ভিপি ভ্যানস আমাদের ‘অবিশ্বাস্যভাবে হৃদয়বিদারক’ ডিসি প্লেন ক্রাশের পরে বিমানের সুরক্ষার সাথে ‘আরও ভাল কাজ করতে’ আহ্বান জানায়

ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস রোনাল্ড রেগান ওয়াশিংটন জাতীয় বিমানবন্দরের কাছে সাম্প্রতিক মধ্যবর্তী সংঘর্ষে নিহতদের পরিবারগুলির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করার সময় বিমানের সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ভ্যানস মারিয়া বার্তিরোমোকে একচেটিয়া “সানডে মর্নিং ফিউচার” সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন, “আমাদের হৃদয় এতে আক্রান্ত প্রত্যেকের কাছেই চলে গেছে। এই সপ্তাহে।

“আপনি এমন মা পেয়েছেন যারা খুব ছোট বাচ্চাদের মা। “আমাদের এটির মানব ট্র্যাজেডির কথা মনে রাখতে হবে, কারণ, যখন আমেরিকানদের একটি ট্র্যাজেডি হয়, তখন আমরা সকলেই একত্রিত হতে পারি – ডেমোক্র্যাট, রিপাবলিকান বা স্বতন্ত্র – এবং কেবল বলুন, ‘আমরা এই লোকদের ভালবাসি। আমরা তাদের দ্বারা সঠিকভাবে করতে যাচ্ছি। গত কয়েক দিনের অবর্ণনীয় ট্র্যাজেডির মাধ্যমে তাদের সমর্থন করার জন্য। ‘

ট্রাম্প ডিসি বিমান দুর্ঘটনার পরে ডিআইআই নীতিমালায় আক্রমণ করেছেন, বলেছেন এফএএর কর্মীদের অবশ্যই ‘সর্বোচ্চ মানদণ্ডে’ রাখতে হবে

গত বুধবার ওয়াশিংটন, ডিসির উপর দিয়ে আকাশে ট্র্যাজেডি আঘাত হানে যখন একটি সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারটি একটি অবতরণকারী আমেরিকান এয়ারলাইন্স আঞ্চলিক জেটের সাথে সংঘর্ষে, উভয় বিমান পোটোম্যাক নদীতে ডুবে যাওয়া উভয় বিমান প্রেরণ করে। উদ্ধার চেষ্টার পরে, কর্মকর্তারা নির্ধারণ করেছিলেন যে কোনও বেঁচে নেই।

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প, ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যানস এবং মন্ত্রিপরিষদের সচিব পিট হেগসেথ এবং শান ডফি গত সপ্তাহে হোয়াইট হাউস ব্রিফিং রুম থেকে বিপর্যয় সম্পর্কে প্রেসের সদস্যদের সাথে কথা বলেছেন, বিডেনকে তাদের পিনড করে বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তি (ডিআইআই) নিয়োগের বিরুদ্ধে সতর্ক করে প্রশাসন।

এই দুর্ঘটনার কারণটি এখনও নির্ধারণ করা হয়নি তা স্বীকার করার সময়, ট্রাম্প বিডেন-যুগের ডিআইআই নীতিমালাকে নিন্দা করেছিলেন যা বিমানের মানকে হ্রাস করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। পরিবর্তে তিনি মেধা-ভিত্তিক পদ্ধতির আহ্বান জানিয়েছেন।

“আমি মনে করি যে নীতিমালায় আমাদের আরও ভাল কাজও করতে হবে যাতে আমরা নিশ্চিত করি যে বিমানটি যতটা সম্ভব নিরাপদ হিসাবে নিরাপদ [be]”ভ্যানস, অনুরূপ নোটে বক্তব্য রেখে বার্তিরোমোকে বলেছেন।

“এখন, আমাদের প্রায় 15 বা 20 বছরের মধ্যে এ জাতীয় বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি We আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে আমরা আর কখনও এ জাতীয় বিমান দুর্ঘটনা না করার চেষ্টা করি বা কমপক্ষে তাদের যথাসম্ভব ন্যূনতম করে তুলতে চেষ্টা করি এবং এটি হয় মানে আমাদের এখন নীতিগুলি নিয়ে কথা বলতে হবে, “তিনি যোগ করেছেন।

বিমান দুর্ঘটনায় ডিআইআই নীতিমালা দোষারোপ করার কারণে ট্রাম্প সিএনএন রিপোর্টারটির সাথে উত্তেজনাপূর্ণ বিনিময় করেছেন

ভ্যান অনুমান করেছিলেন যে বিডেন এবং ওবামা প্রশাসন আমেরিকাতে বিমান চলাচলে বিমান ট্র্যাফিক কন্ট্রোলারদের ঘাটতি সহ অবদান রেখেছিল।

“আসলে, বেশ কয়েকটি মামলা হয়েছে [against the Obama and Biden administrations] যারা এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলার হতে চান তাদের কাছ থেকে … যারা মূলত বলেছিলেন, ‘আমাদের ত্বকের রঙের কারণে আমাদের এমনকি আবেদন করতে বলা হয়নি,’ কারণ তারা সাদা মানুষ যারা এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলার হতে চেয়েছিল। এবং বিডেন প্রশাসনের শাসনামলে তাদের স্বাগত জানানো হয়নি। “

ভাইস প্রেসিডেন্ট দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, বিডেনের মানদণ্ডের কারণে আমেরিকার সেই পদগুলিতে “সেরা এবং উজ্জ্বল” নেই। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তিনি বার্তিরোমোকে বলেছিলেন, এর অর্থ হল যে এই ভূমিকাগুলিতে ভাল লোকদের নিয়োগ দেওয়া হলেও তারা সাধারণত এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলারদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী কর্মীদের ঘাটতির কারণে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার বিষয়ে বেশি চাপযুক্ত।

“এটি একটি কেলেঙ্কারী, ধন্যবাদ, এটি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নেতৃত্বে বন্ধ হয়ে গেছে,” তিনি যোগ করেছেন। “এ কারণেই আমি বিমানের সুরক্ষা সম্পর্কে আসলেই আশাবাদী, তবে এ কারণেই আমাদের কাছে অনেক বেশি মিস হয়েছে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে, কয়েক দিন আগে একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে।”