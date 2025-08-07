ব্রেকিং: ভিটিনা ব্যালন ডি’অর 2025 জিততে বেছে নিয়েছে
প্রতিভা মিডিয়া নাইজেরিয়া জানিয়েছে যে প্রাক্তন চেলসির তারকা জো কোল এই বছরের বেলন ডি’অরকে জয়ের জন্য প্যারিস সেন্ট-জার্মেইন মিডফিল্ডার ভিঞ্চাকে সমর্থন করেছেন তার সতীর্থ ওসমান ডেম্বেলের চেয়ে এগিয়ে।
কোলের মতে, গত মৌসুমে পিএসজি এবং ইন্টার মিলানের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালের সময় ভিঞ্চহা শোটি চালিয়েছিলেন।
ইংল্যান্ডের প্রাক্তন মিডফিল্ডার বলেছেন, টিএনটি স্পোর্টসের উদ্ধৃতি অনুসারে: “আমি মনে করি ডেম্বেলের চিৎকার হয়ে উঠেছে, তাই না? তিনি কীভাবে পিএসজির পক্ষে এই লাইনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
“মিডফিল্ড ছেলে ভিঞ্চা, আমি মনে করি না যে এটি নিয়মিত গোল-স্কোরারদের কাছেও যেতে হবে।
“মিডফিল্ড থেকে (চ্যাম্পিয়ন্স লীগ) ফাইনালে ভিটিঞ্চা অনুষ্ঠানটি চালিয়েছিল।
“আমি ভিটিনহার জন্য একটি নরম জায়গা পেয়েছি; আমার মনে হয় তিনি ব্যালন ডি’অর (বিজয়ী) হতে পারেন।”
গত এক বছরে ক্লাব এবং দেশের জন্য তাদের চিত্তাকর্ষক পারফরম্যান্স অনুসরণ করে ২০২৫ সালের ব্যালন ডি’র জন্য শীর্ষ প্রতিযোগীদের মধ্যে থাকা ভিঞ্চা এবং ডেম্বেল আশা করছেন।