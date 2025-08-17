You are Here
ভিডিওতে জাগুয়ার্স ফ্যান এবং সাধু সমর্থক প্রিসন গেমটিতে ঝগড়া
News

ভিডিওতে জাগুয়ার্স ফ্যান এবং সাধু সমর্থক প্রিসন গেমটিতে ঝগড়া

জাগুয়ার্স বনাম সাধু
পূর্বসূরী খেলা, মধ্য-মরসুমের ঝগড়া …
ভক্তরা ভিডিওতে হাত নিক্ষেপ করুন

প্রকাশিত

081725-jaguars-tents-Fight- প্রাথমিক

এনএফএল ভক্তরা ইতিমধ্যে একে অপরের উপর হতাশার মধ্য-মৌসুমের স্তরের মুক্ত করছে … ‘জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্স স্টান এবং একটি নিউ অরলিন্স সান্টস সমর্থক সিজারস সুপারডোমে যেখানে রবিবার একটি পূর্বসূরী খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে গিয়েছিল।

লড়াইয়ের ভিডিও অনলাইনে ভাইরাল হচ্ছে … একটিতে একটি ছেলে দেখানো হচ্ছে ট্র্যাভিস হান্টার জার্সি নিউ অরলিন্সে একজন কালো সাধু পোলোর মতো দেখতে দেখতে একটি পানীয়কে একটি পানীয় নিক্ষেপ করছে।

দুটি বর্গক্ষেত্রের উপরে এবং খোঁচা ছুঁড়ে ফেলা শুরু করে … সাধু ফ্যান তার নীচে ডোরম্যাটে পিছলে যাওয়ার আগে এবং মাটিতে নেমে যায়।


জাগুয়ার্স ফ্যান শেষ পর্যন্ত চলে যাওয়ার আগে তার প্রতিপক্ষের মাথার পাশে কিছু সুন্দর নৃশংস আঘাত অবতরণ করে।

081725-jaguars-tents-fight-v4

ভিডিওর শেষের দিকে, সাধু ফ্যান তার প্যান্ট হারায় … যদিও ধন্যবাদ তিনি এখনও কিছু সংক্ষিপ্তসার দ্বারা আবৃত।

বিটিডব্লিউ … অনলাইনে প্রচুর লোক দু’জনকে অর্থহীন পূর্বসূরী খেলায় লড়াইয়ের জন্য শোক দিচ্ছে-যা 17-17 টাইতে শেষ হয়েছিল।

যাইহোক … আপনি যদি ভাবছেন যে কোনও সাধু যখন জাগুয়ারের সংস্পর্শে আসে তখন কী কী জিতবে, দেখে মনে হচ্ছে সাধু মাতাল হয়ে যাচ্ছেন!



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।