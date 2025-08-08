ভ্যানসের যুক্তরাজ্যের কথা বলে "উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি" ট্রাম্প-পুতিন সামিটের আগে: উত্স

ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস উইল দেখা শনিবার ইউকেতে ইউক্রেনীয় এবং ইউরোপীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে বৈঠকের আগে সাধারণ পদে পৌঁছানোর চেষ্টা করার জন্য, মার্কিন কর্মকর্তা এবং তিনটি সূত্রের পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞান সহ তিনটি উত্স।
কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ: ইউক্রেন এবং বেশ কয়েকটি ন্যাটো মিত্র ব্যক্তিগতভাবে উদ্বিগ্ন যে ট্রাম্প তাদের অবস্থান বিবেচনায় না নিয়ে যুদ্ধ শেষ করার জন্য পুতিনের প্রস্তাবগুলিতে সম্মত হতে পারেন।
- যুক্তরাজ্যে ব্যক্তিগতভাবে বৈঠকের ধারণাটি শুক্রবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেনীয় এবং ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি সম্মেলনের আহ্বানে এসেছিল, অনেক দিনের মধ্যে এই জাতীয় তৃতীয় আহ্বান।
- “আজ, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস, পররাষ্ট্রসচিব ডেভিড ল্যামি এবং ইউক্রেন এবং আমাদের ইউরোপীয় মিত্রদের প্রতিনিধিরা ইংল্যান্ডের কেন্টের শেভেনিং হাউসে বৈঠক করবেন,” মার্কিন কর্মকর্তা বলেছেন।
- ট্রাম্প এবং পুতিন সভার 15 আগস্ট আলাস্কায় পরিকল্পনা করা হয়েছে।
খবর চালাচ্ছে: ইউক্রেনের নতুন গতিবেগ এই সপ্তাহের শুরুতে শুরু হয়েছিল হোয়াইট হাউসের দূত স্টিভ উইটকফ মস্কোতে পুতিনের সাথে দেখা করার পরে, পুতিনের জন্য ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি-বা-অনুমোদনের আলটিমেটামের মেয়াদ শেষ হওয়ার মাত্র দু’দিন আগে।
- ট্রাম্প এই সপ্তাহের শুরুর দিকে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন যা রাশিয়ান তেল কিনে এমন দেশগুলিতে নিষেধাজ্ঞার অনুমতি দেয় এবং ভারতে পরিকল্পিত শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণাও ঘোষণা করেছিল, তিনি শুক্রবার পরিকল্পনা অনুসারে নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলি ঘোষণা করেননি।
পর্দার আড়ালে: বুধবার, ট্রাম্প পুতিনের সাথে উইটকফের বৈঠকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি এবং বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় নেতার সাথে একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন।
- দুটি সূত্র জানিয়েছে, উইটকফ অংশগ্রহণকারীদের বলেছিলেন যে ইউক্রেন যদি তার লুহানস্ক এবং ডোনেটস্ক অঞ্চলগুলিকে দখল করতে রাজি হয়, তবে রাশিয়ান বাহিনী বেশিরভাগই আক্রমণের পর থেকে ক্রিমিয়া দখল করে নিয়েছে তবে পুতিন যুদ্ধ শেষ করতে রাজি হন।
- সূত্র মতে, এই আহ্বানের কমপক্ষে কিছু অংশগ্রহণকারী এই ধারণাটি নিয়ে চলে এসেছিলেন পুতিন আরও দুটি ইউক্রেনীয় অঞ্চলকে তার দাবিটি ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন যে রাশিয়া আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে: খেরসন এবং জাপোরিজঝিয়া। এটি পূর্ববর্তী রাশিয়ান অবস্থানের তুলনায় একটি অর্থবহ ছাড় ছিল।
তবে, তবে পরের দিন সিনিয়র ইউক্রেনীয় এবং ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের সাথে যখন উইটকফ আরও একটি ভিডিও কল করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে পুতিন সেই অঞ্চলগুলিতে রাশিয়ার বর্তমান অবস্থান হিমশীতল করতে রাজি হয়েছিল।
- এটি কৌশলগত জাপোরিজিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সহ রাশিয়ার দখলের অধীনে উভয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ ছেড়ে দেবে।
- শুক্রবার সর্বশেষ সম্মেলনের আহ্বানের সময়, দলগুলি একটি যৌথ অবস্থানের সমন্বয় করার চেষ্টা করার জন্য ব্যক্তি সভা করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছে।
- “আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইউক্রেনের জন্য একটি টেকসই এবং কেবল শান্তি আনার জন্য সমন্বয় পজিশনের দিকে মনোনিবেশ করেছি। আমরা জীবন বাঁচাতে এবং লড়াই বন্ধ করার জন্য যথাসম্ভব উত্পাদনশীলভাবে কাজ করতে প্রস্তুত,” জেলেনস্কির চিফ অফ স্টাফ অ্যান্ড্রি ইয়ারমাক এই আহ্বানের পরে এক্সে লিখেছিলেন।
লাইনের মধ্যে: ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বলছেন যে তারা রাশিয়ান প্রস্তাবের বিবরণ এবং মার্কিন অবস্থান সম্পর্কে বিভ্রান্ত।
- ইউক্রেনীয় এক কর্মকর্তা অ্যাক্সিওসকে বলেছিলেন যে জেলেনস্কি পুতিনের দাবিতে রাজি হলেও, তাকে গণভোটের ডাকতে হবে কারণ তিনি ইউক্রেনের সংবিধানের অধীনে অঞ্চল পরিবেশন করতে পারবেন না।
এরপরে কী: ট্রাম্প বলেছেন, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে তাঁর শীর্ষ সম্মেলন হবে পরের শুক্রবার আলাস্কায়।
- এটি 2019 সালের পর থেকে তাদের প্রথম বৈঠক হবে, এবং ট্রাম্প যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হতে বা ইউক্রেনের সাথে শান্তি চুক্তির জন্য আন্তরিকভাবে আলোচনার জন্য অনিচ্ছুক অনিচ্ছুকতা নিয়ে ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ার পরে এসেছেন।
ট্রাম্প দাবি করেছেন শুক্রবার “আমরা খুব কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছি” একটি চুক্তিতে।
- তিনি বলেছিলেন যে সম্ভাব্য চুক্তিতে “উভয় দেশের উন্নতির জন্য কিছু অঞ্চল অদলবদল করা” অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং জোর দিয়েছিলেন যে তিনি ইউক্রেনে যুদ্ধের সময় রাশিয়া দখল করা কিছু অঞ্চল পাওয়ার চেষ্টা করছেন।
- ট্রাম্প বলেছিলেন যে জেলেনস্কি এমন ব্যবস্থা করছেন যা তাকে “কিছু স্বাক্ষর করতে” এমনভাবে ইউক্রেনীয় আইন লঙ্ঘন করে না।
হোয়াইট হাউস মিত্র সভা পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।
সম্পাদকের দ্রষ্টব্য: এই গল্পটি নতুন বিশদ সহ আপডেট করা হয়েছে।