ভিক্টোরিয়া এমবোকো মন্ট্রিল ফাইনালে এলেনা রাইবাকিনাকে পেরিয়ে সমাবেশ করেছেন
মন্ট্রিল-কানাডার কিশোরী ভিক্টোরিয়া এমবোকো বুধবার রাতে নবম বংশোদ্ভূত এলেনা রাইবাকিনাকে ১–6, -5-৫, -6–6 (৪) পরাজিত করে ন্যাশনাল ব্যাংকের ওপেন ফাইনালে পৌঁছানোর জন্য সমাবেশ করেছিলেন।

১৮ বছর বয়সী এমবোকো কোর্টে নামেন রাইবাকিনার শটটি ম্যাচ পয়েন্টে দীর্ঘ যাত্রা শুরু করার পরে ভিড় – “অ্যালিজ ভিকি” এর সাথে রেখাযুক্ত – ফেটে গেল। এমবোকো তৃতীয় সেটে একটি ম্যাচ পয়েন্ট সংরক্ষণ করেছিলেন এবং টাইব্রেকারকে জোর করে রাইবাকিনাকে দুবার ভেঙেছিলেন।

বিশ্বে ৮৫ তম স্থানে থাকা এমবোকো তার প্রথম ডাব্লুটিএ ট্যুর শিরোপা চাইছেন এবং ওপেন যুগে হোম ইভেন্টে জয়ের একমাত্র কানাডিয়ান হিসাবে ফাই আরবান (১৯69৯) এবং বিয়ানকা আন্দ্রেস্কু (২০১৯) যোগদানের চেষ্টা করছেন। বৃহস্পতিবার রাতে, তিনি জাপানি তারকা নওমি ওসাকা এবং ডেনমার্কের 16 তম বংশোদ্ভূত ক্লারা টাওসন মধ্যে দ্বিতীয় সেমিফাইনালের বিজয়ীর মুখোমুখি হবেন।

উত্তর ক্যারোলিনার শার্লোটে জন্মগ্রহণকারী কঙ্গোলিজ বাবা -মায়ের কাছে, এমবোকো টরন্টোতে বেড়ে ওঠেন। তিনি শনিবার কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছতে শীর্ষ-বদ্ধ কোকো গাফকে -1-১, 6-৪ গোলে বিপর্যস্ত করেছিলেন, তারপরে সোমবার জেসিকা বুজাস ম্যানিরো -4-৪, -2-২ শীর্ষে ছিলেন।

কাজাখস্তান থেকে, রাইবাকিনা ২০২২ সালে উইম্বলডনে জিতেছিলেন। তার ক্যারিয়ারের নয়টি ডব্লিউটিএ ট্যুর জয় রয়েছে, তিনি মে মাসে স্টারসবার্গে ক্লেতে জিতেছিলেন। রাইবাকিনা ওয়াশিংটনে গত মাসে এমবোকোকে -3-৩, -5-৫ গোলে পরাজিত করেছিল।

এমবোকো ১১ টি ডাবল-ফল্টকে কাটিয়ে উঠেছে এবং তৃতীয় সেটের দ্বিতীয় খেলায় মাটিতে অদ্ভুতভাবে হোঁচট খাওয়ার পরে কব্জির ইনজুরিতে লড়াই করেছে। তিনি শীর্ষ 300 এর বাইরে বছর শুরু করার পরে বিশ্বের কমপক্ষে 34 তম স্থানে চলে যাবেন।

