয়েল একটি ‘জঘন্য সামান্য বিকৃত’ ব্র্যান্ড করেছে কারণ রস একটি হাড়-শীতল আবিষ্কার করে

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts