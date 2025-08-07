ভিক্টোরিয়া এমবোকো: অত্যাশ্চর্য প্রত্যাবর্তনের পরে কানাডিয়ান ওপেন ফাইনালে নাওমি ওসাকার মুখোমুখি কিশোর

কিশোর ভিক্টোরিয়া এমবোকো প্রাক্তন উইম্বলডনের চ্যাম্পিয়ন এলেনা রাইবাকিনাকে বিপর্যস্ত করার জন্য প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করার পরে কানাডিয়ান ওপেনের ফাইনালে নওমি ওসাকার মুখোমুখি হবেন।
১৮ বছর বয়সী কানাডিয়ান, বিশ্বের ৮৫ তম স্থানে থাকা, প্রথম সেটটি হেরেছে এবং মন্ট্রিয়ালে ১–6 -7 7-5 7-6 (7-4) জয়ের সিল করার আগে দ্বিতীয়টিতে একটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়েছিল।
টুর্নামেন্টের ওয়াইল্ডকার্ড এন্ট্রি এমবোকো বৃহস্পতিবার তার প্রথম ডাব্লুটিএ 1000 ফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর ওসাকার মুখোমুখি হবেন।
এমবোকো বলেছিলেন, “আমার সবাই আমাকে সমর্থন করেছিল এবং আমাকে ধাক্কা দিয়েছিল।”
“আপনি ছেলেরা ছাড়া, আমি মনে করি না যে আমি এটিকে টানতে সক্ষম হয়েছি” “
কানাডিয়ান, যিনি পরের সপ্তাহে আপডেট হওয়ার পরে র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ 50 এ চলে যেতে চলেছেন, তিনি ইতিমধ্যে কোকো গাফ এবং সোফিয়া কেনিনকে ফাইনালে উঠতে পেরে পরাজিত করেছেন।
তিনি বিশ্বে ৩৩৩ তম স্থানে থাকা বছরটি শুরু করেছিলেন তবে 22 ম্যাচের দুর্দান্ত জয়ের ধারাবাহিকতায় মরসুমটি খোলেন।
ওসাকা তার বিখ্যাত জয়ের পথে দাঁড়িয়ে আছে, ডেনিশ 16 তম বীজ ক্লারা তাউসনকে বিপক্ষে জাপানের 6-২ 7–6 (9-7) জয়ের পরে।