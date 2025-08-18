You are Here
কিস্লোভডস্কের বিখ্যাত রিংটি লারমন্টোভের সময় থেকে আমাদের আসল আকারে পৌঁছেছে। “আমাদের সময়ের নায়ক” উপন্যাসটিতে, মিখাইল ইউরিভিচ লারমন্টভ এটিকে “একটি রিং নামে একটি শিলা হিসাবে বর্ণনা করেছেন; এটি প্রকৃতির দ্বারা গঠিত একটি গেট; তারা একটি উঁচু পাহাড়ের উপরে উঠে আসে, এবং সেটিং সূর্যটি তার শেষ জ্বলন্ত চেহারাটি বিশ্বের দিকে ছুঁড়ে দেয়।” প্রিন্সেস মেরির গল্পে, ক্যাভালকদা এই “স্টোন উইন্ডোর মাধ্যমে সূর্যাস্তকে প্রশংসিত করতে সেখানে যায়।

রিং-গোরা প্রকৃতির একটি স্মৃতিস্তম্ভ এবং রাজ্য যাদুঘর-রিজার্ভ এমইউর অংশ লারমন্টোভ। এটি বোরগুস্তান রিজের দক্ষিণ স্পারটিতে কিস্লোভডস্কের আশেপাশে অবস্থিত।

কয়েক বছর আগে, রিসর্ট ফি ব্যয় করে একটি উন্নতি করা হয়েছিল, দড়ি দড়িগুলি পাহাড়ের দিকে যাওয়ার পথগুলিতে টানা হয়েছিল। আগের দিন, স্বেচ্ছাসেবীরা traditional তিহ্যবাহী শিলালিপিগুলি থেকে প্রাকৃতিক স্মৃতিস্তম্ভটি পরিষ্কার করেছিলেন “ভাস্য এখানে ইউরিউপিনস্ক থেকে এসেছিলেন।”

রিং-গোরা এখনও পর্যটকদের একটি অস্বাভাবিক আড়াআড়ি, ককেশাসের রঙ এবং অবশ্যই গ্রেট কবির উত্তরাধিকারকে স্পর্শ করার সুযোগকে আকর্ষণ করে, যিনি সূর্য ব্যয় করার জন্য বারবার রিংয়ে উঠে এসেছেন।

