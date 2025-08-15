You are Here
মধ্যরাতের ভর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সত্যই ভাল

আমি মাইক ফ্লানাগানের কাজের একজন বড় অনুরাগী এবং তাকে আজ কর্মরত সেরা হরর চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একজন হিসাবে বিবেচনা করি। তাঁর গল্পগুলি, এগুলিতে অতিপ্রাকৃত সত্তা যা বৈশিষ্ট্যযুক্ত তা নির্বিশেষে, এখনও প্রচুর সংবেদনশীল শক্তিযুক্ত মানব গল্প। মিডনাইট ম্যাস আলাদা নয়, এবং এটি শেষ করার পরে আমি মনে করি এটি তার Vey চিত্তাকর্ষক ফিল্মোগ্রাফির শীর্ষে দাঁড়িয়ে আছে।

এটি বহুবার বলা হয়েছে যে মিডনাইট ম্যাস মূলত একটি স্টিফেন কিং উপন্যাসের সেরা অভিযোজন যা বিদ্যমান নেই এবং আমাকে একমত হতে হবে। এটিতে একটি ক্লাসিক কিং গল্পের সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে – কোথাও মাঝখানে একটি বিচ্ছিন্ন ছোট আমেরিকান শহর, এভেলম্যান মেইন চরিত্রগুলির একটি দল যা এক ধরণের সঙ্কটের মুখোমুখি হয়, একটি ক্যারিশম্যাটিক বহিরাগত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, শহরে কিছু ভুতুড়ে এবং অদ্ভুত কিছু।

তবে মিডনাইট ম্যাস তার নিজস্ব অনন্য আখ্যান, এবং এর হরর ট্র্যাপিংগুলি এটি বলার জন্য ব্যবহার করে বাস্তব গল্প, যা বিশ্বাস এবং বিশ্বাস সম্পর্কে, এটি এটি হারাচ্ছে বা এটি অর্জন করা হচ্ছে এবং কীভাবে এটি পরবর্তীকালের ভয় এবং রহস্যের মধ্যে অভিনয় করে। সত্যিই, ফ্লানাগানের অন্যান্য কাজের সাথে তুলনা করে, এমএম এমনকি সবেমাত্র একটি হরর সিরিজ হিসাবে নিবন্ধন করে। নিশ্চিত যে আছে একটি ভ্যাম্পায়ার এবং লোকেরা পরিণত হচ্ছে এবং সমস্ত কিছুতবে ফোকাসটি চরিত্রগুলি এবং তাদের বিশ্বাসগুলিতে এবং এটি কীভাবে তাদের আকার দেয়।

এটি একটি অবসর, ধীর-জ্বলন্ত গল্প যা যেতে যেতে সময় নেয় তবে এটি একটি শক্তিশালী, আবেগগতভাবে অনুরণিত গল্প হিসাবে শেষ হয়। এখানে প্রচুর থিম, বিশেষত বিশ্বাসের সংকট এমন একটি বিষয় যা আমি ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্কিত হতে পারি। ক্ষতি, শোক, পরবর্তী জীবন ইত্যাদি গ্রহণ করার বিষয়ে প্রশ্নগুলি – সমস্ত চিন্তা -চেতনামূলক জিনিস। ইরিন তার গর্ভপাতের সাথে মোকাবিলা করা এমন একটি বিষয় যা আমাকে বেশ শক্তভাবে আঘাত করেছিল, কারণ এটি এমন কিছু যা আমার স্ত্রী এবং আমি নিজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

দুর্দান্ত ভিএফএক্স এবং সিনেমাটোগ্রাফি এবং দুর্দান্ত সংগীত সহ এটি প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে খুব উচ্চ মানের। কেবল একটি খুব পালিশ অভিজ্ঞতা, যা ফ্লানাগানের জন্য সাধারণ।

এটি সম্পর্কে আমার কিছু রিজার্ভেশন রয়েছে যা এটি সত্যিকারের মাস্টারপিস হওয়ার খুব কমই রাখে। একাকীত্বগুলি এই মুহুর্তে কুখ্যাত, এবং খুব বিভাজক হতে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে, আমি তাদের খুব পছন্দ করেছি … কিছুক্ষণের জন্য। তারা সাধারণত ভালভাবে লিখিত এবং ভাল অভিনয় করা শুরু করে এবং চিন্তা-চেতনামূলক হতে পারে। তবে আমি আশঙ্কা করি যে শোটি চলার সাথে সাথে মাইক ফ্লানাগান কিন্ডা তার নিজের ফার্টগুলি কিছুটা স্নিগ্ধ করতে শুরু করে। একাকীত্বগুলি আরও ঘন ঘন হয়ে যায়, দীর্ঘতর এবং আরও স্ব-স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে শুরু করে এবং প্রকৃত লেখার গুণমানটিও হ্রাস পেতে শুরু করে। এপিসোডের শেষ দু’জনে সত্যই কিছু মারাত্মক বিষয় রয়েছে – শেরিফের 9/11 সম্পর্কে বক্তৃতা এবং মৃত্যুর বিষয়ে এরিনের চূড়ান্ত একাকীকরণ। তারা কেবল ঘুরে বেড়ানো এবং ওভারভার করা শুরু করে। এটি ইতিমধ্যে একটি সুন্দর ধীর শো যা এর প্যাসিংয়ে সত্যিই ব্যথা করে।

অভিনয়টি কিছুটা হিট বা মিসও হতে পারে। হামিশ লিংকলেটার পুরোহিত হিসাবে কেবল উজ্জ্বল, এবং তিনি যে প্রতিটি দৃশ্যে চৌম্বকীয়। তবে কাস্টের বাকী কিছু অংশ কিছুটা কাঠের এবং অবিস্মরণীয় হতে পারে।

সামগ্রিকভাবে যদিও, মিডনাইট ম্যাস হ’ল একটি সত্যই তৈরি মাইনারিগুলি যা কিছু ভারী বিষয়কে মোকাবেলা করে এবং এগুলি অন্বেষণের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ভাল কাজ করে, যখন কিছু ভাল পুরানো ফ্যাশনে নিক্ষেপ করে ভ্যাম্পায়ার শেননিগানস

