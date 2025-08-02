মন্ট্রিয়াল | গাজায় মারা যাওয়া শিশুদের নাম পড়তে জড়ো হয়েছিল

পিয়ের ত্রুটি 1940-2025
জীবন লিখুন
এমন একটি বিষয় যা পিয়েরে ফোগলিয়া ব্যাখ্যা করেছেন যে অনেক কিছুই সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছে, তবে যার মধ্যে তিনি তার ইতিহাসে খুব কম কথা বলেছিলেন … এটি তাঁর ইতিহাস। প্রায় পনেরো বছর আগে, মার্ক ক্যাসিভি তার বন্ধুকে তার পেশায় একটি বইয়ের প্রকল্পের জন্য তার রিপোর্ট সম্পর্কে সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন যা দিনের আলো কখনও দেখেনি। অপ্রকাশিত সাক্ষাত্কারগুলি, আজ (হালকা) ফাঁক দিয়ে বিতরণ করা হয়েছে, যা লেখার সময় ফোগলিয়া বেঁচে থাকা আবেশ এবং উদ্বেগকে প্রতিফলিত করে। তবে কাঁচা খবর থেকে অনেক দূরে জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণও।