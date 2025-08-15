‘ভ্যালে টুডো’ তে রাকেলকে বাঁচতে তাস আরাজোর পথে ‘পাথর’

অভিনেত্রী টিকটোককে একটি অস্বাভাবিক উত্সাহ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছিলেন! বুঝতে:
তাইস আরাজো, এটি “ভ্যাল টুডো” এর পারফরম্যান্সের জন্য সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছেমঙ্গলবার (12) আন্তরিক উত্সাহ প্রকাশ করেছেন। রাহেলের দোভাষী রিমেক স্বাক্ষরিত মানুয়েলা ডায়াস – ইতিমধ্যে মারিয়া ডি ফাইটিমার সাথে চরিত্রের সংঘর্ষ দেখতে সেরা প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে একটিতে অভিনয় করেছেন (বেলা ক্যাম্পোস) – নায়ক তৈরির পথে একটি সত্য “পাথর” প্রকাশ করেছেন: শহরতলির ক্যারিয়োকা উচ্চারণআর! এটা কি নরম?
‘ইউআইএক্স’ এক্স ‘ইউএক্স’
টিকটকে, তারকা “সমস্যা” সম্পর্কে একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় ভিডিও পোস্ট করেছেন। “আপনাকে আপনাকে কিছু বলতে হবে: আমি ভেবেছিলাম আমি উচ্চারণের নিরপেক্ষতা দুলছিলাম। আমি যখন কথা বলতে যাচ্ছি তখন আমি ‘ইউআইএক্স’ বলি না, আমি ‘আপনি’ বলি।
তিনি যখন প্রভাবকের একটি ভিডিও দেখেন তখন সবকিছু বদলে গেল পেটিট আবেল – যা “ভ্যাল টুডো” এর চরিত্রগুলির চিত্র তৈরি করে এবং দৃশ্যের ভয়েস অভিনয়কে পুনরায় তৈরি করে। তাঁর খুব “রত্নের ক্যারিয়োকা” উপস্থাপনা দেখে তাস ক্র্যাশ হয়ে গেল।
“ছেলেটি বর্ণনা করতে গিয়েছিল এবং আমি ভেবেছিলাম যে সে দুলছে। তারপরে তিনি: ‘প্রোইক্সটুটা’। আমি ভেবেছিলাম আমি নিরপেক্ষতা দুলছি! আমি খুব ক্যারিয়োকা, মানুষ এবং শহরতলির ক্যারিয়োকা, যা সমস্ত ক্যারিয়োকাসের সবচেয়ে ক্যারিয়োকা।
ওয়েব টাসের উত্সাহে প্রতিক্রিয়া জানায়: ‘পার্থক্যটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করা’
মন্তব্যে নেটিজেনরা প্রবেশ করল …
