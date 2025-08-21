Skip to content
You are Here
- Home
- News
- ভ্যানস: ইউরোপ ইউক্রেনের সুরক্ষা প্রতিশ্রুতির জন্য নেতৃত্ব দেবে
ভ্যানস: ইউরোপ ইউক্রেনের সুরক্ষা প্রতিশ্রুতিগুলির জন্য নেতৃত্ব দেবে জেরুজালেম পোস্ট
ভ্যানস ফক্স নিউজকে জানিয়েছেন, “এটি যে রূপ নেয় না কেন, ইউরোপীয়রা বোঝার সিংহের অংশ নিতে হবে।”মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস ন্যাশনাল হারবার, মেরিল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ফেব্রুয়ারী 20, 2025 -এ কনজারভেটিভ পলিটিকাল অ্যাকশন কনফারেন্স (সিপিএসি) সম্বোধন করেছেন(ছবির ক্রেডিট:: রয়টার্স/নাথান হাওয়ার্ড)দ্বারারয়টার্স, জেরুজালেম পোস্ট কর্মীরাআপডেট::
Source link