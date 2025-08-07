ভিক্টোরিয়া এমবোকো: কিশোরের অপরাজিত রান কি গ্লোরিতে শেষ হবে?

এমবোকোর কোচ নাটালি তৌজিয়েট – তিনি নিজেই আদালতের একজন বাস্তববাদী এবং তিন নম্বর বিশ্বের তিন নম্বর এবং 90 এর দশকে উইম্বলডন ফাইনালিস্ট – এর আগে জুনিয়র পদে তাকে গাইড করার পরে এমবোকোর অসাধারণ ফর্মটি তদারকি করেছেন।
“আমি মনে করি তার জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ তা হ’ল কিছু ঘটলে আমাদের আতঙ্কিত না হওয়া। আমার মনে আছে বছরের শুরুতে তিনি আমাকে সর্বদা বলেছিলেন: ‘ওহ, আপনি ম্যাচের সময় এতটাই শান্ত।”
“ইউএস ওপেনটি উদ্দেশ্য – কে জানে, সম্ভবত সে ভাল কিছু করতে পারে? এখানে, আমরা ম্যাচ দিয়ে ম্যাচ যাচ্ছি, এবং কোনও আঘাতের আশা করছি।”
মন্ট্রিয়ালে ভারী পতনে রাইবাকিনার বিপক্ষে সেমিতে তার হাত আঘাত করেছিলেন এমবোকো, তবে বলেছেন যে তিনি ফাইনালের আগে এটি অনুভব করেন না।
তরুণ হওয়ার আরেকটি সুবিধা হ’ল উদ্বেগমুক্ত ওয়ার্ল্ড-ভিউ কিশোর স্পোর্টস তারকাদের পাশাপাশি প্রায়শই উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি একটি কঠোর আদালতকে বাউন্স করার ক্ষমতা বলে মনে হয়।
প্রাক্তন ইয়ং কানাডিয়ান তারকা এবং উইম্বলডনের আরেক ফাইনালিস্ট ইউজেনি বাউচার্ড যেমন কানাডিয়ান টিভিতে কোকো গাফের বিপক্ষে এমবোকোর জয়ের পরে বলেছিলেন: “তিনি নির্ভীক ছিলেন, এবং মনে হয় না যে তিনি এই মুহুর্তটিকে এতটা প্রভাবিত করতে দেবেন না।
“তার শক্তি এবং শটমেকিং দুর্দান্ত ছিল। তিনি কোকোকে খুব বেশি কিছু করতে দেননি, বা তাকে যে কোনও সময় দিতে দেননি। এটি তার পরিবেশনার সাথে নিয়ে যাওয়া, (এমবোকো) এই মুহুর্তটিকে এমন পরিপক্ক উপায়ে পরিচালনা করেছিলেন।”
এমবোকোর এমন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ফাইনালের আগে সেই পরিপক্কতার প্রয়োজন হবে যিনি নিজে কানাডার কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে কখনও যান নি: “জীবন কীভাবে কাজ করে তা পাগল, এটি এত বড় অনুভূতি।”
“তবে আমি এখনও অবধি ট্রফিটি তুলে নেওয়ার কথা ভাবিনি। আমি সর্বদা বর্তমান মুহুর্তের দিকে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করি – তবে এটি অবশ্যই আমি দেখতে চাই এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি। এবং আমি এটাই খেলছি।”