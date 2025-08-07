You are Here
ভ্লাদিমির স্কুলছাত্রীরা যারা গ্যাজেটের পিছনে ছুটি কাটায় তারা একটি গ্রীষ্মে স্বাস্থ্যকে ক্ষুন্ন করতে পারে
স্মার্টফোন এবং কম্পিউটারগুলির দীর্ঘ -মেয়াদী ব্যবহার বিশেষত শিশুদের মধ্যে দৃষ্টি মারাত্মকভাবে ক্ষতি করতে পারে। এটি চক্ষু বিশেষজ্ঞ নাটাল্যা ইভানভস্কায়া বলেছিলেন।

বাচ্চাদের মধ্যে, গ্যাজেটের পিছনে দীর্ঘ বসে থাকার কারণে, চোখের বলটি প্রসারিত হয় এবং দৃষ্টি আরও খারাপ হয়। চশমাগুলি কেবল ইতিমধ্যে উদীয়মান সমস্যাটি সামঞ্জস্য করে তবে এর বিকাশ বন্ধ করে না। প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে প্রতি ঘন্টা বিরতি নেওয়া এবং বোঝা হ্রাস করার জন্য দূরত্বের দিকে নজর দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ।

চোখের ওভারভোল্টেজ ক্লান্তি, শুষ্কতা, লালভাব, দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্টতা এবং এমনকি মাথাব্যথা হ্রাস। প্রতিরোধের জন্য, ডাক্তার শিশুদের মধ্যে দিনে 40 মিনিট পর্যন্ত স্ক্রিনের সময় সীমাবদ্ধ করার পরামর্শ দেন এবং বাধ্যতামূলক বিরতি দিয়ে 6 ঘন্টা পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্কদের।

শোবার আগে স্মার্টফোন ব্যবহার করা বিশেষত ক্ষতিকারক: অন্ধকারে একটি উজ্জ্বল পর্দা এবং ভুল ভঙ্গিতে চোখ এবং মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকে আরও খারাপ করে তোলে। আলো চালু করা ভাল এবং পর্যায়ক্রমে ভোল্টেজ উপশম করতে দূরবর্তী অবজেক্টগুলি দ্বারা বিভ্রান্ত করা ভাল।

কাগজের বইগুলি একটি নিরাপদ বিকল্প হিসাবে রয়ে গেছে, যখন বৈদ্যুতিন ডিভাইসগুলি আলোকসজ্জা এবং ছোট পিক্সেলের কারণে অতিরিক্ত লোড তৈরি করে।

