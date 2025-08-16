You are Here
ভিনি ইমারডালে পুলিশের কাছ থেকে একটি সফর পেয়েছিলেন কারণ তিনি অপরাধবোধের দ্বারা নির্যাতন করেছেন | সাবান
ভিনি ইমারডালে পুলিশের কাছ থেকে একটি সফর পেয়েছিলেন কারণ তিনি অপরাধবোধের দ্বারা নির্যাতন করেছেন | সাবান

একজন পুলিশ কর্মকর্তা এমারডালে স্ক্র্যাপিয়ার্ডে ভিনিকে দেখতে যান
কিছুটা জগাখিচুড়ি ভিনি ডিংল (ছবি: আইটিভি)

কামি হাদিককে (শেবিজ মিয়াহ) প্রায় চুম্বন করার পর থেকেই এমারডালের আশেপাশে ভিনি ডিংল (ব্র্যাডলি জনসন) অনুসরণ করে একটি অন্ধকার মেঘ রয়েছে। তিনি ছড়িয়ে পড়েছেন এবং তার যৌনতার জন্য এর অর্থ কী, এবং তিনি তার পালকে অভিনব করেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন শুরু করেছিলেন।

ভিনি এখন এই বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন যে তিনি গ্যাবির (রোজি বেন্থাম) জীবনকে নষ্ট করতে পারেন এবং তা না করে তিনি খুব শীঘ্রই নিজের কাছে মিথ্যা কথা বলবেন। তবে মাইককে তার পছন্দ নাও থাকতে পারে।

নিজের জন্য কিছু উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য, ভিনি ইন্টারনেটে পরিণত। তিনি মাইক জুড়ে এসেছিলেন, যাকে মনে হয়েছিল এক সমমনা বন্ধু।

মাইক তিনি সমকামী ছিলেন কি না সে সম্পর্কে ভিনির তদন্ত করেছিলেন এবং তিনি যা যাচ্ছিলেন তার সমস্ত কিছুই তাকে স্বাভাবিক ছিল।

মাইক এবং ভিনি এমারডালে একটি বেঞ্চে চ্যাট
ভিনি একটি এলজিবিটিকিউআই+ ফোরামের মাধ্যমে মাইকের সাথে দেখা করেছিলেন (ছবি: আইটিভি)

কিন্তু ভিনি যখন মাইকের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করেছিলেন যে এটি সঠিক নয়, তবে পরে গ্যাবিকে তাদের ভালবাসার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য গ্যাবিকে ছুঁড়ে ফেলেছিল।

ভিনি এবং মাইকের বন্ধুত্ব অগ্রসর হয়েছিল, এবং ভিনি মাইকের কাছ থেকে একটি জরুরি বার্তা পাওয়ার পরে, মাইক ভিনির কাছে এসে পৌঁছেছিল যে তাকে তার সঙ্গী দ্বারা লাথি মেরে ফেলেছিল।

ভিনি যখন তার বন্ধুকে কীভাবে সহায়তা করবেন তা নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, মাইক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তাদের মধ্যে কিছু আছে, ভিনিকে আগের চেয়ে আরও বিশ্রী রেখেছিল। তিনি এটি অস্বীকার করেছেন, যা মাইককে ফ্লিপ আউট করতে দেখেছিল।

এমারডালে লুকিয়ে থাকা ভিনি এবং গ্যাবি
গ্যাবির এখনও কী চলছে সে সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই (ছবি: আইটিভি)

ভিনিকে দুষ্ট মাইকের কাছে খারাপভাবে মারধর করা হয়েছিল তবে গ্যাবিকে বিশ্বাস করতে দিচ্ছেন যে এটি ক্যামমি।

এটি এখন কোনও দুর্দান্ত পদক্ষেপ নয় কারণ এখন সে পুলিশে যেতে এবং কামিকে হামলার জন্য সম্পন্ন করতে চায়। ভিনিকে অপরাধবোধে জীবিত খাওয়া হচ্ছে, বিশেষত যখন গ্যাবি বুঝতে পারে যে তাদের বিয়ের রিংগুলি তিনি পছন্দ করেন না।

ভিনি এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তবে পুলিশ যখন স্ক্র্যাপিয়ার্ডে পৌঁছে তখন সে আতঙ্কিত হয়। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করে যে তিনি গ্রাহাম নামক একজনকে মাইকের নামে যাচ্ছেন বলে জানেন। ভিনি ইতিমধ্যে তাকে পরিশোধ করেছে, তবে এখন মাইকের চাঁদাবাজি জন্য তদন্ত করা হচ্ছে।

এবং যদি ভিনিকে কোনও তদন্তে টানা হয় তবে মাইকে গ্যাবির কাছ থেকে কে কে তা রাখা এটি বেশ কঠিন করে তুলবে।

ভিনি কি তদন্ত থেকে সরে এসে মাইককে নামতে দেবে?

নাকি সে তার ভবিষ্যতের স্ত্রীর কাছে পরিষ্কার আসবে?

