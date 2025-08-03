মতামত: সিবিসি একটি ফুলে যাওয়া এবং অ্যাকাউন্টহীন ব্লব

নিবন্ধ সামগ্রী
ক্লাসিক সাই-ফাই মুভি দ্য ব্লবটি মনে রাখবেন এবং কীভাবে ব্লব আরও বড় এবং বড় হতে চলেছে, যখন সমস্ত কিছুতে ঝাপটায়, তার চারপাশের চিৎকার সম্পর্কে অবহেলিত?
কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনে এটিই ঘটছে।
2023 সালে সিবিসি জানিয়েছে যে এটি ছাঁটাই জারি করছে এবং ব্যয় কাটছে।
“সিবিসি/রেডিও-কানাডা … পরবর্তী অর্থবছরের জন্য তার ইংরেজি এবং ফরাসি প্রোগ্রামিং বাজেটগুলি হ্রাস করবে এবং প্রায় 40 মিলিয়ন ডলার কেটে ফেলবে,” সিবিসি 2023 সালের ডিসেম্বরে নিজের সম্পর্কে লিখেছিলেন।
তবে এর করদাতার ব্যয় যেভাবেই বেড়েছে।
সিবিসি 2022-23 সালে করদাতাদের $ 1.3 বিলিয়ন ব্যয় করে।
সিবিসি 2023-24 সালে করদাতাদের $ 1.4 বিলিয়ন ব্যয় করে।
এটি সঙ্কুচিত হওয়ার দাবি সত্ত্বেও, সিবিসির ব্লব আরও বড় হচ্ছে।
কানাডিয়ান করদাতাদের ফেডারেশনের প্রাপ্ত নথিগুলি দেখায় যে সিবিসি বোনাসগুলি সরিয়ে দেওয়ার সময় বিশাল বেতন উত্থাপনের ব্যবস্থা করেছে।
এর পরিচালনার স্তরগুলিও রাক্ষসী অনুপাতগুলিতে ফুলে গেছে।
সিবিসি গত বছর বোনাস দেওয়ার জন্য উত্তাপ ধরেছিল। এটি 2023-24 এর জন্য 45 3.3 মিলিয়ন ডলার থেকে 45 3.3 মিলিয়ন ডলার সহ 18.4 মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে।
প্রাক্তন সিবিসির সিইও ক্যাথরিন টাইট হাউস হেরিটেজ কমিটি এবং সিবিসির নিজস্ব নিউজ প্রোগ্রামে বোনাস সম্পর্কে গ্রিল করেছিলেন।
কানাডিয়ান মিডিয়ার ফ্রেন্ডস সিবিসি ফ্যান গ্রুপ বলেছে যে বোনাসগুলি “আমাদের জাতীয় পাবলিক ব্রডকাস্টারকে গভীরভাবে স্পর্শ এবং অবিস্মরণীয় ছিল।”
সিবিসি কাতর হয়ে যায় এবং বোনাসগুলি সরিয়ে নিয়ে যায়, শিরোনামে প্রশংসা অর্জন করে।
এত তাড়াতাড়ি না।
বোনাস বাতিল করার পরে, সিবিসি 2024-25-এ রেকর্ড-উচ্চ বেতন বাড়িয়ে 38 মিলিয়ন ডলার দিয়েছে। এই উত্থাপনগুলি গড়ে প্রায় 6,000 ডলার বাড়ানোর জন্য 6,295 কর্মচারীর কাছে গিয়েছিল। রেকর্ড অনুসারে কোনও কর্মচারী বেতন কাটা পাননি।
এই উত্থাপনগুলি আগের বছরগুলিতে উত্থানের চেয়ে অনেক বেশি, কারণ সিবিসি ২০২৩-২৪ সালে উত্থাপনে ১১.৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিল।
সিবিসি ব্লবও আরও বড় হচ্ছে।
বর্তমানে, 1,831 সিবিসি কর্মচারী সেই কর্মচারীদের জন্য গড়ে 131,060 ডলার বেতনের জন্য করদাতাদের প্রায় 240 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে একটি ছয় অঙ্কের বেতন নেন।
2015 সালে, 438 সিবিসি কর্মীরা ছয়-চিত্রের বেতন নিয়েছিলেন, করদাতাদের প্রায় million 60 মিলিয়ন ব্যয় করে।
এটি 2015 সাল থেকে 318% বৃদ্ধি।
সিবিসি চতুর্ভুজটি তার শীর্ষ পে -রোল ব্লবের আকারটি করদাতাদের পক্ষে যথেষ্ট ভীতিজনক, তবে এই কর্মচারীরা যে ভূমিকা পালন করে তা ভ্রুও বাড়িয়ে তুলবে।
একটি সাংবাদিক উপাখ্যান রয়েছে যা নিয়মিত নিউজরুমে কর্মরত প্রতিটি প্রতিবেদকের জন্য বলে, প্রায় এক ডজন সিবিসি পরিচালকদের রয়েছে।
সিটিএফ দ্বারা প্রাপ্ত নথিগুলি দেখায় যে আখ্যানটি চেক আউট করে।
সিটিএফ সিবিসিকে প্রতি বছর, 000 100,000 এরও বেশি প্রদত্ত কর্মচারীদের একটি তালিকার জন্য জিজ্ঞাসা করেছিল।
তালিকাটি 65 পৃষ্ঠাগুলি দীর্ঘ, পরিচালক এবং সহায়তা কর্মীদের দ্বারা পূর্ণ অফিস চিত্রিত করে।
সিবিসিতে 250 টিরও বেশি পরিচালক, 450 পরিচালক এবং 780 প্রযোজক রয়েছে যারা প্রতি বছর $ 100,000 এরও বেশি অর্থ প্রদান করা হয়।
সিবিসি ১৩০ জন উপদেষ্টা, ৮১ জন বিশ্লেষক, ১২০ জন হোস্ট, ৮০ টি প্রকল্পের লিডস, ৩০ জন শীর্ষস্থানীয় স্থপতি, ২৫ টি সুপারভাইজার, অন্যান্য পদগুলির মধ্যেও নিয়োগ করেছে, যারা অ্যাক্সেস-থেকে-তথ্য রেকর্ড অনুসারে গত বছর $ ১০০,০০০ ডলারেরও বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। সিবিসি 200 টিরও বেশি কর্মচারীর ভূমিকাগুলি পুনরায় চালু করেছে।
আসুন এখন পর্যন্ত সিবিসি ব্লবের দেহের গণনাটি টেলি করি।
রাজ্য সম্প্রচারক এই বছর করদাতাদের জন্য $ 1.4 বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করছে। এর নতুন সিইও, মেরি-ফিলিপ বাউচার্ডকে প্রতি বছর প্রায় 500,000 ডলারে টাইটের মতো একই স্তরে প্রদান করা হয়।
সিবিসি বলেছে যে এটি তার বোনাস বাতিল করবে তবে বেতন বাড়িয়ে তুলবে।
সিবিসি ২০১৫ সাল থেকে তার উচ্চ বেতনের কর্মচারীদের পদমর্যাদায় ৩১৮% বাড়িয়েছে।
সিবিসি ডকুমেন্টগুলির ডেটা ব্ল্যাক করে দিচ্ছে এবং কানাডিয়ানদের বিজ্ঞাপনে কতটা ব্যয় করছে তা বলতে অস্বীকার করছে।
প্লট টুইস্ট ফাইনাল: কেউই সিবিসি দেখছে না।
সিবিসি নিউজ নেটওয়ার্কের প্রাইম টাইমের ভাগ ১.৮%, যার অর্থ 98% টিভি-ভিউইং কানাডিয়ানরা এটি না দেখার জন্য বেছে নেয়।
কোনও সিবিসি এন্টারটেইনমেন্ট শো সর্বশেষ কানাডিয়ান রেটিংয়ে শীর্ষ দশে ক্র্যাক হয়নি।
মারডোক রহস্যগুলি, যা সিবিসি দ্বারা উত্পাদিত হয় না, প্রায় 734,000 দর্শকের সাথে সিবিসির বৃহত্তম শ্রোতা রয়েছে – প্রায় 1.7% জনসংখ্যার।
মুভিতে, ব্লবটি এটি হিমায়িত করে এবং এটি আর্টিকের মধ্যে ফেলে দিয়ে থামানো হয়েছিল।
সিবিসি ব্লবটি করদাতাদের ওয়ালেটগুলি এটিকে হ্রাস করে খাওয়া থেকে বিরত করা যেতে পারে।
ফ্রাঙ্কো টেরাজানো হলেন ফেডারেল ডিরেক্টর এবং ক্রিস সিমস কানাডিয়ান করদাতাদের ফেডারেশনের আলবার্টা পরিচালক
