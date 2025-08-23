You are Here
ভিডিও: নাইজেরিয়ায় অবতরণ করার সময় লেডি তার সাদা স্বামীর বিমানবন্দরে চলার জন্য মোড়ক দেয়
News

ভিডিও: নাইজেরিয়ায় অবতরণ করার সময় লেডি তার সাদা স্বামীর বিমানবন্দরে চলার জন্য মোড়ক দেয়

  • একজন নাইজেরিয়ান মহিলা বিমানবন্দরে তার সাদা স্বামীকে বিমানবন্দরে পেয়েছিলেন এমনভাবে বিমানবন্দরে শোটি চুরি করেছিলেন
  • তাঁর ককেশীয় স্বামী নাইজেরিয়ায় পৌঁছানোর সাথে সাথে গর্বিত স্ত্রী তার জন্য হেঁটে যাওয়ার জন্য একটি মোড়ক রেখেছিলেন
  • মিশ্র প্রতিক্রিয়াগুলি লেডির অঙ্গভঙ্গি তার সাদা স্বামীকে অনুসরণ করেছে, কিছু মোড়কের দিকে মনোনিবেশ করে

আন্তঃজাতীয় বিবাহের এক মহিলা তাঁর সাদা স্বামীকে নাইজেরিয়ায় স্বাগত জানানোর সুন্দর উপায়ে হৃদয়কে গলে ফেলেছেন।

টিকটকে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে, উত্তেজিত স্ত্রী তার স্বামীকে হাঁটার জন্য বিমানবন্দরে মাটিতে একটি মোড়ক ছড়িয়ে দিয়েছিল।

একজন মহিলা তার স্বামীকে হাঁটতে মাটিতে মোড়কে ছড়িয়ে দিলেন। ছবির ক্রেডিট: @হেলেনাবব 11
সূত্র: টেলটোক

সাদা মানুষটি তার স্ত্রীকে হাঁটার আগে মোড়কের একটি অংশ সামঞ্জস্য করতে সহায়তা করেছিল। তিনি মোড়কের অন্য প্রান্তে যাওয়ার পরে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

বিমানবন্দরে সংক্ষিপ্ত দু’বার সোশ্যাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কিছু লোক দাবি করেছিল যে মোড়ক কোনও সাধারণ ছিল না।

এছাড়াও পড়ুন

হেয়ারস্টাইলিস্ট “বিগ গার্ল অ্যাপার্টমেন্ট” প্রদর্শন করে যা তিনি স্ক্র্যাচ থেকে নিজের জন্য তৈরি করেছিলেন, অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরীণ

অন্যান্য লোকেরা সবেমাত্র দম্পতির সাথে উদযাপন করেছেন। এই প্রতিবেদনের সময়, ভিডিও টিকটকে 200k এরও বেশি দর্শন সংগ্রহ করেছিলেন।

একজন নাইজেরিয়ান মহিলা তার সাদা স্বামীর জন্য মাটিতে মোড়ক ছড়িয়ে দেন। ছবির ক্রেডিট: @হেলেনাবব 11
সূত্র: টেলটোক

নীচে তার ভিডিও দেখুন:

লেডি কীভাবে লেডি স্বামীকে স্বাগত জানিয়েছিল সে সম্পর্কে লোকেরা প্রতিক্রিয়া জানায়

বৈধ.এনজি নীচের মহিলার ভিডিওতে কিছু প্রতিক্রিয়া সংকলন করেছে:

নেনি মহিলা … বলেছেন:

“না স্টাফের ব্যবস্থা ঘান ঘান আমি পছন্দ করি। ওয়েলডোন এনএন এম।”

👑💝💍 জুলিয়েটবাবি বলেছেন:

“আউউউ আপনার বিয়েতে আরও ভালবাসা এবং সুখের জন্য আপনার জন্য খুব খুশি।”

রানী আদিয়া বলেছেন:

“এত মিষ্টি তিনি এটিকে সামঞ্জস্য করেছেন, God শ্বর আপনার বাড়িতে আমার ভালবাসা মঙ্গল করুন” “

রেন 🇦🇱 বলেছেন:

“শিওর মধু স্বামী” অর্থ “তার নাতি -নাতনিদের বাড়িতে অপেক্ষা করা অ্যানওয়ে দুজনেই উভয়ই স্মথ চায়” “

আমিন বলেছেন:

“আপনারা কেউ কেউ এই মন্তব্য বিভাগে কেবল alous র্ষা করছেন 😏, তারা খুশি এবং এটাই গুরুত্বপূর্ণ।”

স্যুহ

“কেউ কেউ হাঁটার স্টাইল সম্পর্কে কথা বলছে না।”

বেলা বলল:

“ওয়াইবো ওল্ড মেনরা উনাকে নম্র করতে পারে। তবে না নাইজেরিয়া মানুষ যদি না আপনি না যান তবে এটি করুন।”

এছাড়াও পড়ুন

ওমাহ তার ভক্তদের জন্য নতুন নাম প্রকাশ করার সাথে সাথে ওমাহ ইগনাইটস গুঞ্জন দেয়: “আপনি কি প্রথমে তাদের সাথে পরামর্শ করেছেন?”

এবং _ ব্লু ♋ বলেছেন:

“আমি জানি যে ডাট র‌্যাপার ডন স্লিপ মাজারের মতো 1 সপ্তাহের বিএফআর তাকে ল্যান্ড 😂, আমরা ড্রিলটি জানি।”

লাগোসের সেরা প্লাগ বলেছেন:

“এই মোড়কে হাঁটার পরে তিনি কখনই দূরে যেতে পারবেন না 🤭

সম্পর্কিত গল্পে, বৈধ.এনজি রিপোর্ট করেছেন যে একজন মহিলা তার সাদা প্রেমিককে সুন্দরভাবে নাইজেরিয়ায় স্বাগত জানিয়েছেন।

লেডি বিমানবন্দরে সাদা স্বামীকে স্বাগত জানায়

এদিকে, বৈধ.এনজি পূর্বে জানিয়েছিল যে একজন মহিলা তার সাদা স্বামী এবং তার মাকে বিমানবন্দরে স্টাইলে স্বাগত জানিয়েছেন।

তারা পৌঁছানোর সাথে সাথে তিনি তার মাকে আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে হাঁটু গেড়ে তাঁর লোকটিকে উষ্ণভাবে আলিঙ্গন করেছিলেন। অঙ্গভঙ্গি, শ্রদ্ধা ও স্নেহের সাথে খাড়া হয়ে অনলাইন দর্শকদের স্পর্শ করেছে যারা তাদের মতামত ভাগ করে নেওয়ার জন্য মন্তব্যগুলিতে ঝড় তুলেছিল।

এই দম্পতির ভালবাসায় স্পর্শ করা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে অভিনন্দন বার্তা এবং শুভেচ্ছাগুলি .েলে দেওয়া হয়েছিল।

এছাড়াও পড়ুন

লাসু গ্র্যাজুয়েট শেয়ার অদ্ভুতভাবে পিতা তার ফোনে তার নম্বরটি সংরক্ষণ করেছেন, অনলাইনে প্রতিক্রিয়াগুলি ট্রিগার করেছেন

সূত্র: বৈধ.এনজি



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।