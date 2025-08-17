ভিডিওতে জাগুয়ার্স ফ্যান এবং সাধু সমর্থক প্রিসন গেমটিতে ঝগড়া

জাগুয়ার্স বনাম সাধু
পূর্বসূরী খেলা, মধ্য-মরসুমের ঝগড়া …
ভক্তরা ভিডিওতে হাত নিক্ষেপ করুন
প্রকাশিত
এনএফএল ভক্তরা ইতিমধ্যে একে অপরের উপর হতাশার মধ্য-মৌসুমের স্তরের মুক্ত করছে … ‘জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্স স্টান এবং একটি নিউ অরলিন্স সান্টস সমর্থক সিজারস সুপারডোমে যেখানে রবিবার একটি পূর্বসূরী খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে গিয়েছিল।
লড়াইয়ের ভিডিও অনলাইনে ভাইরাল হচ্ছে … একটিতে একটি ছেলে দেখানো হচ্ছে ট্র্যাভিস হান্টার জার্সি নিউ অরলিন্সে একজন কালো সাধু পোলোর মতো দেখতে দেখতে একটি পানীয়কে একটি পানীয় নিক্ষেপ করছে।
𝗧𝗥𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚: আজকের পূর্বসূরী খেলায় একজন সাধু এবং জাগুয়ার্স ফ্যানের মধ্যে একটি বিশাল লড়াই শুরু হয়েছিল।
একাধিক খোঁচা ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে, পোশাক পড়ছিল, অন্যদিকে সুরক্ষা পাওয়া যায়নি।
দুটি বর্গক্ষেত্রের উপরে এবং খোঁচা ছুঁড়ে ফেলা শুরু করে … সাধু ফ্যান তার নীচে ডোরম্যাটে পিছলে যাওয়ার আগে এবং মাটিতে নেমে যায়।
জাগুয়ার্স ফ্যান শেষ পর্যন্ত চলে যাওয়ার আগে তার প্রতিপক্ষের মাথার পাশে কিছু সুন্দর নৃশংস আঘাত অবতরণ করে।
ভিডিওর শেষের দিকে, সাধু ফ্যান তার প্যান্ট হারায় … যদিও ধন্যবাদ তিনি এখনও কিছু সংক্ষিপ্তসার দ্বারা আবৃত।
বিটিডব্লিউ … অনলাইনে প্রচুর লোক দু’জনকে অর্থহীন পূর্বসূরী খেলায় লড়াইয়ের জন্য শোক দিচ্ছে-যা 17-17 টাইতে শেষ হয়েছিল।
যাইহোক … আপনি যদি ভাবছেন যে কোনও সাধু যখন জাগুয়ারের সংস্পর্শে আসে তখন কী কী জিতবে, দেখে মনে হচ্ছে সাধু মাতাল হয়ে যাচ্ছেন!