ভিক্টোরিয়া এমবোকো কোকো গাফকে আপসেট করে, মন্ট্রিল কোয়ার্টারে পৌঁছেছে

মন্ট্রিল-কানাডিয়ান কিশোরী ভিক্টোরিয়া এমবোকো শনিবার রাতে শীর্ষ-বদ্ধ কোকো গাফকে 6-1, 6-4-কে ন্যাশনাল ব্যাংকের ওপেন কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছানোর জন্য 6-1, 6-4 কে বিরক্ত করেছে।

ফ্রেঞ্চ ওপেন জয়ের পর থেকে গাফ ২-৩ এ নেমেছে। তিনি বার্লিন এবং উইম্বলডনে উদ্বোধনী লোকসানের সাথে বড় জয়টি অনুসরণ করেছিলেন, তারপরে মন্ট্রিয়ালে দুটি তিনটি ম্যাচ জিতে ডাবল-ফল্ট সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠলেন। ড্যানিয়েল কলিন্সের বিপক্ষে ২৩ জন এবং ভেরোনিকা কুদরমেটোভা-র বিপক্ষে ১৪ জন থাকার পরে শনিবার গাফের পাঁচটি ডাবল-ফল্ট ছিল।

১৮ বছর বয়সী এমবোকো, বিশ্বের ৮৫ তম স্থানে থাকা, চীনের লিন ঝু এবং স্পেনের জেসিকা বুজাস ম্যানিরোর মধ্যে দেরী ম্যাচের বিজয়ীর মুখোমুখি হবে।

মে মাসে রোমে, গাফ একটি রাউন্ড-অফ -64 ম্যাচে এমবোকোকে 3-6, 6-2, 6-1 গোলে পরাজিত করতে সমাবেশ করেছিলেন।

এর আগে, ইউক্রেনের 24 তম বংশোদ্ভূত মার্টা কোস্টিয়ুক এবং কাজাখস্তানের নবম বংশোদ্ভূত এলেনা রাইবাকিনা একটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ স্থাপন করেছিলেন। কোস্টিউক আমেরিকার ম্যাককার্টনি ক্যাসেলারকে 5-7, 6-3, 6-3, এবং রাইবাকিনা ইউক্রেনের দিনানা ইয়াস্ট্রেমস্কাকে 5-7, 6-2, 7-5-এ শীর্ষে রেখেছিলেন।

