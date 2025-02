ভোটাররা কি নোবোয়ার সুরক্ষার জন্য কঠোর-লাইনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করবে?

গত জানুয়ারিতে শহরে সহিংসতার সূত্রপাতের মধ্যে ইকুয়েডরের গুয়াকিলের একটি মলে শিরলি টোবারের স্বামী, একজন নিরাপত্তা প্রহরী শিরলি টোবারের স্বামী এক বছর হয়ে গেছে। টোবার, যিনি একজন 43 বছর বয়সী স্টে-এ-বাড়িতে বাবা-মা, এখনও আক্রমণটির পিছনে অপরাধী সম্পর্কে প্রসিকিউটরদের কাছ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাননি যা তার স্বামীকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

9 ফেব্রুয়ারি রবিবার দেশের সাধারণ নির্বাচনে টোবার বলেছিলেন যে তিনি কেবল ভোট দেবেন কারণ এটি বাধ্যতামূলক; কাকে ভোট দিতে হবে সে সম্পর্কে তিনি অনিশ্চিত রয়েছেন। দেশটির ক্রমবর্ধমান সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ফলে তারা ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির সাথে লড়াই করার সাথে সাথে অনেক ইকুয়েডরিয়ান একই সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হয়।

লাতিন আমেরিকায়, ইকুয়েডর এখন সংগঠিত অপরাধ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং একটি শক্তি সংকট দ্বারা গ্রাস করা হয়। গ্যাংদের দ্বারা চাঁদাবাজি হিসাবে যা শুরু হয়েছিল তা পুলিশ অফিসারদের উপর আক্রমণ, আবাসিক পাড়ার মধ্যে বিস্ফোরণ এবং অপহরণের মতো পূর্বে অস্বাভাবিক সহিংসতার রূপগুলি হামলা চালিয়েছে। দেশের হত্যাকাণ্ডের হার, যা 2019 সালে 100,000 বাসিন্দাদের প্রতি 6.7 এ দাঁড়িয়েছিল, আকাশ ছোঁয়া 2023 সালে 100,000 বাসিন্দার প্রতি আনুমানিক 44.5 হত্যাকাণ্ডে।

এদিকে, রাজনৈতিক স্ট্যান্ডঅফস, কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতি মাদক পাচারের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং একটি শক্তি সংকট – বিদ্যুৎ বিভ্রাট সহ যা ১৪ ঘন্টা অবধি স্থায়ী হয় – কর্তৃপক্ষের মধ্যে অবিশ্বাসের বোধকে আরও গভীর করেছে এবং ইকুয়েডরিয়ানদের মধ্যে ভয়কে আরও তীব্র করেছে। ভোটাররা যখন একটি স্ন্যাপ নির্বাচনের মাত্র দেড় বছর পরে নির্বাচনে ফিরে আসেন, তাতে তারা নতুন সমাধানের পক্ষে অতীত নীতিগুলি থেকে দূরে সরে যাবে কিনা তা এখনও দেখা যায়।

রবিবার ব্যালটে ১ presidentid জন রাষ্ট্রপতি প্রার্থী রয়েছেন, সেখানে আগত রাষ্ট্রপতি ড্যানিয়েল নোবোয়া সহ, যিনি ২০২৩ সালের আগস্টে নির্বাচিত হয়েছিলেন তত্কালীন রাষ্ট্রপতি গিলারমো লাসোর পরে নির্বাচিত হয়েছিলেন বিধায়কদের সাথে অভিশংসনের শোডাউন করার মধ্যে দেশের জাতীয় পরিষদ।

২০২৩ সালের এসএনএপি নির্বাচন একজন নতুন আগত, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও কৌশলবিদ ভেনেসা গেরেরোর সাথে এক সাক্ষাত্কারে নিখুঁত ভিত্তি স্থাপন করেছিল । লাসো দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরে, বিরোধী বিরোধী প্রার্থী ফার্নান্দো ভিলাভিসেনসিওর হত্যাকাণ্ড, যিনি কট্টর দুর্নীতি দমন বিরোধী অভিযানে দৌড়েছিলেন, ইকুয়েডরের রাজনৈতিক সঙ্কটকে আরও গভীর করেছিলেন এবং একটি অন্ধকার ঘোড়া-যেমন নোবোয়া the যেমন ট্রেশন অর্জনের অনুমতি দিয়েছিলেন।

নোবোয়া, যিনি ইকুয়েডরের কনিষ্ঠতম রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন যখন তিনি 35 বছর বয়সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তিনি দেশের একটি থেকে এসেছেন তা সত্ত্বেও এর আগে একটি কম প্রোফাইল রেখেছিলেন ধনী পরিবার। ২০২৩ সালে, রাষ্ট্রপতি বিতর্কে তাঁর সুরকারের পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগ এবং ক্রমবর্ধমান সহিংসতার সমাধানের জন্য তাঁর পিচ তাকে একটি বিজয় অর্জন করেছিল।

আজ, ইকুয়েডরের অবনতিশীল সুরক্ষা পরিস্থিতি আবার ভোটারদের সংবেদনকে প্রভাবিত করে এমন অন্যতম চাপযুক্ত বিষয়। গত পাঁচ বছরে, কারাগারের ব্যবস্থার মধ্যে বেড়ে ওঠা অপরাধমূলক দলগুলি ইকুয়েডর জুড়ে প্রসারিত হয়েছে, মাদক পাচার, আচরণ এবং চাঁদাবাজি হিসাবে শিকারী অপরাধে জড়িত থাকার জন্য অঞ্চল নিয়ে সংঘর্ষ করেছে। তারা ইকুয়েডরের উপকূলীয় প্রদেশগুলিকে আঘাত করেছে – যেমন গুয়াস, গুয়াকিলের বাড়িতে – সবচেয়ে কঠিন। এটি মানুষের জীবিকা নির্বাহকে বিরূপ প্রভাবিত করেছে এবং এর ফলে একটি আনুমানিক স্থানচ্যুত হয়েছিল গত বছর, যাদের মধ্যে অনেকে যুক্তরাষ্ট্রে বিপদজনক উত্তর দিকে ট্র্যাকের পক্ষে বেছে নিয়েছিলেন।

দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক মাস পরে, নোবোয়া ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে দেশজুড়ে সংঘটিত হিংসাত্মক হামলার পরে বেশ কয়েকটি অপরাধী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘাতের ঘোষণা দেয়। এই পদক্ষেপটি এই দলটিকে সন্ত্রাসবাদী দল হিসাবে মনোনীত করেছিল এবং নোবোয়াকে রাস্তায় সামরিক বাহিনীকে রাস্তায় মোতায়েন করার অনুমতি দেয় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই।

বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রচারের সময় জুড়ে, নোবোয়া এবং তার প্রশাসন বলেছে যে ২০২৪ সালে অপরাধের হার হ্রাস পেয়েছে: ২০২৩ সালে ৮,২৪৮ এর তুলনায় সেই বছরে ,, ৯8787 টি হত্যাকাণ্ড ছিল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতে পরিসংখ্যান। However, police estimate that Ecuador’s homicide rate remains high, at 38.76 homicides per 100,000 inhabitants. The public mood remains pessimistic, as local media continue to report on extrajudicial killings and violent extortion.

যদিও অনেক বিশ্লেষক আছে পয়েন্ট নিকটস্থ এল সালভাদোরের রাষ্ট্রপতি নাইব বুকেলের অধীনে অপরাধ মোকাবেলায় মডেল হিসাবে কঠোর লাইনের পদ্ধতির কাছে, নোবোয়া সরাসরি দুই দেশের নীতিমালার তুলনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও, নোবোয়া প্রশাসন একইভাবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, বর্ধিত সামরিকীকরণ এবং আক্রমণাত্মক সুরক্ষা কৌশলগুলিতে মনোনিবেশ সহ।

প্রশ্নবিদ্ধ সৈন্যদের প্রথম রাস্তায় মোতায়েন করার এক বছর পরে। টোবারের মতো অনেক ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যরা তাদের প্রিয়জনদের হত্যার তদন্তের তদন্ত হিসাবে ন্যায়বিচারের অভাব হিসাবে যা দেখেন তা নিয়ে হতাশ রয়েছেন।

বেশিরভাগ রাষ্ট্রপতি প্রার্থী সুরক্ষা করেছেন একটি কেন্দ্রীয় ফোকাস of their campaigns, proposing military interventions and tougher policies to combat criminal organizations. শীর্ষস্থানীয় বিরোধী প্রার্থী লুইসা গঞ্জালেজ সহ আরও কয়েকজন অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কারণে দরিদ্র অঞ্চলে অপরাধ হ্রাস এবং গ্যাংগুলিতে নিয়োগ রোধের লক্ষ্যে সামাজিক কর্মসূচিতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন।

তার রাষ্ট্রপতি প্রচারের শুরুতে, গঞ্জালেজ সমালোচিত Noboa’s approach, saying that “he promised security, and we are the most violent country in Latin America.” তার পরিকল্পনার মধ্যে বিচারপতি এবং মানবাধিকার মন্ত্রক পুনরুদ্ধার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা 2018 সালে রাষ্ট্রপতি লেনিন মোরেনোর অধীনে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও সরকারী মন্ত্রক পুনর্গঠন; এবং নাগরিক সুরক্ষার একটি নতুন মডেল বাস্তবায়ন সহিংসতা প্রতিরোধ এবং ন্যায়বিচার, ইক্যুইটি এবং মানবাধিকারকে সমর্থন করে।

On top of its security issues, Ecuador is experiencing an energy crisis. গত বছর, একটি অভূতপূর্ব খরার দেশটির বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়েছিল, যা জলবিদ্যুৎ গাছের উপর প্রচুর নির্ভর করে এবং ফলস্বরূপ এটি ঘন ঘন, ঘন্টা দীর্ঘ বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়ে ওঠে। গুয়াকিল চেম্বার অফ কমার্সের মতে, বিদ্যুৎবিহীন প্রতি ঘন্টা আশেপাশের দেশে ব্যয় করতে পারে $ 12 মিলিয়ন। গনজালেজ এটিকে নোবোয়ার দিকে গোলাবারুদ হিসাবে ব্যবহার করেছেন, তার সংকট সম্পর্কে দুর্বল ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে।

ঘোষণা বিদ্যুৎ উত্পাদন এবং বিতরণ নেটওয়ার্কগুলিকে আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালী করার পরিকল্পনা; তিনি শক্তি গ্রিডে রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিনিয়োগের অভাবের জন্য অতীত প্রশাসনের জন্য দোষ দিয়েছেন।

প্রাক্তন জেনারেল অ্যাসেমব্লির সদস্য গনজালেজ নাগরিক বিপ্লব আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেন, প্রাক্তন ইকুয়েডরের রাষ্ট্রপতি রাফায়েল কোরিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক দল। In her rallies, she has নস্টালজিয়া খনন উকিল এমন এক সময়ের জন্য যখন হত্যাকাণ্ডের হার কম ছিল এবং কর্মসংস্থানের হার বেশি ছিল।

ঘুষের অভিযোগে তাঁর উত্তরাধিকারকে বিস্মৃত করা সত্ত্বেও, কোরিয়াকে ক্যারিশম্যাটিক রাষ্ট্রপতি হিসাবে স্মরণ করা হয় যিনি ইকুয়েডরের সামাজিক কর্মসূচিতে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ করেছিলেন এবং অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী সময়ের মধ্যে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

“আমি আশা করি রাফায়েল কোরিয়া ফিরে আসবে,” টোবার এই সপ্তাহে বলেছিলেন। “তখন জিনিসগুলি আরও ভাল ছিল।”

যদিও কোরিয়া রাষ্ট্রপতির পক্ষে দৌড়াতে নিষিদ্ধ এবং নির্বাসনে রয়েছেন, তাঁর রাজনৈতিক দল এবং আন্দোলন – পরিচিত সংশ্লিষ্ট– ইকুয়েডরে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে, বর্তমান প্রশাসনের সাথে হতাশাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে সমর্থন বাড়িয়ে তুলছে।

“সত্যি বলতে, কোরিরিসমো কাউকে ব্যালটে রাখতে পারে – তাদের প্রার্থীকে রানঅফের জন্য পাওয়ার জন্য সমর্থন যথেষ্ট,” নুবোয়া পার্টি, ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন পার্টির সাথে জেনারেল অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া রাজনৈতিক পরামর্শদাতা অ্যান্ড্রেস কাস্টিলো বলেছিলেন।

নোবোয়ার উত্থান ভোটারদের একটি নতুন মুখের দাবির সাথে মিলে যায়, তাকে দ্রুত বিধানসভায় তরুণ আগতদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে – ক্যাসিলো উল্লেখ করেছিলেন এমন কিছু যা তাঁর পক্ষে কাজ করেছেন।

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষক গেরেরোর পক্ষে এই প্রবণতা কাঠামোগত পরিবর্তনের অভাবকে তুলে ধরে। “ভোটাররা তাদের প্রতিনিধিত্বকারী মডেলগুলির চেয়ে ব্যক্তিত্ব, প্রো-বা-অ্যান্টি-কোরিয়ার দিকে মনোনিবেশ করেন, যা আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংকটকে প্রতিফলিত করে,” তিনি বলেছিলেন।

এমনকি ১ 16 জন প্রার্থীর সাথেও, নির্বাচন বক্তৃতা মূলত কোরিসিমোর আশেপাশে কেন্দ্র করে, নোবোয়া নীতিগুলিতে খুব কম মনোযোগ দিয়ে।

ক সাম্প্রতিক আইপিএসওএস পোল জানুয়ারিতে পরিচালিত, জরিপকারীদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ বলেছেন যে তারা নোবোয়া ভোট দেবেন, এবং ৩১ শতাংশ বলেছেন যে তারা লুইসা গঞ্জালেজকে বেছে নেবেন। এদিকে, অনির্ধারিত ভোটাররা এই জরিপের প্রায় 16 শতাংশ। অন্যান্য প্রার্থীরা, যেমন পরিবেশগত কর্মী আন্দ্রেয়া গঞ্জালেজ, যিনি ফার্নান্দো ভিলাভিসেনসিওর পাশাপাশি ভাইস প্রেসিডেন্টের হয়ে দৌড়ে এসেছিলেন এবং ২০১৯ সালের ইকুয়েডোরিয়ান বিক্ষোভের নেতৃত্বদানকারী আদিবাসী নেতা লিওনিডাস আইজা যথাক্রমে প্রায় ৫ শতাংশ এবং ২ শতাংশে ভোটগ্রহণ করছেন।

ইকুয়েডরের ভৌগলিক অবস্থান এটি ওয়াশিংটন থেকে উদ্বেগ আঁকতে বিশ্বব্যাপী ড্রাগ পাচারের মূল জায়গা করে তোলে। দ্বৈত ইকুয়েডর এবং মার্কিন নাগরিক নোবোয়া মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সুরক্ষা সহায়তা নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, লুইসা গঞ্জালেজের মতো প্রার্থীরা এই প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেছেন।

এদিকে, বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থায় মাদক পাচারকারী দলগুলির সাথে জড়িত দুর্নীতি কেলেঙ্কারী, ভাঙা প্রতিশ্রুতি পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ, এবং অকার্যকর প্রশাসনের দিকে পরিচালিত হয়েছে ক্রমবর্ধমান ভোটার উদাসীনতা। অনেক ইকুয়েডোরিয়ান মনে করেন যে নির্বাচনগুলি অসম্পূর্ণ প্রত্যাশার চক্র হয়ে উঠেছে, যেখানে নতুন নেতারা অর্থবহ পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হন।

ইকুয়েডরের রাজনৈতিক অঙ্গন, একসময় একটি খণ্ডিত বিরোধীদের দ্বারা চিহ্নিত, নোবোয়ায় একজন নতুন প্রতিযোগী খুঁজে পেয়েছেন যিনি কোরিয়ার বিকল্প হিসাবে খুব অল্প সময়ে উত্থিত হয়েছেন। নোবোয়া একই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর একটি অনুগত ফ্যানবেস অঙ্কন গঠন করেছে যা 2006 সালে কোরিয়াকে ক্ষমতায় এনেছিল: তার যুবক এবং একটি লোহার মুষ্টি।

দেশটি ধারাবাহিকতা, অতীত নেতৃত্বের ফিরে আসা বা একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তি গ্রহণ করে, যে কোনও প্রার্থীর পক্ষে চ্যালেঞ্জ কেবল ভোট জিততে হবে না, বরং এমন একটি সিস্টেমে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য যা অনেক লোক মনে করে যে রাজনৈতিক জুড়ে তাদের বারবার ব্যর্থ করেছে বর্ণালী