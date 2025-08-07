You are Here
ভিডিও: ‘ওয়ান ইন, ওয়ান আউট’ ডিল এর অধীনে আটককৃত প্রথম অভিবাসীরা | খবর

ভিডিওতে দেখা গেছে যে এমমানুয়েল ম্যাক্রনের সাথে যুক্তরাজ্যের নতুন “ওয়ান ইন, ওয়ান আউট” চুক্তির অধীনে আটককৃত প্রথম অভিবাসীদের দেখানো হয়েছে, যাকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফ্রান্সে ফেরত পাঠানো যেতে পারে।

বুধবার পাইলট স্কিমটি পরিচালনা শুরু করার দিন বুধবার চ্যানেল ক্রসিংয়ের ঝুঁকি নিয়েছিল তাদের মধ্যে যারা আটক করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন।

বুধবার দুটি নৌকায় ক্রসিং তৈরি করে প্রায় 155 জন লোক সনাক্ত করা হয়েছিল।

স্যার কেয়ার স্টারমার এক্স -তে লিখেছেন: “আমি বলেছিলাম যে আপনি যদি এই দেশে একটি ছোট নৌকায় প্রবেশ করেন তবে আপনি আটকাবেন এবং ফিরে আসবেন I আমি এটি বোঝাতে চাইছি।”

পাইলট স্কিমের অধীনে যুক্তরাজ্যের কর্মকর্তারা ছোট নৌকায় একজন অভিবাসীর আগমনের তিন দিনের মধ্যে ফ্রান্সে রিটার্নের জন্য রেফারেল তৈরি করার লক্ষ্য রেখেছিলেন, অন্যদিকে ফরাসী কর্তৃপক্ষ ১৪ দিনের মধ্যে সাড়া দেবে।

