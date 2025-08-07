ভোরোনজ চিকিত্সকরা বিরল ধরণের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে 34 মেটাস্টেসগুলি সরিয়ে ফেলেন

35 বছর বয়সী এই মহিলাকে লিয়োমিওসরকম ধরা পড়ে। তিনি মেটাস্টেসেস এবং একটি প্রগতিশীল রোগ সহ একটি চিকিত্সা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেছিলেন। পরামর্শটি রোগীর জীবন বাঁচাতে একটি অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে, চিকিত্সকরা একটি অতিস্বনক স্ক্যাল্পেল দিয়ে টিউমারগুলির ফোকি সরিয়ে ফেলেন। অসুবিধাটি ছিল মেটাস্টেসিসের স্থানীয়করণ: তারা গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্ট, ছোট শ্রোণী এবং পেটের গহ্বরকে আঘাত করেছিল এবং বড় জাহাজ এবং নার্ভাস প্লেক্সাসের কাছাকাছি ছিল।
অপারেশন চলাকালীন, সার্জনরা 0.3 সেন্টিমিটার থেকে 9 বাই 10 সেন্টিমিটার আকারে 34 মেটাস্টেসেস সরিয়ে দেয় এবং শরীরের গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো ধরে রেখেছে। রোগী ব্যথা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। 12 দিন পরে, এটি ওষুধের সাথে আরও লক্ষ্যযুক্ত চিকিত্সার জন্য নির্ধারিত হয়েছিল।