ভ্যানকুভার দ্বীপ দাবানলের আকারে প্রসারিত হওয়ার পরে পথে বৃষ্টি

14 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত4 মিনিট পড়া

বিসি -তে একটি দাবানল
মঙ্গলবার, 12 আগস্ট, 2025 -এ ভ্যানকুভার দ্বীপে খ্রিস্টপূর্ব পোর্ট আলবার্নির নিকটে মাউন্ট আন্ডারউডে একটি দাবানল জ্বলছে। ছবি কলবি রেক্স ও’নিল /গেটি ইমেজের মাধ্যমে এএফপি

পোর্ট আলবার্নি – এই সপ্তাহে ভ্যানকুভার দ্বীপে খ্রিস্টপূর্ব পোর্ট আলবার্নির কাছে ছড়িয়ে পড়া দাবানলের বিরুদ্ধে লড়াই করা দমকলকর্মীদের সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে 40 মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস।

মাউন্ট আন্ডারউড ফায়ার যা সরিয়ে নেওয়ার আদেশ এবং সতর্কতাগুলি বৃহস্পতিবার 34 বর্গকিলোমিটারেরও বেশি পরিমাপ করেছে, আগের দিনের তুলনায় প্রায় 58% বড়।

আগুন এই সপ্তাহে বেশ কয়েকটি চরম ধরণের ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করেছিল, পাহাড়ের ধারে দৌড়াদৌড়ি করে এবং বনের মুকুটটি জ্বলিয়ে দেয়। তবে বৃহস্পতিবার বিসি ওয়াইল্ডফায়ার সার্ভিসের একটি আপডেট বলেছে যে রাতারাতি জ্বলন্ত কাজ করা ক্রুরা “মাঝারি” আগুনের আচরণ দেখেছিল, কারণ শীতল তাপমাত্রা এবং উচ্চতর আর্দ্রতা এই অঞ্চলে চলে গেছে।

আপডেটটিতে বলা হয়েছে যে দক্ষিণ -পশ্চিম বাতাসগুলি “উত্তর -পূর্ব দিকের দিকে আগুনকে ধাক্কা চালিয়ে যেতে থাকবে”, যা শহরাঞ্চল থেকে দূরে রয়েছে।

দক্ষিণ খ্রিস্টপূর্বের অংশগুলির জন্য ভারী ভেজানোর অংশ যে বৃষ্টিপাতগুলি বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই অঞ্চলে পৌঁছানোর পূর্বাভাস ছিল, আগুনের ক্ষেত্রের জন্য 15 থেকে 40 মিমি পূর্বাভাস রয়েছে।

ওয়াইল্ডফায়ার সার্ভিস বলছে যে আর্দ্রতা দমকলকর্মের প্রচেষ্টায় সহায়তা করবে, তবে ভ্যানকুভার দ্বীপকে আঁকড়ে ধরে অবিরাম খরার কারণে দীর্ঘমেয়াদে অর্থবহ প্রভাব ফেলতে বৃষ্টিপাতকে “তাৎপর্যপূর্ণ” হতে হবে।

আলবার্নি-ক্লেওকোট আঞ্চলিক জেলার জরুরী অপারেশনস সেন্টার বলেছে যে আগুনের প্রবৃদ্ধি “প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।”

বিসি ওয়াইল্ডফায়ার সার্ভিস বৃহস্পতিবার শুরুর দিকে বলেছিল যে পোর্ট আলবার্নির 12 কিলোমিটার দক্ষিণে মাউন্ট আন্ডারউড ফায়ার পরিমাপটি আবার পরিবর্তন হতে পারে যখন ক্রুরা হেলিকপ্টার দ্বারা বা মাটি থেকে আরও ভাল চেহারা পেতে পারে, কারণ উভয়ই ব্লেজ দ্বারা উত্পাদিত ঘন ধোঁয়ার কারণে সীমাবদ্ধ।

বিলিং ধোঁয়াটি পরিবেশ কানাডাকে উত্তর উপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং সানশাইন কোস্টের বায়ু মানের পরামর্শদাতা প্রসারিত করতে উত্সাহিত করেছে, এজেন্সিটির একটি বুলেটিন বলেছে যে পূর্ব ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপ, টেক্সাডা দ্বীপ এবং সানশাইন উপকূলে পাওয়েল নদীর ধোঁয়া সবচেয়ে বেশি হবে।

বুধবার গভীর রাতে পরিষেবা দ্বারা পোস্ট করা একটি ভিডিওতে ফায়ার আচরণ বিশ্লেষক বেন বোগিয়ান বলেছেন, খাড়া ভূখণ্ডের পাশাপাশি দমকলকর্মীদের মুখোমুখি চ্যালেঞ্জটি শীতল আবহাওয়া আসার সাথে সাথে বাতাসের দিকের প্রত্যাশিত পরিবর্তন।

“এর অর্থ এই হতে চলেছে যে আমরা আমাদের আগুনের পিছনে যা ছিল তা আমাদের আগুনের মাথায় পরিণত করতে যাচ্ছি,” বোগিয়ান বলেছিলেন। “এর দ্বারা ধাক্কা দেওয়ার জন্য আরও অনেক জ্বালানী পাওয়া যায় এবং তারপরে উত্তর এবং উত্তর -পূর্ব দিকে চলে যায়।

“আমাদের যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত রয়েছে তা নির্বিশেষে, এখানে খরার শর্তের কারণে, আমাদের আগুন এই বড় লগগুলিতে খনন করছে, বা আমরা তাদের যে ভারী জ্বালানী বলি, এবং প্রকৃতপক্ষে নিভে যাওয়া আরও কঠিন করে তুলছে,” বোগিয়ান বলেছিলেন।

পরিষেবাটি আরও বলেছে যে ক্রুরা আগুনের উত্তর প্রান্তে প্রহরী তৈরির জন্য কাজ করছে, পোর্ট আলবার্নি এবং বামফিল্ডের মধ্যবর্তী মূল রাস্তাটি অতিক্রম করে এবং আগুনের পশ্চিম প্রান্তে দমকলকর্মীদের অ্যাক্সেস সুরক্ষিত করে এমন শিখা রেখেছিল।

সোমবার আগুনটি আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে বামফিল্ডের সম্প্রদায়টি বিদ্যুৎহীন ছিল এবং মূল রাস্তাটি এটি পোর্ট আলবার্নির সাথে সংযুক্ত করে বন্ধ রয়েছে।

আলবার্নি-ক্লয়োকোট আঞ্চলিক জেলা সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পৃথক পোস্টে বলেছিল যে বিসি হাইড্রো কর্মীরা নিরাপদ হিসাবে বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত দাবানলের অঞ্চলে যেতে না পারায় এই বিভ্রাট অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হয়েছিল।

কর্তৃপক্ষগুলি বামফিল্ডে বাস করে না এমন লোকদের এই সম্প্রদায়ের অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়াতে জিজ্ঞাসা করছে, যা পশ্চিম উপকূলের ট্রেইলে হাইকারদের জন্য একটি কেন্দ্র।

বিসি ওয়াইল্ডফায়ার সার্ভিস বুধবার জানিয়েছে যে আগুন পোর্ট আলবার্নি, বামফিল্ড বা ইউবোর সম্প্রদায়ের হুমকি দিচ্ছে না।

এই সপ্তাহে আগুনের দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আলবার্নি-ক্লায়োকোট আঞ্চলিক জেলা, পোর্ট আলবার্নি শহর এবং তেসশাহত প্রথম জাতি দ্বারা স্থানীয় জরুরি অবস্থাগুলির ঘোষণাগুলি বন্ধ করে দেয়।

আলবার্নি ইনলেটের পূর্ব পাশের সম্পত্তি সহ আগুনের কিছু অংশের চারপাশে সরিয়ে নেওয়ার আদেশ জারি করা হয়েছে।

পোর্ট আলবার্নির দক্ষিণ -পশ্চিম প্রান্তে একটি তাসশাহট রিজার্ভ এবং সম্পত্তিগুলির জন্যও সতর্কতাগুলি কার্যকর রয়েছে, যেখানে বাসিন্দাদের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তিতে সরিয়ে নিতে বলা হতে পারে।

আগুনটি বিসি জুড়ে প্রায় 85 টি সক্রিয় ব্লেজগুলির মধ্যে একটি, 10 টিরও কম সংখ্যক নিয়ন্ত্রণের বাইরে জ্বলন্ত হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

পশ্চিম কেলোনাতে পুলিশ – দু’বছর আগে দাবানলের দ্বারা বিধ্বস্ত একটি অঞ্চল – তারা বলেছে যে তারা বুধবার একে অপরের কয়েক ঘন্টার মধ্যে দুটি পৃথক আগুনের তদন্ত করছে।

আরসিএমপি বলছে যে উভয় আগুনই আতশবাজিগুলির সাথে যুক্ত হতে পারে কারণ তাদের একটি প্রতিবেদন ছিল যে একটি ইউটিলিটি টাস্ক যানবাহন পরিচালনা করা লোকেরা এই অঞ্চলে আতশবাজি যাত্রা শুরু করার আগের রাতে দেখা গেছে।

গাড়িটি পাওয়া গেছে এবং দাবানলগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তবে পুলিশ বলেছে যে তাদের তদন্ত চলছে।

