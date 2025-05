ভেল্টম্যান/সিএ-লাইসেন্স-প্লেটস: ক্যালিফোর্নিয়া ডিএমভি থেকে ভ্যানিটি লাইসেন্স প্লেট অ্যাপ্লিকেশন।

সতর্কতা: এই ডেটাসেটে অশ্লীল এবং আপত্তিকর ভাষা রয়েছে (এটির বেশিরভাগ)।

applications.csv 2015-2016 থেকে ক্যালিফোর্নিয়া ডিএমভি প্রাপ্ত 23,463 ব্যক্তিগতকৃত লাইসেন্স প্লেট অ্যাপ্লিকেশনগুলির একটি সিএসভি।

এগুলি সেই সময়সীমার সময় ডিএমভি দ্বারা প্রাপ্ত সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলির প্রতিনিধিত্ব করে না, কেবলমাত্র এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলি যা পর্যালোচনা কমিটির অতিরিক্ত পর্যালোচনার জন্য পতাকাঙ্কিত করা হয়েছিল। ফাইলটিতে নিম্নলিখিত কলামগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

এই ডেটা 458 এক্সেল ওয়ার্কবুকের একটি সেট থেকে পার্স করা হয়েছিল যা ডিএমভি অন্য কারও পাবলিক রেকর্ডের অনুরোধের জন্য প্রস্তুত করেছিল। আমি আমার নিজের সম্পর্কিত রেকর্ডের অনুরোধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে সান্ত্বনা পুরষ্কার হিসাবে ফাইলগুলি পেয়েছি, যা আমাকে বলা হয়েছিল অন্যথায় পূরণ করতে $ 2,000 ডলার ব্যয় করতে হবে।