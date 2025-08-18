You are Here
ভ্যানকুভারে গ্রাউন্ডব্রেকিং ডাব্লুএনবিএ স্টপ লিগের 2026 কানাডিয়ান সম্প্রসারণের আগে বারটি উত্থাপন করেছে
ভ্যানকুভারে গ্রাউন্ডব্রেকিং ডাব্লুএনবিএ স্টপ লিগের 2026 কানাডিয়ান সম্প্রসারণের আগে বারটি উত্থাপন করেছে

শুক্রবার রাতে ব্রিটনি গ্রিনার যখন প্রথমবারের মতো কানাডায় পা রাখার জন্য ভ্যানকুভারে অবতরণ করেছিলেন, তখন তিনি ইচ্ছা করেছিলেন যে তিনি শীঘ্রই পরিদর্শন করেছেন।

গ্রিনার, তার সিয়াটল ঝড় এবং বিরোধী আটলান্টা ড্রিমের সাথে ডাব্লুএনবিএ-র একটি historic তিহাসিক মুহুর্তে অংশ নিতে শহরে ছিলেন-কানাডার মাটিতে প্রথম নিয়মিত মরসুমের খেলা।

“আমি মনে করি এটি ডোপ … এটি এখানে শীতল হয়েছে I

টরন্টো টেম্পো আনুষ্ঠানিকভাবে লীগে যোগদান করে এবং আমেরিকান দলগুলি যখন আরও নিয়মিত কানাডায় স্পর্শ করবে তখন গেমটি 2026 সালের মে মাসে ঘরোয়া ভক্তদের কী অভিজ্ঞতা হতে পারে তার একটি টিজার হিসাবে কাজ করেছিল।

টেম্পোর সভাপতি টেম্পোর সভাপতি টেম্পোর সাথে আমরা ক্রমাগত ভিত্তিতে যা করতে যাচ্ছি তার জন্য এই দেশের মধ্যে একটি নিয়মিত মরসুমের খেলাটি কেবল একটি পূর্বসূরী।

দেখুন | ভ্যানকুভারে কানাডার প্রথম ডাব্লুএনবিএ গেমের জন্য হাজার হাজার ভক্ত প্রদর্শিত:

ভ্যানকুভারের historic তিহাসিক ডাব্লুএনবিএ কানাডা গেমের ভিতরে

পর্দার আড়ালে থাকা একটি দৃশ্য ভ্যানকুভারে কানাডার প্রথম নিয়মিত মরসুমের ডাব্লুএনবিএ গেমের দিকে নজর দেয়, যেখানে পেরেক-কামড়ের খেলাটি হাজার হাজার গুঞ্জন ভক্তকে রজার্স অ্যারেনায় আকৃষ্ট করেছিল।

টেম্পোর জেনারেল ম্যানেজার মনিকা রাইট রজার্স সহ ওয়েস্ট কানাডিয়ান বাস্কেটবল বাস্কেটবল ভক্তদের জন্য আরও সুসংবাদ ঘোষণা করার জন্য সেন্টার কোর্ট ছিলেন: ভ্যানকুভার 2025-2026 ডাব্লুএনবিএ মৌসুমে আরও দুটি গেমের আয়োজন করবে।

ভক্তরা যখন সংবাদটি শুনে তখন বধির চিয়ার্স আখড়াটি পূর্ণ করে।

রিচ বলেছিলেন, “২০২26 সালে পরের বছর প্রত্যেকে কী দেখতে সক্ষম হবে, এটি একটি অবিশ্বাস্য ধরণের নরম প্রবর্তন, বিশেষত কানাডার অভ্যন্তরে নারীদের ক্রীড়া যে অগ্রগতি করেছে, বিশেষত পেশাদার পর্যায়ে,” রিচ বলেছিলেন।

যদিও গেমটি আরও ভাল স্ক্রিপ্ট করা যেতে পারে না-স্টর্ম গার্ড স্কাইলার ডিগিন্সের তৃতীয়-কোয়ার্টারের বুজার-বিটার, চূড়ান্ত ফ্রেমের স্বপ্নের একটি প্রত্যাবর্তন এবং সিয়াটেলের একটি নখের ৮০-7878 জয়ের জয়-এটিই ছিল আদালতের বাইরে যা কানাডায় মহিলাদের বাস্কেটবলের জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের ইঙ্গিত দেয়।

কানাডিয়ান অনুরাগের নতুন তরঙ্গ

প্রায় ২০,০০০ ভক্ত রজার্স অ্যারেনায় এসেছিলেন, টিম কানাডা পোশাক, ক্যাটলিন ক্লার্ক জার্সি এবং ডাব্লুএনবিএ ব্র্যান্ডেড টি-শার্ট থেকে সমস্ত কিছু পরেছিলেন যা পড়েছে প্রত্যেকেই মহিলাদের খেলা দেখেন।

আটলান্টা ড্রিম গার্ড রিহনে হাওয়ার্ড সিবিসি স্পোর্টসকে বলেছেন, তিনি আশা করেন যে তারা যে কাউকে এটিকে তাড়া করার জন্য পেশাদারভাবে খেলার আকাঙ্ক্ষা সহ অনুপ্রাণিত করেছেন।

গেমের তাত্পর্য বক্স অফিস বিক্রয় ছাড়িয়ে গেছে, মহিলা অ্যাথলিটদের সুযোগ এবং সম্ভাবনার একটি নতুন যুগের প্রতিনিধিত্ব করে।

দেখুন | ভ্যানকুভারে স্বপ্নের বিপক্ষে নার্ভি জয়ের জন্য ঝড় ঝুলছে:

কানাডায় প্রথম নিয়মিত মরসুমের ডাব্লুএনবিএ গেমের ঝড় প্রান্তের স্বপ্ন

সিয়াটল স্টর্ম আটলান্টা ড্রিম 80-78 কে ভ্যানকুভারের রজার্স অ্যারেনায় পরাজিত করেছে, প্রথম নিয়মিত মরসুমের ডাব্লুএনবিএ গেমটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে খেলবে।

খেলাটির জন্য ১৩ টি প্রথম জাতির যুব বাস্কেটবল খেলোয়াড়ের সাথে টফিনো থেকে ভ্রমণকারী ক্যাথি লুকাসের পক্ষে, মেয়েদের তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিছু দেখানোর সুযোগ ছিল।

“আমরা এসেছি কারণ আমরা এই মেয়েদের প্রত্যাশার জন্য কিছু দিতে চেয়েছিলাম They তারা সকলেই বাস্কেটবলে শুরু হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।

“আমরা কয়েকদিন আগে তাদের কেবল একটি বাস্কেটবল ক্যাম্পে নিয়ে এসেছি এবং এখন আমরা এখানে এসেছি। সুতরাং আমরা কেবল তাদের কিছু অনুপ্রেরণা, (এবং) প্রত্যাশার জন্য কিছু দিতে চাই, (এবং) তাদের দেখতে দিন যে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা কী হতে পারে।”

ট্রিপটি সম্ভব করার জন্য, ডাব্লুএনবিএ কানাডা দলে একটি আমন্ত্রণ বাড়িয়েছে এবং গেমের জন্য মেয়েদের টিকিটের জন্য অর্থ প্রদান করেছিল।

“আমার এবং আমার কন্যার জন্য, আমরা ডাব্লু ধর্মীয়ভাবে দেখি এবং আমরা সিয়াটল, ভেগাসে যাই, তবে পরের বছর টরন্টো টেম্পো পেতে, এটি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ,” তিনি বলেছিলেন।

“কেবল টরন্টোই নয়, কানাডার দলকে আমাদের কারও জন্য রুট করতে পারে।”

ডাব্লুএনবিএ বৃদ্ধির অর্থ ‘ক্রমবর্ধমান ব্যথা’

ডাব্লুএনবিএর বৃদ্ধি এবং কানাডায় এর প্রসারণের মাঝে, অনলাইনে এবং ইন-অ্যারেনা ভক্তদের দ্বারা প্লেয়ার অপব্যবহারের উদাহরণগুলি সাম্প্রতিক মাসগুলিতে একটি শিরোনাম-“গল্পের গল্পে পরিণত হচ্ছে।

এটি, মহিলাদের জাতীয় বাস্কেটবল খেলোয়াড়ের সমিতির সাথে উচ্চ বেতনের জন্য 2025-2026 মৌসুমে একজন খেলোয়াড় বয়কটকে হুমকি দেওয়ার জন্য দাবিতে লীগকে একটি অনিশ্চিত অবস্থানে ফেলেছে।

কানাডিয়ান ফ্যান বেস এবং পরের মরসুমের জন্য তার আশা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, রেচ দ্রুত টেম্পোর ফ্যান প্ল্যাটফর্মটি “একসাথে আমরা উইন” সম্প্রদায় এবং অন্তর্ভুক্তির জন্য উল্লেখ করেছিলেন।

“আমাদের ভক্তরা ইতিমধ্যে অবিশ্বাস্য, এবং আমরা তাদের সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না,” তিনি বলেছিলেন।

“আমরা চাই প্রত্যেকে স্বাগত বোধ করুক। আমরা চাই প্রত্যেককেই সেখানে তাদের কোনও জায়গা আছে বলে মনে হয়। এছাড়াও, একে অপরকে জবাবদিহি করে।”

পরের বার কানাডা ডাব্লুএনবিএ গেমের হোস্ট খেলবে, টেম্পো টরন্টোর কোকা-কোলা কলিজিয়ামে হোম দল হবে, যেখানে ইতিহাসের আরও একটি অংশ তৈরি করা হবে।

