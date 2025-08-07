বৃহস্পতিবার উত্তর -পশ্চিম ভোলোগা অঞ্চলে কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট প্রথমবারের মতো জুলাইয়ে শূন্য গর্ভপাত, উর্বরতার হার বাড়ানোর জন্য দেশজুড়ে বিস্তৃত প্রচেষ্টার মধ্যে আসছে।
ভোলোগদা অঞ্চলের গভর্নর জর্জি ফিলিমোনভ একটি বছরব্যাপী গর্ভপাত বিরোধী অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন, ভোলোগডাকে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ক্লিনিক উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়া নিষিদ্ধ করার জন্য প্রথম অঞ্চল হিসাবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই অঞ্চলটি এমন কয়েক ডজনের মধ্যে রয়েছে যারা গর্ভাবস্থা বন্ধ করার জন্য কোনও উত্সাহ নিষিদ্ধ আইন গ্রহণ করেছে।
টেলিগ্রামের একটি পোস্টে ফিলিমোনভ বলেছেন, জুলাই মাসে গর্ভাবস্থা এবং প্রসবের জন্য ৩৫6 জন মহিলা নিবন্ধিত ছিলেন, এই অঞ্চলে প্রত্যাশিত মায়েদের সংখ্যা ৪,১70০ এ নিয়ে এসেছিলেন। তিনি আরও যোগ করেন, গর্ভপাতগুলি এখন কেবল চিকিত্সা ভিত্তিতে বা ফৌজদারি আইন জড়িত ক্ষেত্রে সম্পাদিত হয়, যদিও তিনি নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান সরবরাহ করেননি।
গভর্নরের ভাগ করা একটি চার্ট ২০২৫ সালে গর্ভপাতের তীব্র হ্রাস দেখিয়েছিল, যা এই বছরের একই সময়ের মধ্যে জানুয়ারী থেকে জুলাইয়ের মধ্যে এক হাজারেরও বেশি থেকে নেমে মাত্র 307 এ নেমেছে।
মাসিক পরিসংখ্যানগুলি এই বসন্তে হ্রাসকে ত্বরান্বিত করে দেখিয়েছে, জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারি উভয় ক্ষেত্রে 100 টিরও বেশি গর্ভপাত রেকর্ড করা হয়েছে, তবে কেবল সাতটি জুনে রেকর্ড করা হয়েছিল, এবং জুলাইয়ে কোনওটিই রেকর্ড করা হয়েছিল।
ফিলিমোনভ তাকে “প্রতিরোধমূলক এবং সহায়ক ব্যবস্থা” এর মিশ্রণ বলেছিলেন যা “সর্বোচ্চ মূল্য – মানব জীবন” সংরক্ষণের লক্ষ্যে।
রাশিয়া গর্ভাবস্থার দ্বাদশ সপ্তাহ পর্যন্ত অনুরোধে গর্ভপাতের অনুমতি দেয়, এটি বিশ্বের অন্যতম উদার গর্ভপাত নীতি হিসাবে তৈরি করে। বাস্তবে, তবে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অ্যাক্সেস সংকীর্ণ হয়েছে কারণ কর্তৃপক্ষগুলি পতিত জন্মের হারকে বিপরীত করার চেষ্টা করে।