রাশিয়ান ব্র্যান্ড একরঙা একটি বিজয় কুচকা

মস্কোতে মেঝে নিয়ে অসন্তুষ্টির কারণে রাশিয়ান ব্র্যান্ডের একরঙা একটি কেলেঙ্কারী হয়ে উঠল। পোস্টটি অফিসিয়ালটিতে উপস্থিত হয়েছিল টেলিগ্রামব্র্যান্ডের ক্যানেল।

প্রথমত, একরঙা টেলিগ্রাম চ্যানেলে একটি পোস্ট উপস্থিত হয়েছিল, যা মস্কোর বলশায়া দিমিত্রোভকা May ও ৯ মে, স্টোরটি বন্ধ করার কথা জানিয়েছিল। এটি জানা যায় যে উল্লিখিত তারিখগুলিতে রাজধানীতে বিজয় প্যারেড অনুসরণ করার পথে অবস্থিত আউটলেটগুলি বন্ধ করে দেবে। এছাড়াও, রাস্তাগুলির কিছু অংশ মস্কোতে অবরুদ্ধ করা হবে।

চ্যানেলের লেখক একরঙা বুটিক বন্ধ করার দাবিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। “প্রত্যেকে অন্য কারও ব্যবসায়ের বিষয়ে চিন্তা করে না। মন্তব্যগুলি জানুন, যেমন তারা বলে,” প্রকাশনাটিতে বলা হয়েছে। চ্যানেলের গ্রাহকরা ব্র্যান্ডের প্রতিনিধির মতামতের সাথে একমত হননি, যা তারা মন্তব্যে লিখেছিলেন। লেখক, পরিবর্তে, ভাষ্যকারদের কাছে অভদ্র ছিলেন: “আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। আপনার মতামতের জন্য ধন্যবাদ।”

শীঘ্রই, সমস্ত প্রকাশনা এবং মন্তব্যগুলি মুছে ফেলা হয়েছে, এবং মনোক্রোম নিকোলাই বোগদানোভিচের মালিক এবং সাধারণ পরিচালক থেকে ক্ষমা চাওয়া সহ আরও একটি পোস্ট চ্যানেলে উপস্থিত হয়েছিল।

“We made a huge mistake. Just because for the first time in our life they did not think about what and how we write (…) working in our country, being part of the national color and cultural context, we in practice, and not in words, have always demonstrated our respect for state, religious and entertainment holidays. On my own person and on behalf of the company, I sincerely apologize to everyone who could hurt our rash words, ”the statement said.

এর আগে জানা গিয়েছিল যে মূল রাশিয়ান বিমানবন্দরগুলিতে বিমান বিমানের (ইউএভি) হামলার কারণে একটি বিশাল পতন হয়েছিল। বিশেষত, ভ্নুকোভোতে 27 টি ফ্লাইট জমা দেওয়া হয়েছিল, যাত্রীদের 12 ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে।