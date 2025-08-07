মরসুম 1 ক্লাসিকের সরাসরি সিক্যুয়াল

ফিলাডেলফিয়ায় এটি সর্বদা রোদ একটি সিজন 1 ক্লাসিকে একটি সিক্যুয়াল পর্ব সরবরাহ করেছে। এটা সবসময় রোদ সিজন 17, 6 এপিসোড, নতুন মরসুমের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখেছে, যদিও এখন এমন কিছু দিক রয়েছে যা সিরিজের দীর্ঘকালীন অনুরাগীদের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়বে।
সর্বশেষ পর্বটি কেবল অতীতের পর্বের স্মরণ করিয়ে দেয় বা আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি নয়; এটি একটি সরাসরি সিক্যুয়াল। এই শোটি বিশ বছর ধরে বাতাসে রয়েছে, এটি সর্বকালের দীর্ঘতম চলমান সিটকম হিসাবে তৈরি করেছে, তবে এটি সংযুক্ত বর্ণনার মধ্যে একটি অভূতপূর্ব ব্যবধান।
অনেক এটা সবসময় রৌদ্রের সেরা এপিসোডগুলিতে ক্রিকেট বা আইনজীবীর মতো উল্লেখযোগ্য রিটার্নিং অতিথি তারকাদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে তবে সর্বশেষ পর্বটি এমন চরিত্রের রিটার্ন সরবরাহ করে যা 99% ভক্ত প্রথমে চিনতে পারে না।
এটি সর্বদা সানি সিজন 17 এর “ওভারেজ মদ্যপান” মরসুম 1 এর “অপ্রাপ্ত বয়স্ক পানীয়” পর্বের সরাসরি সিক্যুয়াল
ট্যামি এবং ট্রে ফিরে এসেছে ফিলাডেলফিয়ায় এটি সর্বদা রোদ বিশ বছরে প্রথমবারের মতো, এবং তারা একই অভিনেতারা অভিনয় করেছেন। তাদের প্রথম উপস্থিতি ছিল “অপ্রাপ্ত বয়স্ক মদ্যপান: একটি জাতীয় উদ্বেগ,” শোয়ের তৃতীয় পর্ব, যা প্যাডির কিশোর পানীয় পানকারীদের ভিড়কে আকর্ষণ করে, একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রমতে অংশ নেওয়া এই গ্যাংয়ের সাথে শেষ হয়েছিল।
“ওভারেজ মদ্যপান: একটি জাতীয় উদ্বেগ” অনুলিপি করা শিরোনাম সহ সিজন 17 পর্বটি প্যাডির পাব দিয়ে শুরু হয় স্বাভাবিকের চেয়ে আরও বেশি জনবহুল দেখায়, যদিও এই গ্যাংটি দ্রুত বুঝতে পারে যে এর অনেক গ্রাহক আবারও কম বয়সী রয়েছেন। যদিও এই আখ্যানের মিলটি তাত্ক্ষণিকভাবে স্পষ্ট হয়, তবে একটি তাত্ক্ষণিক মোড় রয়েছে যা গ্যাংয়ের বার্ধক্য নিয়ে খেলেন।
1 মরসুমে তাদের স্পষ্টতই বিষাক্ত আচরণ সত্ত্বেও, পর্বটি প্রকাশ করেছে যে ট্যামি এবং ট্রে বিয়ে করেছে এবং এখন একটি কিশোর পুত্র রয়েছে। সেই ছেলে হ’ল কিশোর -কিশোরীদের মধ্যে যারা এখন প্যাডিতে মদ্যপান করছেন, বারবার পরিস্থিতি উত্সাহিত করছেন।
ট্যামি এবং ট্রে সহ ডেনিস এবং ডি এর গল্পগুলি 17 মরসুমে পুনরাবৃত্তি হয়
যদিও ট্যামি এবং ট্রে বড় হয়েছে এবং একটি সন্তান ছিল (এমনকি তাদের নিজস্ব সমস্যা থাকলেও), ডেনিস এবং ডি এখনও একই ধরণের প্রতিযোগিতা করছেন। ডি ট্রেকে অনুসরণ করেন, যদিও তিনি দ্রুত তাঁর আজ্ঞাবহ আচরণটি বন্ধ করে দিয়েছেন। ডেনিস ট্যামির সাথে তার ভাগ্য চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি তাত্ক্ষণিকভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করেন।
রেনল্ডস ভাইবোনরা একটি বিকল্প পথ অনুসরণ করে, ডি টেমি এবং ট্রির ছেলের সাথে শেষ করে ডেনিস ছেলের প্রম তারিখের সাথে ঘুমায়। ডেনিস এবং ডি -র তরুণ থাকার হতাশার এখনও প্রচলিত রয়েছে এবং তাদের আচরণের চূড়ান্ত, করুণ দুঃখ, আবারও শেষ ফলাফলটি তারা গণনা করতে বাধ্য হয়েছে।
“ওভারেজ মদ্যপান” প্রযুক্তিগতভাবে এটি সর্বদা রৌদ্রের জন্য একটি পর্বের ট্রিলজি তৈরি করে
সিজন 1 এর “অপ্রাপ্ত বয়স্ক মদ্যপান” পর্বটি গ্যাংটিকে উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিফলন দেখেছে, তবে 7 মরসুম পর্যন্ত এটি নয় যে আমরা সত্যই তাদের অভিজ্ঞতার উপর সম্পূর্ণ লোর পেয়েছি। এক অর্থে, “দ্য হাই স্কুল পুনর্মিলন” বছরের পর বছর ধরে “অপ্রাপ্ত বয়স্ক মদ্যপান” এর নরম সিক্যুয়াল।
এখন, মরসুম 17 এটিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। যখন এই চরিত্রগুলি 30 ছিল এবং একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রমতে যেতে ইচ্ছুক ছিল তখন এটি দুঃখজনক ছিল, তবে এটি এখন আরও খারাপ যে তারা প্রায় 50। দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য এটা সবসময় রোদ গ্যাং হ’ল তার নিজস্ব রসিকতার বাট, এখন আগের চেয়ে বেশি।
