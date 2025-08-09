You are Here
News

ভেটেরান অভিনেতা সম্মানিত পুরষ্কার গ্রহণ হিসাবে জ্যাকি চ্যান ফিভার লোকারনোকে হিট করেছেন

“আজ, আমি 71 বছর বয়সী, এবং আমি এখনও লড়াই করতে পারি,” প্রবীণ হংকংয়ের অভিনেতা জ্যাকি চ্যান আজ সন্ধ্যায় লোকারনোতে দৃ olute ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন, যেখানে তাকে কেরিয়ার অর্জনের জন্য উত্সবের পার্দো আলা ক্যারিয়ারা অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়েছিল।

চ্যানকে পিয়াজা গ্র্যান্ডে লোকারনোর চিফ জিওনা নাজারো দ্বারা পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল। ওপেন-এয়ার সিনেমা ভেন্যুটি উত্সব চলাকালীন প্রতি রাতে প্যাক করা হয়, তবে আমি এই সন্ধ্যার মতো দৃশ্যগুলি আমার চার বছরে ইভেন্টে আসতে দেখিনি।

সম্মানজনক অনুষ্ঠান শুরুর এক ঘন্টা আগে পিয়াজা চ্যান সুপারফ্যানস দিয়ে ভরা ছিল। কেউ কেউ ‘আমি জ্যাকি চ্যান টি-শার্ট পছন্দ করি’ পরেছিলেন, অন্যরা তাঁর সিনেমাগুলির হাতে আঁকা পান্ডার চিহ্ন এবং অনুলিপি চালিয়েছিলেন। আজ বিকেলে, উত্সবটি উচ্চ উপস্থিতির সতর্কতা প্রতিনিধিদের কাছে একটি বিরল ইমেল পাঠিয়েছিল। এই ইমেলটি চ্যানের 1983 এর কমেডি ফ্লিক, উত্সবের আগের স্ক্রিনিংয়ের দৃশ্যের দ্বারা উত্সাহিত করা হতে পারে প্রকল্প ক। চ্যান ফিল্মটি প্রবর্তন করেছিলেন, বেশিরভাগ অনুবাদক ব্যবহার করে এবং মঞ্চ থেকে সরে যাওয়ার সময় তিনি ভক্তদের দ্বারা ভিড় করেছিলেন। একাধিক পিতামাতারা তাদের বাচ্চা অভিনেতার হাতে তুলে দিয়েছিলেন যাতে ছবি তোলা যেতে পারে যখন অন্যান্য শ্রোতা সদস্যরা চ্যান উপহার দেওয়ার জন্য ভারী সুরক্ষার পাশ দিয়ে এগিয়ে যায়। নীচের মেলি থেকে একটি সংক্ষিপ্ত ক্লিপ দেখুন।

পিয়াজায়, চ্যান কোনও অনুবাদক ছাড়াই কথা বলেছেন এবং উত্সব এবং তাঁর সাথে কাজ করা সমস্ত চলচ্চিত্র নির্মাতারা এবং সহশিল্পীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন, যিনি তিনি বলেছিলেন যে তাঁর সমস্ত বছর কাজ করে “আমাকে সুন্দর দেখায়”।

চ্যান উল্লেখ করেছেন যে এই বছর তার th৪ তম বছর মুভি ব্যবসায় কাজ করে এবং তিনি শৈশবকাল থেকেই একটি সংক্ষিপ্ত এবং বিরল উপাখ্যান ভাগ করেছেন।

চ্যান শুরু করলেন, “আমার বয়স প্রায় ১। “তারপরে হঠাৎ তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ছেলে, আমি 60 বছর বয়সী। এবং আমি এখনও রান্না করতে পারি you আপনি যখন 60০ বছর বয়সে লড়াই করতে পারবেন?’ আমি হতবাক হয়ে গেলাম।

চ্যান শ্রোতাদের জানিয়ে তাঁর বক্তব্যটি শেষ করেছিলেন যে তিনি তাঁর সম্মানসূচক পুরষ্কারকে “প্রেম এবং শান্তি” পূর্ণ একটি ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ডের ধারণার জন্য উত্সর্গ করেছিলেন।

চ্যানের 1985 বৈশিষ্ট্য পুলিশ গল্প আজ সন্ধ্যায় লোকারনোতে পর্দা। উত্সব 16 আগস্ট শেষ হয়।



