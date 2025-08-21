ভেরিজন আপনাকে আপনার পুরানো, ভাঙা ফোনের বিনিময়ে একটি বিনামূল্যে পিক্সেল 10 প্রো দেবে – কী জানবেন

বুধবার গুগল ইভেন্টটি নতুন গুগল পিক্সেল 10 ফোন সিরিজ, পিক্সেল বাডস 2 এ এবং দ্য সহ সংস্থার সর্বশেষ পণ্যগুলি প্রদর্শন করেছে পিক্সেল ওয়াচ 4।
এছাড়াও: গুগল দ্বারা তৈরি সমস্ত কিছু ঘোষণা
নতুন ডিভাইসের জন্য প্রিপর্ডাররা আজ, আগস্ট 20, এবং পিক্সেল 10, পিক্সেল 10 প্রো, এবং পিক্সেল 10 প্রো এক্সএল 28 আগস্টে উপলব্ধ হবে (পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজ 9 অক্টোবর পর্যন্ত আসবে না)। এবং এই পিক্সেল পণ্যগুলি তাকের তাকের আগে আপনি ইতিমধ্যে কয়েকটি ডিল ছিনিয়ে নিতে পারেন।
এ ভেরিজননতুন এবং বিদ্যমান গ্রাহকরা যখন আপনার বর্তমান গুগল, অ্যাপল, মটোরোলা, বা স্যামসাং ফোনে (সীমাহীন চূড়ান্ত পরিকল্পনার সাথে কোনও অবস্থায়) বাণিজ্য করেন তখন পিক্সেল 10 প্রো এক্সএল থেকে বিনামূল্যে পিক্সেল 10 প্রো বা 1000 ডলার পেতে পারেন। নতুন ফোল্ডেবল ডিভাইসে আগ্রহী তাদের জন্য, আপনি যোগ্য ফোনে বাণিজ্য করার সময় আপনি পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজ থেকে 1000 ডলার পেতে পারেন।
নতুন পিক্সেল 10 প্রোটিতে 16 গিগাবাইট র্যাম, 30 ঘন্টা ব্যাটারি লাইফ এবং আরও ভাল 5x টেলিফোটো লেন্সের মতো উল্লেখযোগ্য আপগ্রেড রয়েছে, যাতে ফোনটি দুর্দান্ত চেহারার ক্লোজআপগুলির জন্য 100x প্রো রেস জুমকে সমর্থন করার অনুমতি দেয়। দামগুলি 999 ডলার থেকে শুরু হয় এবং রঙগুলির মধ্যে রয়েছে ওবিসিডিয়ান, মুনস্টোন, চীনামাটির বাসন এবং জেড।
যদিও 10 টি প্রো এবং 10 প্রো এক্সএল এর মধ্যে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য একই থাকে, 10 প্রো এক্সএল এর বৃহত্তর 6.8-ইঞ্চি সুপার অ্যাক্টুয়া ডিসপ্লে এবং অনেকগুলি এআই সরঞ্জাম রয়েছে যা ব্যবহারকারীদের তাদের পছন্দ অনুসারে ফটোগুলি ক্যাপচার, সম্পাদনা করতে এবং পুনরুত্পাদন করতে সহায়তা করে। দামগুলি $ 1,199 থেকে শুরু হয় এবং এটি 10 প্রো হিসাবে একই রঙে উপলব্ধ হবে।
এছাড়াও: 2025 এর সেরা অ্যান্ড্রয়েড ফোন: বিশেষজ্ঞ পরীক্ষিত এবং পর্যালোচনা
পিক্সেল 10 প্রো ফোল্ডের জন্য, গুগল এটি “নতুন গিয়ারলেস, উচ্চ-শক্তি হিংজ” হিসাবে বর্ণনা করে এমন ডিজাইনের পরিবর্তন করেছে যা 10 প্রো ভাঁজকে 10 বছরের ধ্রুবক খোলার এবং বন্ধেরও বেশি সময় ধরে বেঁচে থাকতে দেয়, সংস্থাটি বলেছে। এছাড়াও, পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজ এখন বাজারে প্রথম ভাঁজযোগ্য ফোন যা একটি আইপি 68 রেটিং বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা এটি জল এবং ধূলিকণা নিমজ্জনকে প্রতিরোধ করতে দেয়। ভাঁজটির জন্য মূল্য নির্ধারণ শুরু হয় $ 1,799 থেকে, এবং এটি দুটি রঙে উপলব্ধ হবে: মুনস্টোন এবং জেড।
আমি কীভাবে এই চুক্তিটি রেট দিয়েছি
জেডডনেটের রেটিং সিস্টেম অনুসারে, আমি এই চুক্তিটি 5/5 এর একটি নিখুঁত স্কোর দিচ্ছি। একটি নিখরচায় ফোন পাওয়া সর্বদা একটি পার্ক, বিশেষত যখন এটি একটি নতুন সিরিজের সর্বশেষ মডেল। আপনি যদি আপনার ডিভাইসটি আপগ্রেড করতে চাইছেন এবং এই নতুন পিক্সেল ডিভাইসগুলি আপনার আগ্রহকে ছড়িয়ে দিয়েছে, তবে এই ভেরিজন ডিলগুলির সুবিধা নেওয়ার জন্য এখন ভাল সময়।
ডিলগুলি যে কোনও সময় বিক্রয় বা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাপেক্ষে, যদিও জেডডিএনইটি আপনার পক্ষে সেরা সঞ্চয় স্কোর করার জন্য সেরা পণ্য ডিলগুলি সন্ধান, ভাগ করে নেওয়া এবং আপডেট করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। আমাদের বিশেষজ্ঞদের দল নিয়মিত আমরা যে ডিলগুলি ভাগ করি সেগুলি এখনও বেঁচে আছে তা নিশ্চিত করার জন্য চেক ইন করে। আপনি যদি কোনও চুক্তি মিস করেন তবে আমরা দুঃখিত, তবে হতাশ হবেন না – আমরা জেডডনেট ডটকম এ আপনার সাথে আপনার সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য ক্রমাগত নতুন সম্ভাবনা খুঁজে পাই।
আরও দেখান
আপনাকে স্মার্ট কেনাকাটা করতে সহায়তা করার জন্য আমরা সর্বাধিক সঠিক পরামর্শ সরবরাহ করার লক্ষ্য রেখেছি। জেডডিএনইটি 33 বছরের অভিজ্ঞতা, 30 হ্যান্ড-অন পণ্য পর্যালোচক এবং 10,000 বর্গফুট ল্যাব স্পেস সরবরাহ করে যাতে আমরা আপনাকে সেরা প্রযুক্তি নিয়ে আসছি তা নিশ্চিত করতে।
2025 সালে, আমরা আপনার মতো পাঠকদের সাথে সঞ্চয় ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি পরিমাপযোগ্য সিস্টেম বিকাশ করে ডিলগুলিতে আমাদের পদ্ধতির পরিমার্জন করেছি। আমাদের সম্পাদকের ডিল রেটিং ব্যাজগুলি আমাদের বেশিরভাগ চুক্তির সামগ্রীর সাথে সংযুক্ত করা হয়, আপনাকে সর্বোত্তম ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করার জন্য আমাদের দক্ষতার ব্যাখ্যা করা সহজ করে তোলে।
এই পদ্ধতির মূল অংশে আমাদের দলের সদস্যদের দক্ষতার ভিত্তিতে এবং ফ্রিকোয়েন্সি, ব্র্যান্ড বা পণ্য স্বীকৃতি এবং আরও অনেক কিছুর উপর ভিত্তি করে স্লাইডিং-স্কেল সিস্টেমের সাথে মিলিত টপ-টেক পণ্যগুলিতে প্রদত্ত সঞ্চয়কে শ্রেণিবদ্ধ করার জন্য শতাংশ-অফ-ভিত্তিক সিস্টেম রয়েছে। ফলাফল? হস্তশিল্পী ডিলগুলি আপনার মতো জেডডিএনইটি পাঠকদের জন্য বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে, আমাদের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত।
এছাড়াও: 2025 সালে আমরা কীভাবে জেডডনেটে ডিলগুলি রেট করি
আরও দেখান