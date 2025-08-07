ভিসা এআই কেলেঙ্কারীগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নতুন ‘সাইবারসিকিউরিটি’ বিভাগ প্রকাশ করে

ব্যাংকিং শিল্পে এআই-উত্পাদিত ভয়েস কেলেঙ্কারী যে ক্রমবর্ধমান হুমকির প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভিসা একটি সাইবারসিকিউরিটি অ্যাডভাইজরি অনুশীলন চালু করছে। নতুন প্রোগ্রামটি ভিসা ক্লায়েন্টদের “উদীয়মান সাইবারসিকিউরিটির হুমকি সনাক্তকরণ, মূল্যায়ন এবং ব্যর্থ করতে সহায়তা করার লক্ষ্যে” সংস্থাটি জানিয়েছে উদ্যোক্তা একটি ইমেল।
মার্চ মাসে, পরামর্শক সংস্থা অ্যাকসেন্টার জরিপ 600 ব্যাংক এআই-উত্পাদিত কেলেঙ্কারীগুলির আক্রমণ সম্পর্কে এবং ৮০% বলেছেন যে জেনারেটর এআই হ্যাকারদের প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে তার চেয়ে দ্রুত আক্রমণ চালানোর অনুমতি দিচ্ছে। গত মাসে ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্যাম আল্টম্যান একটি ফেডারেল রিজার্ভ সম্মেলনে আর্থিক নিয়ন্ত্রক এবং শিল্প বিশেষজ্ঞদের একটি ভিড়কে বলেছিলেন যে ব্যাংকগুলি প্রমাণীকরণ হিসাবে “আতঙ্কিত” হিসাবে ব্যবহার করে।
সম্পর্কিত: এআই ক্লোনিং 3 সেকেন্ডের মধ্যে আপনার ভয়েস (এবং আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি খালি করে) অনুলিপি করতে পারে। কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবেন তা এখানে।
এদিকে, এই সপ্তাহে, এটি দৈত্য সিসকো প্রকাশিত যখন কোনও কর্মচারী ভয়েস ফিশিং হামলার শিকার হয়েছিলেন তখন এটি সম্প্রতি একটি বড় ডেটা লঙ্ঘনের মুখোমুখি হয়েছিল। এবং এটি কেবল বৈশ্বিক ব্যাংক এবং প্রযুক্তি সংস্থাগুলি নয়; কেলেঙ্কারীগুলি মেইন স্ট্রিটকেও প্রভাবিত করছে। সম্প্রতি ফ্লোরিডা সিনিয়র হারিয়েছে $ 15,000 খারাপ অভিনেতারা যখন তার মেয়ের কণ্ঠস্বর এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় একজন লোককে ক্লোন করতে এআই ব্যবহার করেছিলেন হারিয়েছে $ 25,000 একই পদ্ধতিতে।
“যখন সাইবারসিকিউরিটি এবং জালিয়াতি প্রতিরোধের কথা আসে, তখন প্র্যাকটিভ সনাক্তকরণ এবং প্রতিক্রিয়া মূল বিষয়,” ভিসার ঝুঁকি এবং পরিচয় সমাধানের গ্লোবাল হেড জেমস মিরফিন বলেছেন। “আমাদের ক্লায়েন্টরা, যা ছোট মা-ও-পপ শপ থেকে শুরু করে বৃহত্তর উদ্যোগ পর্যন্ত রয়েছে, তাদের ব্যবসায়ের অনন্য চাহিদা মেটাতে স্কেল করা যেতে পারে এমন বিস্তৃত সংস্থান প্রয়োজন।”
ভিসার নতুন বিকল্প সাইবারসিকিউরিটি সেরা অনুশীলন এবং অন্যান্য পরিষেবাদি যেমন সিস্টেম মূল্যায়ন এবং আক্রমণকে অবরুদ্ধ করার জন্য প্রতিরক্ষা সুরক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য পরিষেবাগুলি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলি সরবরাহ করুন।
সম্পর্কিত: একজন হ্যাকার কীভাবে সিসকো -র প্রতিরক্ষাগুলি কেবল একটি ভয়েস ব্যবহার করে ছিনতাই করেছিল? ডেটা লঙ্ঘন সম্পর্কে কী জানতে হবে তা এখানে।
“সাইবারসিকিউরিটি আর ব্যয় কেন্দ্র হিসাবে দেখা হয় না, তবে কোনও ব্যবসায়ের বৃদ্ধির কৌশলটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে,” ভিসার জন্য উপদেষ্টা পরিষেবাদির গ্লোবাল হেড কার্ল রুটস্টেইন বলেছেন।
শীর্ষ সিইও, প্রতিষ্ঠাতা এবং অপারেটরগুলিতে যোগদান করুন স্তর আপ সম্মেলন আপনার ব্যবসায়ের স্কেলিং, উপার্জন বাড়ানো এবং টেকসই সাফল্য তৈরির জন্য কৌশলগুলি আনলক করা।