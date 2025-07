ভিডিওসডিকে-লাইভ/এজেন্টস: রিয়েল-টাইম মাল্টিমোডাল কথোপকথন এআই এজেন্টদের বিকাশের জন্য ওপেন-সোর্স ফ্রেমওয়ার্ক।

রিয়েল-টাইম মাল্টিমোডাল কথোপকথন এআই এজেন্টদের বিকাশের জন্য ওপেন-সোর্স ফ্রেমওয়ার্ক।

এআই এজেন্ট এসডিকে হ’ল একটি পাইথন ফ্রেমওয়ার্ক যা ভিডিওসডিকে পাইথন এসডিকে শীর্ষে নির্মিত যা এআই-চালিত এজেন্টদের অংশগ্রহণকারী হিসাবে ভিডিওএসডিকে কক্ষে যোগ দিতে সক্ষম করে। এই এসডিকে এআই মডেলগুলির (ওপেনএই এবং জেমিনি জাতীয়) এবং আপনার ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি রিয়েল-টাইম সেতু হিসাবে কাজ করে, বিরামবিহীন ভয়েস এবং মিডিয়া মিথস্ক্রিয়াগুলির সুবিধার্থে।

এই আর্কিটেকচারটি দেখায় যে এআই ভয়েস এজেন্টরা কীভাবে ভিডিওএসডিকে সভাগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন করে। সিস্টেমটি আপনার ব্যাকএন্ডকে ভিডিওসডকের প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযুক্ত করে, এআই সহায়ককে রিয়েল-টাইমে ব্যবহারকারীদের সাথে যোগাযোগের অনুমতি দেয়।

আপনি শুরু করার আগে, আপনার আছে তা নিশ্চিত করুন:

# Example: Install the Turn Detector plugin

আপনার এআই এজেন্ট কোনও সভায় যোগদানের আগে আপনাকে একটি সভা আইডি তৈরি করতে হবে। আপনি ভিডিওগুলি তৈরি রুম এপিআই ব্যবহার করে একটি তৈরি করতে পারেন:

তৈরি রুম এপিআই সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, দেখুন ভিডিও ডকুমেন্টেশন।

এখন আপনি প্রয়োজনীয় প্যাকেজগুলি ইনস্টল করেছেন, আপনি তৈরি করতে প্রস্তুত!

প্রথমে আসুন বেস থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে একটি কাস্টম ভয়েস এজেন্ট তৈরি করি Agent ক্লাস: