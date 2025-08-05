You are Here
মন্ট্রিয়ালের গর্বের কুচকাওয়াজ থেকে ইহুদি গোষ্ঠীগুলিকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত

ইহুদি গোষ্ঠীগুলি গাজার সাথে “সংহতি” এ গত সপ্তাহে প্যারেড থেকে বাধা দেয়

05 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ 4 মিনিট আগে আপডেট হয়েছে2 মিনিট পড়া

মন্ট্রিয়ালে মন্ট্রিল প্রাইড প্যারেডে রেনি লেভেস্ক বুলেভার্ডের সাথে অংশগ্রহণকারীরা নাচ, রবিবার, আগস্ট 13, 2023। (কানাডিয়ান প্রেস)

অটোয়া-মন্ট্রিলের প্রাইড প্যারেডের আয়োজকরা ইহুদি গোষ্ঠীগুলিকে অংশ নিতে নিষিদ্ধ করার এক সপ্তাহেরও কম সময়ের পরে, কর্মকর্তারা একটি মুখের মুখ তৈরি করেছেন।

মঙ্গলবার, ইস্রায়েল সেন্টার অ্যান্ড ইহুদি বিষয়ক কেন্দ্র (সিআইজিএ) ঘোষণা করেছে যে ফিয়ার্তে মন্ট্রিলের বোর্ডের সভাপতির পদত্যাগের একদিন পর রবিবার বার্ষিক উদযাপনে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে ইহুদিদের আবারও অনুমতি দেওয়া হবে।

“সোমবার আমাদের কথোপকথনে, ফিয়ার্ট মন্ট্রিল অনড় ছিলেন যে সংগঠনটি বিরোধীতাবাদের বিরোধিতা করে এবং ইহুদি সম্প্রদায়কে বাদ দেওয়ার কোনও ইচ্ছা ছিল না,” সিজেএর বিবৃতিটি পড়ুন।

“নেতৃত্ব পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে প্রতিটি সম্প্রদায়, ধর্মীয় অনুষঙ্গ নির্বিশেষে তাদের অবশ্যই তাদের ইভেন্টগুলিতে স্বাগত এবং নিরাপদ বোধ করতে হবে। সংস্থাটি ইহুদি 2 এসএলজিবিটিকিউআইএ+ কুইবেকের ব্যক্তিদের এবং বিস্তৃত ইহুদি সম্প্রদায়কে একটি সিদ্ধান্তের জন্য ক্ষমা চেয়েছিল যা প্রত্যাখ্যানের বার্তা হিসাবে অনুভূত হয়েছিল। গঠনমূলক সংলাপের পরে আমরা তাদের ক্ষমা প্রার্থনা গ্রহণ করেছি।”

গত সপ্তাহে, ফিয়ার্ট মন্ট্রিল আয়োজকরা সংক্ষিপ্তভাবে গা’আভা – কানাডার প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম ইহুদি এলজিবিটি সংস্থা – এবং সিআইজা প্যারেডে অংশ নিতে নিষেধাজ্ঞা জানিয়ে বলেছিলেন যে এই পদক্ষেপটি ফিলিস্তিনিদের সাথে সংহতিতে ছিল এবং তাদের ঘৃণিত বক্তৃতা ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিল।

গা’আভা প্রেসিডেন্ট কার্লোস গডয় বলেছেন মন্ট্রিল গেজেট বুধবার যে আয়োজকরা তাদের “এমন কিছু গোষ্ঠী বর্ণনা করে ঘৃণ্য বক্তৃতা ব্যবহার করার অভিযোগ করেছিলেন যারা আমাদেরকে গর্বিত কুচকাওয়াজে ‘সন্ত্রাসবাদী’ এবং ‘প্রো-হামাস’ হিসাবে হাঁটতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।”

যদিও ইস্রায়েল এলজিবিটি সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য মধ্য প্রাচ্যের একটি বিরল আশ্রয়স্থল এবং একটি প্রাণবন্ত এবং সক্রিয় সমকামী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকায় সমকামিতা অবৈধ।

হামাসের মতো ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সত্ত্বেও গর্বের সাথে মৃত্যুর জন্যও অভিযুক্ত ব্যক্তিরাও সমকামী, দূর-বাম এলজিবিটি কর্মীরা এখনও নিয়মিতভাবে নিজেকে প্যালেস্তিনিপন্থী, ইস্রায়েল বিরোধী কারণের সাথে মিত্র বলে মিত্র।

ফিয়ার্ট মন্ট্রিয়ালের সিদ্ধান্তটি ইহুদি গোষ্ঠী এবং রাজনীতিবিদদের উভয়ের বিরোধিতার বিস্ফোরণ ঘটায়, এখনকার ফর্মার চেয়ার বার্নার্ড ট্রুং সোমবার তথাকথিত “ব্যক্তিগত কারণে” পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিস্থাপন করেছিলেন মারলট মার্লেউ।

টরন্টো সান পৌঁছেছে সিদ্ধ মন্ট্রিল মন্তব্য করার জন্য।

“যদিও আমরা জিম্মিদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য এবং শান্তির জন্য আশা করি এবং আমাদের হৃদয় প্রতিটি বেসামরিক মৃত্যুর সাথে ভেঙে যায়, ইস্রায়েলি বা ফিলিস্তিনি যাই হোক না কেন, মন্ট্রিয়ালের রাস্তাগুলি অবশ্যই ভয় দেখানোর মঞ্চে পরিণত হবে না এবং আমাদের অবশ্যই 2 এসএলজিবিটিকিউ+ রাইটস, কুইবেক, রক্ষার প্রতি আমাদের অংশীদারিত্বের প্রতিদানকে নিশ্চিত করতে হবে।”

– মন্ট্রিল গেজেট থেকে ফাইল সহ

