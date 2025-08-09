ভোরকে স্বাগত জানানো: আজকের প্রার্থনার সময়সূচী, আগস্ট 10, 2025, সুরবায়া

Repullika.co.id – প্রতিদিন স্রষ্টার নিকটবর্তী হওয়ার একটি নতুন সুযোগ এবং একটি উপায় হ’ল সময়মতো প্রার্থনা করা। প্রার্থনা একটি বাধ্যবাধকতা যা মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে এবং প্রতিটি মুহুর্ত বিশ্বাস এবং আনুগত্যকে সতেজ করার সুযোগে পরিণত হয়। আজ, 10 আগস্ট, 2025, আসুন সুরবায়া শহরে আমাদের ক্রিয়াকলাপের প্রাথমিক মাইলফলক হিসাবে প্রার্থনা করি।
কুরআনে প্রার্থনার গুরুত্বটি একটি জুয়াভাং দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, সূরা আল-বাকরাহ আয়াতের একজন, “এবং প্রার্থনা স্থাপন করুন, যাকাত সম্পাদন করুন, এবং ধনুক এবং যারা মাথা নত করছেন।” আয়াত থেকে, এটি স্পষ্ট যে প্রার্থনাটির একটি মূল অনুশীলন হিসাবে একটি নির্দিষ্ট জোর রয়েছে যা অবশ্যই সঠিকভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে অনুশীলন করা উচিত।
নীচে 10 আগস্ট, 2025 -এ টাইম জোনের ডব্লিউআইবি -তে সুরাবায়া অঞ্চলের প্রার্থনার সময়সূচী রয়েছে:
– FAJR: 04:21
– ডিজুহুর: 11:37
– এএসআর: 14:58
– মাগরিব: 17:33
– ইসা: 18:43
সঠিক প্রার্থনার সময়সূচি জেনে আমরা আমাদের প্রতিদিনের ক্রিয়াকলাপগুলি আরও সহজেই পরিচালনা করতে পারি যাতে এই বাধ্যবাধকতাটি মিস না হয়। সময় মতো সম্পাদিত প্রার্থনাগুলি কেবল আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে প্রভাব ফেলে না, তবে শৃঙ্খলা এবং উত্পাদনশীলতাও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
একাকীভাবে এবং নির্দিষ্ট সময় অনুসারে প্রার্থনা চালানো নিজেদের প্রতিফলন ও উন্নত করার জন্য একটি মুহূর্ত হতে পারে, পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ শান্তি অর্জনের একটি উপায়ও হতে পারে। আশা করি, সর্বদা প্রার্থনার সময়গুলিতে মনোযোগ দিয়ে আমরা বিশ্ব এবং আখেরাতেই একটি উচ্চমানের জীবন তৈরি করতে পারি।
অবস্থানের জন্য রেপুব্লিকা প্রার্থনার সময়সূচির উত্স সহ এআই ব্যবহার করে নিবন্ধগুলি সাজানো হয়েছে সুরবায়া
সূত্র: এআই উত্পন্ন