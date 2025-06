‘ভোগান্তি ও ভয় পেয়েছে’: বোল্ডারের ইহুদি সম্প্রদায় সহিংস আক্রমণের পরেও রিল করে

ইহুদি কমিউনিটি রিলেশনস কাউন্সিলের সিনিয়র ডিরেক্টর ব্র্যান্ডন রট্টিনার শ্যাভোটে জিম্মিদের মুক্তির জন্য একটি সমাবেশে মোলোটভ ককটেল হামলার পরে সিবিএসকে একটি সরাসরি সাক্ষাত্কারে সিবিএসকে বলেছিলেন, “আমাদের সম্প্রদায়টি সত্যই ভোগা ও ভয় পেয়েছে।”

“আমি শুনছি যে (সম্প্রদায়) বিচ্ছিন্ন এবং দুর্বল বোধ করে,” তিনি আরও বলেছিলেন।

মোহাম্মদ স্যাব্রি সোলিমান – একজন মিশরীয় নাগরিক – তাদের লাইভ ইভেন্টের অংশগ্রহণকারীদের কাছে ইনসেন্ডারি ডিভাইসগুলি ছুঁড়ে ফেলার পরে বারো জনকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল: হামাসের দ্বারা অপহরণ করা 58 জিম্মিদের সম্মান জানানোর জন্য এবং 600০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে বন্দী অবস্থায় রাখা ২৩০ সাপ্তাহিক ঘটনাগুলির মধ্যে একটি।

বোল্ডার পুলিশের প্রধান স্টিফেন রেডফার্ন বলেছেন, “ভুক্তভোগীদের আঘাতগুলি” অত্যন্ত গুরুতর থেকে শুরু করে আরও নাবালক পর্যন্ত রয়েছে। “

ইহুদি কালারাদো সংস্থাটি ঘোষণা করেছে যে এটি ইহুদি কমিউনিটি রিলেশনস কাউন্সিল, জেসিওর সিকিউর কমিউনিটি নেটওয়ার্ক, এডিএল, আইএসি, আরএমআরসি, স্ট্যান্ডউইথাস, স্টপ অ্যান্টিসেমিটিজম কলোরাডোর সাথে অংশীদারিত্ব করেছে, যার বিবরণ এই সপ্তাহের শেষের দিকে ভাগ করা হবে।

আইন প্রয়োগকারী আধিকারিকরা সন্দেহভাজনকে আটক করে, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে প্রাপ্ত এই ছবিতে 1 জুন, 2025 সালে কলোরাডোর বোল্ডারে একাধিক লোককে আহত করে এমন একটি হামলার পরে। (ক্রেডিট: এক্স/@ওপাসবস্কুরাক্স/রয়টার্সের মাধ্যমে)

ইহুদি কালারাদো আরও বলেছে যে তারা টেপার ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় অন্য দফায় অনুদানের জন্য ইহুদি প্রাক বিদ্যালয়ে সুরক্ষা এবং সুরক্ষা তহবিল ত্বরান্বিত করবে।

জেসিআরসি এবং এর ৪০ সদস্য সংগঠনগুলি তার প্রসঙ্গে আক্রমণটিকে দেখার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে: “ইস্রায়েলে মার্কিন দূতাবাসের অফিস ফায়ারবম্ব করার ষড়যন্ত্রের জন্য কোনও কলোরাডানকে গ্রেপ্তার করার খুব শীঘ্রই, এবং ওয়াশিংটন, ডিসিতে একটি ইহুদি অনুষ্ঠানের বাইরে খুন হওয়ার পরে।”

“আমাদের অবশ্যই আয়নায় নজর রাখতে হবে এবং নিজেদের জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমাদের সমাজ কীভাবে এটি ঘটতে এবং ঘটতে দেয়।”

জেসিআরসি আরও যোগ করেছে যে ইহুদি ও ইস্রায়েলিদের জন্য ঘৃণ্য বক্তৃতাগুলির পুনর্বিবেচনার ধারাবাহিকভাবে সতর্ক করে এটি “অ্যালার্মিস্ট” হচ্ছে না।

“ইহুদিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অনৈতিক এবং অবশ্যই শেষ হতে হবে। কলোরাডো অবশ্যই এমন একটি জায়গা হতে হবে যেখানে প্রতিটি ইহুদি তাদের খাঁটি ইহুদিদের জীবনযাপন করতে নিরাপদ, সমর্থিত এবং মুক্ত বোধ করে।”

উত্তর আমেরিকার ইহুদি ফেডারেশনগুলির রাষ্ট্রপতি ও সিইও এরিক ডি ফিঙ্গারহুট বলেছেন, “বোল্ডারে আক্রমণটি ইহুদি সম্প্রদায়ের দিকে লক্ষ্য করে ঘরোয়া সন্ত্রাসী হামলার তরঙ্গের আরেকটি উদাহরণ।” তিনি ট্রাম্প প্রশাসনকে এটিকে তার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য বলেছিলেন এবং নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বলেছিলেন।

প্রথমত, তিনি “জরুরি ও ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন এবং চাহিদা মেটাতে” কংগ্রেস অলাভজনক সুরক্ষা অনুদান (এনএসজিপি) তহবিলকে 1 বিলিয়ন ডলার বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ইহুদি প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত সুরক্ষা কর্মীদের যেমন ডে স্কুল এবং যিশিবাস, উপাসনালয়, ইহুদিদের প্রাথমিক শৈশব কেন্দ্র, জেসিসিএস এবং গ্রীষ্মের শিবিরগুলির জন্য জরুরি প্রয়োজন মেটাতে তহবিল উত্সর্গ করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন।

ফিঙ্গারহুট স্থানীয় পুলিশ এবং আইন প্রয়োগের জন্য তহবিল বৃদ্ধি এবং আইনের সম্পূর্ণ মাত্রায় বিরোধী ঘৃণ্য অপরাধ এবং চরম সহিংসতার জন্য “আক্রমণাত্মক” মামলা -মোকদ্দমাও চেয়েছিল।

অবশেষে তিনি মার্কিন সরকারকে সোশ্যাল মিডিয়া, গেমিং, বার্তাপ্রেরণ এবং অন্যান্য অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলি “বিরোধী ঘৃণার প্রশস্তকরণ, সন্ত্রাসবাদের গৌরব, চরমপন্থা, বিশৃঙ্খলা এবং প্ররোচিত করার জন্য দায়বদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।”

স্টপ অ্যান্টিসেমিটিজম কলোরাডোর সহ-নির্বাহী পরিচালক স্টেফানি ক্লার্ক বলেছেন, “আমরা Oct অক্টোবর, (২০২৩) থেকে কয়েক মাস এবং মাস ধরে অ্যালার্মটি শোনার চেষ্টা করছি এবং এই বিপজ্জনক বক্তৃতাটির অবসান ঘটানোর সময় এসেছে এবং বোল্ডার সম্প্রদায়ের সাথে ইহুদিদের সাথে একত্রিত হওয়ার সময় এসেছে।”

হামলার শিকারদের মধ্যে একজন হলেন হলোকাস্টের বেঁচে যাওয়া। ইহুদি ধর্মের জন্য বোল্ডার কাউন্টি সেন্টারে রাব্বির স্ত্রী তার বন্ধু চ্যানি শেইনার 9 নিউজকে বলেছেন যে “বোল্ডার ইহুদি সম্প্রদায় বোল্ডারে নিরাপদ বোধ করেছে।”

“বোল্ডার একটি সুন্দর জায়গা,” স্কেইনার বলেছিলেন। “লোকেরা বন্ধুত্বপূর্ণ, তারা দয়ালু, এবং এটি বাম মাঠের বাইরে ছিল This এটি এমন কিছু নয় যা আমরা কখনও স্বপ্নে দেখেছিলাম আমাদের আশেপাশে বা আমাদের বাড়ির উঠোনে থাকবে And এবং এটি ভয়াবহ And

তবুও, 20 ফেব্রুয়ারি, বোল্ডারের রাব্বি মার্ক সলোয় সিটি কাউন্সিলের কাছে একটি খোলা চিঠি লিখেছিলেন, “এটি কেবল একটি সরল সত্য যে বোল্ডারের ইহুদি সম্প্রদায়ের আমাদের মধ্যে অনেকে কেবল নিরাপদ বা সমর্থিত বোধ করে না।”

তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি “অব্যাহত উন্নয়নের আলোকে 20 বছর ধরে বোল্ডারের ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে আর নীরব থাকতে পারবেন না।”

বোল্ডার সিটি কাউন্সিলের বৈঠকের সময় রাব্বি সলোয়াই “শারীরিক ও মৌখিকভাবে হুমকির মুখে ইস্রায়েল বিরোধী স্লোগানকে (তাঁর) মুখে” বলে জানিয়েছেন।

“কাউন্সিলের সদস্য তাইশ্যা অ্যাডামস সহ অনেকের কাছ থেকে কোনও উপদ্রব দেখার অক্ষমতা বা অনিচ্ছুকতা রয়েছে এবং কোনও প্রশ্নই আসে না যে জায়নিজম বিরোধী বিরোধী বিরোধীতার এক ক্ষতিকারক রূপে পরিণত হয়েছে।”

আমেরিকান ইহুদি গ্রুপ

ছাতা ইহুদি দলগুলিও এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছে। ইহুদি এজেন্সি চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (রেস।) ডোরন আলমোগ, বোর্ড অফ গভর্নরদের চেয়ারম্যান, মার্ক উইলফ, এবং সিইও এবং মহাপরিচালক ইহুদা সেটটন বলেছেন, “ইহুদি সংস্থা জেএফএনএ, কলোরাডো ইহুদি সম্প্রদায় এবং বিশ্বজুড়ে সম্প্রদায়গুলিতে আমাদের অংশীদারদের শক্তিশালী করার জন্য পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।”

“দয়া করে জেনে রাখুন যে ইহুদি সংস্থা আপনার সাথে দৃ firm ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, পুরো সময় জুড়ে আপনাকে প্রয়োজনীয় যে কোনও উপায়ে আপনাকে সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার মধ্যে আমাদের ডেডিকেটেড শ্লিচিম (দূত) মাটিতে রয়েছে।”

ক্যামেরা হামলার মিডিয়া কভারেজকে ঝাঁকুনি দিয়েছিল, ক্যামেরার সিইও কার্ট শোয়ার্জ, প্রাক্তন ম্যাসাচুসেটস হোমল্যান্ড সিকিউরিটির আন্ডার সেক্রেটারি এবং আইন প্রয়োগের আন্ডার সেক্রেটারি বলেছিলেন, “কিছু মিডিয়া আউটলেটগুলি গল্পটিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে বা বিকৃত করেছে যে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে।”

“যখন মিডিয়া এই জাতীয় আক্রমণগুলিকে কবর দেয় বা স্যানিটাইজ করে, তখন এটি বিরোধীতা স্বাভাবিককরণের ক্ষেত্রে অবদান রাখে,” শোয়ার্জ বলেছেন। “এটি একটি সাংবাদিকতার ব্যর্থতা এবং আরও দৃ ib ়তার সাথে একটি নৈতিকতা।”

তিনি অনেক মিডিয়া রিপোর্টিংয়ে ক্ষতিগ্রস্থদের পরিচয় বাদ দেওয়ার উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, উদাহরণস্বরূপ সিবিএসের শিরোনাম “বোল্ডার পার্ল স্ট্রিট ম্যালিন কলোরাডো বেশ কয়েকজন লোককে পোড়ায়” এবং এনপিআর “বোল্ডার পার্ল স্ট্রিটে আক্রমণে একাধিক লোক পুড়ে গেছে।”

ক্যামেরা সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের “সত্যগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার জন্য, যখন এটি ঘটে তখন বিরোধীতার নাম দিন এবং এই আক্রমণগুলিকে তাদের দাবী করা জরুরীতা এবং মহাকর্ষের সাথে আচরণ করে।”