মমদানি: সামাজিক কর্মীরা, ‘ট্রানজিট অ্যাম্বাসেডরস’ 911 কলগুলিতে পুলিশকে প্রতিস্থাপন করা উচিত

নিউইয়র্ক সিটির ডেমোক্র্যাটিক মেয়র মনোনীত প্রার্থী জোহরান মামদানি সোমবার বলেছেন, সমাজকর্মী এবং অন্যান্য নন-পলিস পেশাদারদের মতো “ট্রানজিট অ্যাম্বাসেডর” এনওয়াইপিডি ওয়ার্কলোডগুলি সহজ করতে এবং অফিসার ধরে রাখার উন্নতি করতে কিছু 911 কল পরিচালনা করা উচিত।
আইন প্রয়োগকারী এবং জননিরাপত্তা সম্পর্কিত মামদানির অবস্থান ২৮ শে জুলাই ম্যানহাটনে গণহত্যার পরে কেন্দ্রের মঞ্চে নিয়েছিল যে পুলিশ অফিসার সহ চারজনকে হত্যা করেছিল। মর্মান্তিক শ্যুটিংয়ের আলোকে মমদানির সমালোচকরা নিউ ইয়র্ক সিটিতে পুলিশকে নষ্ট করার বিষয়ে অতীতের বক্তব্যে তাকে ধমক দিতে শুরু করেছিলেন।
মমদানিকে সোমবার সেন এলিজাবেথ ওয়ারেন, ডি-ম্যাসের সাথে এক সংবাদ সম্মেলনে সোমবার অপরাধ ও জননিরাপত্তা সম্পর্কে তার পদ্ধতির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যখন তিনি তার ধারণার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।
“আমি আবার সময় এবং সময় বলেছি যে এনওয়াইপিডির প্রতি আমি প্রতিটি সিদ্ধান্তই জনসাধারণের সুরক্ষার ফলাফল এবং সেই জনসাধারণের সুরক্ষার ফলাফল থেকে পিছনের দিকে কাজ করবে, আমরা জানি, এটি এমন একটি যা নিজেরাই অফিসারদের কথা শুনেও আসে,” মামদানি সোমবার বলেছিলেন।
‘ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ’: মমদানির ‘ব্লাট্যান্ট ফ্লিপ-ফ্লপ’ পুলিশকে ‘রাজনৈতিক থিয়েটার’ হিসাবে ছিঁড়ে ফেলেছে
স্ব-বর্ণিত সমাজতান্ত্রিক প্রার্থী নিউইয়র্ক সিটির অনেক পুলিশ অফিসারদের চাকরি ত্যাগ করার সিদ্ধান্তের শীর্ষস্থানীয় কারণ হিসাবে “জোর করে ওভারটাইম” কে উল্লেখ করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে এনওয়াইপিডি অফিসাররা প্রতি বছর মানসিক স্বাস্থ্য সংকট সম্পর্কিত প্রায় 200,000 জরুরি কল পান।
“প্রতি বছর আমরা তাদের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলি – আমরা তাদের পক্ষে প্রথমদিকে চাকরিতে আকৃষ্ট হওয়া খুব দায়িত্বের প্রতিক্রিয়া জানানো তাদের পক্ষে আরও বেশি কঠিন করে তুলছি,” মামদানি যুক্তি দিয়েছিলেন। “নিউ ইয়র্কারদের যথাযথভাবে জননিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বেগ রয়েছে এবং আমি পুলিশ অফিসারদের গুরুতর অপরাধের প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারদের মানসিক স্বাস্থ্য আহ্বানের প্রতিক্রিয়া জানাতে নিয়োগের ক্ষমতা দিতে চাই।”
ফ্ল্যাশব্যাক: জোহরান মমদানি গণ -শুটিং পরিচালনা করে এমন মূল পুলিশ ইউনিটকে ‘ভেঙে’ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন
বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করার জন্য, মামদানি একজন দু: খিত পর্যটককে জড়িত একটি অনুমানমূলক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, তর্ককারী কর্মকর্তারা এই কলগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য সংস্থান ব্যবহার করতে বাধ্য হন, তবে শহরটি যদি “ট্রানজিট অ্যাম্বাসেডর” নিয়োগ দেয় তবে তা শেষ হতে পারে।
“এই বাধ্যতামূলক ওভারটাইম এমন একটি বিষয় যা আমরা আশা করতে পারি। এটি অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয়। আইন প্রয়োগকারীদের অতিরিক্ত সময় হ্রাস করতে সহায়তা করার জন্য তার প্রস্তাব সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে মমদানি সাংবাদিকদের বলেন,” এই কর্মকর্তাদের আমরা এই আধিকারিকদের তৈরি করছি। ”
“যখন আমরা নিশ্চিত করি যে এটি কোনও অফিসার নয় যাকে টাইমস স্কয়ার সাবওয়ে স্টেশনের মাঝখানে দাঁড়াতে হবে এবং কোন পর্যটকদের কাছ থেকে কোন প্রস্থানটি কাজ করে এবং কোন এসকেলেটর নিতে পারে এবং কোন লাইনটি বিলম্ব করে বা তাদের ছাড়াই চলছে সে সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, তবে আমাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে একজন ট্রানজিট রাষ্ট্রদূত রয়েছে যে এই কর্মকর্তা রয়েছে যে এই কর্মকর্তা, এটি ওভারটাইমকে হ্রাস করতে শুরু করে।”
এদিকে, ২০২০ সালে পডকাস্টের উপস্থিতির সময়, একই বছর মামদানি তার এখন কুখ্যাত সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি এনওয়াইপিডিটিকে হ্রাস করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, মেয়রের সমাজতান্ত্রিক প্রার্থী আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে পুলিশকে ঘরোয়া সহিংসতার আহ্বানে সাড়া দেওয়া উচিত নয়।
“যদি কেউ বেঁচে থাকেন, ঘরোয়া সহিংসতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন – এমন অনেকগুলি ভিন্ন, বিভিন্ন পরিস্থিতি রয়েছে যা এই নির্দিষ্ট পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশিক্ষিত লোকেরা আরও ভালভাবে পরিচালনা করতে পারে এমন একজন বন্দুকের বিরোধিতা করে যে সাধারণভাবে যথেষ্ট সীমিত পরিমাণে প্রশিক্ষণ পেয়েছে,” মমদানি এ সময় বলেছিলেন।
মমদানি, ম্যানহাটনের গণ -শ্যুটিংয়ের পরে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কে আরও ভাল তা নিয়ে কুওমো সংঘর্ষ
পুলিশ অফিসার নয়, সামাজিক কর্মী থাকার জন্য মামদানির আহ্বানের জবাবে মানসিক স্বাস্থ্য সংকট সম্পর্কিত কিছু 911 কলকে সাড়া দেয়, আগত মেয়র এরিক অ্যাডামস, তিনি নিজেই এনওয়াইপিডি প্রাক্তন অধিনায়ক, এই ধারণাটিকে “দায়িত্বজ্ঞানহীন” এবং “বেপরোয়া” বলে অভিহিত করেছিলেন।
সিবিএস নিউজ অনুসারে, মামদানির জননিরাপত্তা সুরক্ষা প্ল্যাটফর্মের সমালোচনা করার সময় অ্যাডামস বলেছিলেন, “সুতরাং আপনি যখন কোনও ঘরোয়া সহিংসতার ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানাতে নাগরিকদের ক্ষতির পথে রাখেন, তখন এটি দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং এটি বেপরোয়া।”
নিউইয়র্ক টাইমস অনুসারে, এই বছরের শুরুর দিকে মমদানির ১ 17 পৃষ্ঠার জননিরাপত্তা পরিকল্পনায় প্রকাশিত হয়েছিল এনওয়াইসি মেয়রের পক্ষে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হওয়ার প্রতিযোগিতার মধ্যে, তিনি তার অনেক প্রাথমিক বিরোধীদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন যে তিনি নিউইয়র্ক টাইমসের মতে, তিনি এই বাহিনীতে আরও অফিসার নিয়োগের কথা কল্পনা করেননি। বরং তার পরিকল্পনা অনুসারে, মমদানি মানসিক স্বাস্থ্য দলগুলি এবং অন্যান্য আইনবিহীন প্রয়োগকারী কর্মীদের যারা নির্দিষ্ট 911 কলগুলিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে তাদের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্প্রদায় সুরক্ষা বিভাগ তৈরি করতে কাজ করবে।
দ্য টাইমস অনুসারে, মমদানির প্রস্তাব এনওয়াইপিডির ওভারটাইম বাজেট এবং এর টাস্কফোর্সকে অপসারণ করার বিষয়েও কথা বলেছিল।
নিউইয়র্কের প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমো, যিনি জনসাধারণের সুরক্ষা এবং পুলিশ সম্পর্কে মামদানির দৃষ্টিভঙ্গির কট্টর সমালোচক ছিলেন, তার জননিরাপত্তা প্ল্যাটফর্ম প্রকাশ করেছে সোমবার, এনওয়াইপিডির বাহিনীতে কর্মকর্তাদের সংখ্যা প্রায় 5,000 বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে।
ডেমোক্র্যাটিক পার্টি প্রাথমিকের মামদানির কাছে হেরে স্বতন্ত্র হিসাবে প্রার্থী হওয়া কুওমোও অফিসার বেতন বাড়াতে এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য সুবিধা এবং পেনশনের অ্যাক্সেস উন্নত করতে চান।