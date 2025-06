মরিচা একটি খুব শক্তিশালী টাইপ সিস্টেম আছে, কিন্তু ফলস্বরূপ এটি কিছু কৌতুক আছে, কেউ কেউ অভিশপ্ত প্রকাশ বলে। একটি পরীক্ষার ফাইল আছে, weird-expr.rs মরিচা সংগ্রহস্থলে যা এর কয়েকটি পরীক্ষা করে এবং আপডেটগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করে। সুতরাং আমি এগুলির প্রত্যেকটির উপর দিয়ে যেতে এবং এটি কীভাবে বৈধ মরিচা তা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলাম।

নোট করুন যে এগুলি বাগ নয়, বরং লুপস, এক্সপ্রেশন, জবরদস্তি ইত্যাদির মতো মরিচা বৈশিষ্ট্যগুলির চরম ক্ষেত্রে।

অদ্ভুত

fn strange () -> bool let _x : bool = return true ;

অভিব্যক্তি return true টাইপ আছে ! । কখনও টাইপ অন্য কোনও প্রকারের মধ্যে জোর করতে পারে না, তাই আমরা এটি একটি বুলিয়ানকে বরাদ্দ করতে পারি।

মজার

fn funny () fn f (_x : ()) f ( return );

ফাংশন f এর একটি একক প্যারামিটার রয়েছে () টাইপ, আমরা আবার পাস করতে পারি return কারণ ! জোর করা হবে () ।

কি

use std :: cell :: Cell ; fn what () fn the (x : & Cell < bool >) return while ! x . get () x . set ( true );; let i = & Cell :: new ( false ); let dont = the (i); dont (); assert! (i . get ());

দ্য the ফাংশন একটি রেফারেন্স নেয় Cell<bool> । ফাংশনের অভ্যন্তরে, আমরা কিছুক্ষণ লুপ ব্যবহার করি

while ! x . get () x . set ( true );

কোষগুলি সেট করতে থাকে true যদি এর বিষয়বস্তু হয় false এবং আমরা সেই লুপের সময় ফিরিয়ে দিয়েছি যা প্রকার রয়েছে () ।

পরবর্তী আমরা একটি পরিবর্তনশীল তৈরি i যা একটি রেফারেন্স Cell<bool> এবং একটি ক্লোজার বাঁধুন যা কল করে the সঙ্গে i প্যারামিটার হিসাবে, আমরা তখন সেই ক্লোজারটি কল করি এবং এটি দৃ sert ় করি i সত্য।

জম্বি যীশু

fn zombiejesus () { loop { while ( return ) { if ( return ) match ( return ) 1 => if ( return ) return else return _ => return ; else if ( return ) return ; } if ( return ) break ; } }

অভিব্যক্তি (return) টাইপ কখনও নেই, যেহেতু কখনও টাইপটি এই সমস্ত জায়গায় এটি ব্যবহার করতে পারি এমন কোনও ধরণের মধ্যে জোর করতে পারে না।

মধ্যে if এবং while বিবৃতি এটি একটি বুলিয়ানে জোর করে, একটিতে match বিবৃতি এটি যে কোনও কিছুতে জোর করে।

let screaming = match ( return ) " aahhh " => true , _ => false ;

নিশ্চিত না

use std :: mem :: swap; fn notsure () let mut _x : isize ; let mut _y = (_x = 0 ) == (_x = 0 ); let mut _z = (_x = 0 ) < (_x = 0 ); let _a = (_x += 0 ) == (_x = 0 ); let _b = swap ( &mut _y, &mut _z) == swap ( &mut _y, &mut _z);

আমাদের একটি অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীল রয়েছে _x আমরা বরাদ্দ _y থেকে (_x = 0) == (_x = 0) । (_x = 0) ইউনিট টাইপ তাই মূল্যায়ন করে _y সত্য। অনুরূপ জিনিস সঙ্গে _z এবং _a বাদে _z যেহেতু মিথ্যা () নিজের চেয়ে কম নয়। _b এছাড়াও সত্য কারণ swap রিটার্নস () ।

এই স্পর্শ করতে পারেন না

fn canttouchthis () -> usize fn p () -> bool true let _a = ( assert! ( true ) == ( assert! ( p ()))); let _c = ( assert! ( p ()) == ()); let _b : bool = ( println! ( "" , 0 ) == ( return 0 ));

ফাংশন p() ফাংশন ফিরে আসে যে একটি বুলিয়ান, assert! ম্যাক্রো ফিরে আসে () সুতরাং _a এবং _c উভয় সত্য।

চূড়ান্ত লাইনে _b অভিব্যক্তি বরাদ্দ করা হয়

( println! ( "" ), 0 ) == ( return 0 ))

দ্য println! রিটার্ন ম্যাক্রো রিটার্ন () এবং (return 0) হয় ! যা জোর করে। () সুতরাং অভিব্যক্তিটি বৈধ, এই লাইনটি 0 টিও ফেরত দেয় যা ফাংশন স্বাক্ষরকে বৈধ করে তোলে।

রাগান্বিত গম্বুজ

fn angrydome () { loop if break let mut i = 0 ; loop i += 1 ; if i == 1 match ( continue ) 1 => , _ => panic! ( " wat " ) break ; }

প্রথম লাইনে আমরা তাত্ক্ষণিকভাবে লুপটি প্রস্থান করি, কারণ break একটি বৈধ অভিব্যক্তি, যার ধরণ রয়েছে ! আমরা এটি একটি আইএফ বিবৃতিতে ব্যবহার করতে পারি।

পরের অংশে আমরা বরাদ্দ করি i থেকে 0। আমরা বর্ধন করি i লুপে, আইএফ বিবৃতি প্রথম পুনরাবৃত্তিতে চলবে কারণ i এখন 1। আমরা ম্যাচ (continue) যা ! লুপটি পরবর্তী পুনরাবৃত্তিতে এড়িয়ে যায়, আমরা বর্ধিত করি i আবার তাই এখন 2 । দ্য if স্টেটমেন্টটি চালিত হয় না তাই লুপটি প্রস্থান করে এবং ফাংশনটি ফিরে আসে।

ইউনিয়ন

fn union () union union <' union > union : & ' union union <' union >,

মরিচা আছে তিনটি বিভাগ কীওয়ার্ডগুলির:

কঠোর কীওয়ার্ড, যা কেবল তাদের সঠিক প্রসঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে

সংরক্ষিত কীওয়ার্ডগুলি, যা ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে, তবে কঠোর কীওয়ার্ডগুলির মতো একই সীমাবদ্ধতা রয়েছে

দুর্বল কীওয়ার্ডগুলি, যার নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে কেবল বিশেষ অর্থ রয়েছে

union একটি দুর্বল কীওয়ার্ড এবং হয় ইউনিয়ন ঘোষণায় ব্যবহৃত হলে কেবল একটি কীওয়ার্ডআমাদের এটির জন্য অন্যান্য প্রসঙ্গে যেমন ফাংশন নামগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দেয়।

পাঞ্চ কার্ড

fn punch_card () -> impl std :: fmt :: Debug ..=..=.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..=.. ..=.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..=.. .. ..=.. ..=.. ..=.. ..=.. .. ..=..=.. ..=..=..=.. ..=..=.. .. ..=.. ..=.. ..=.. .. .. .. ..=.. .. ..=.. ..=.. ..=.. ..=.. .. ..=.. .. .. ..=.. .. ..=.. ..=.. ..=.. ..=.. .. .. ..=.. .. ..=.. .. ..=.. ..=.. .. ..=..=.. ..=..=.. .. .. ..=..=..

মরিচা মধ্যে .. একটি সীমাহীন পরিসীমা উপস্থাপন করে ( std::ops::RangeFull ) সাধারণত স্লাইসে ব্যবহৃত হয়। একইভাবে ..= একটি মান পর্যন্ত এবং সহ একটি পরিসীমা উপস্থাপন করে ( std::ops::RangeToInclusive )। সমস্ত বিভিন্ন রেঞ্জের প্রকার রয়েছে যা আপনি দেখতে পারেন std::ops মডিউল ডক্স।

আপনি যা চান তা সংমিশ্রণে রেঞ্জগুলি একত্রিত করা যেতে পারে:

use std :: ops :: RangeFull , RangeTo , RangeToInclusive ; let _a : RangeToInclusive < RangeTo < RangeFull >> = ..=.. .. ;

এই সমস্ত পরিসীমা প্রকার বাস্তবায়ন Debug যা সন্তুষ্ট impl std::fmt::Debug রিটার্ন টাইপ।

বানর ব্যারেল

fn monkey_barrel () let val : () = () = () = () = () = () = () = () = () = () = () = () = () = () = () = () = () = () = () = () = () = () = () = () = () = (); assert_eq! (val, ());

মরিচা এ অ্যাসাইনমেন্ট এক্সপ্রেশন একটি বাম নিয়ে গঠিত Assignee অভিব্যক্তিএকটি সমান চিহ্ন ( = ) এবং একটি অধিকার মান এক্সপ্রেশন। একটি টিউপল প্যাটার্নটি একটি অ্যাসিগিনি এক্সপ্রেশন ব্যবহার করা যেতে পারে, যার অর্থ এটি একটি অ্যাসাইনমেন্ট এক্সপ্রেশনের বাম অংশে উপস্থিত হতে পারে। বেশিরভাগ সময় আমরা ধ্বংসাত্মক মান নির্ধারণের জন্য এটি ব্যবহার করি।

let (x,y) = ( 110 . 0 , 50 . 5 );

তবে টিউপলটি খালিও থাকতে পারে, যার অর্থ আমরা এটি নির্ধারণ করছি () প্রকার।

let () = ();

কারণ অ্যাসাইনমেন্টগুলি ফিরে আসে () আমরা তাদের চেইন করতে পারি

let () = () = () = ();

আধা

fn semisemisemisemisemi () ;;;;;;; ;;;;;;; ;;; ;;; ;; ;; ;; ;;;; ;;;; ;; ;;;;;;; ;;;;; ;; ;;;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;;;;;;; ;;;;;;; ;; ;; ;;

আপনি কোনও ব্লকের যে কোনও জায়গায় একটি আধা-কর্নন যুক্ত করতে পারেন, যা খালি মান সহ একটি খালি বিবৃতি তৈরি করে () । সুতরাং এই আধা-কর্নোনগুলি কেবল খালি বিবৃতিগুলির একটি গুচ্ছ তৈরি করে।

দরকারী সিনট্যাক্স

fn useful_syntax () { use {{ std :: collections :: HashMap }}; use :: core, std; use :: core as core2; }

মরিচা দলবদ্ধ অনুমতি দেয় use বয়লারপ্লেট হ্রাস করার জন্য বিবৃতি। এই ধনুর্বন্ধনী বিবৃতিটির মূলেও ব্যবহার করা যেতে পারে, আপনি যে ধনুর্বন্ধনী ব্যবহার করতে পারেন তার কোনও সীমাও নেই।

use std :: sync :: Arc ; use core :: mem :: transmute;

অসীম মডিউল

fn infcx () pub mod cx pub mod cx pub use super :: cx; pub struct Cx ; let _cx : cx :: cx :: Cx = cx :: cx :: cx :: cx :: cx :: Cx ;

আমরা একটি মডিউল ঘোষণা cx তারপরে আমরা নামকরণ করা আরও একটি সাব-মডিউল তৈরি করি cx । লাইন

pub use super :: cx;

নিজে থেকেই মডিউলটি পুনরায় রফতানি করছে, যার অর্থ আমরা এখন এটিকে পুনরাবৃত্তভাবে কল করতে পারি। আমরা নামগুলি পরিবর্তন করি কিনা তা দেখতে সহজ।

pub mod outer pub mod inner pub use super :: inner; pub struct Item ; let _item : outer :: inner :: Item = outer :: inner :: inner :: inner :: Item ;

মাছের লড়াই

fn fish_fight () trait Rope fn _____________ < U >(_ : Self , _ : U ) where Self : Sized struct T ; impl Rope for T fn tug_o_war (_ : impl Fn ( T , T )) tug_o_war (< T > :: _____________ :: < T >);

দ্য Rope বৈশিষ্ট্যটির একটি জেনেরিক সহ একটি সরবরাহিত পদ্ধতি রয়েছে U এবং এটি দুটি আর্গুমেন্টে নেয়, একটি প্রকারের Self এবং প্রকারের আরেকটি U । আমরা একটি স্ট্রাক্ট তৈরি করি T এবং বাস্তবায়ন Rope এটি জন্য। দ্য tug_of_war ফাংশন যে কোনও ফাংশন বা বন্ধ করে দেয় যা প্রয়োগ করে Fn(T,T) ।

অভিব্যক্তি <T>::_____________::<T> একটি সম্পূর্ণ যোগ্য ফাংশন পয়েন্টার, সাথে T জেনেরিক টাইপ হিসাবে ( fn(T,T) )। কারণ উভয় পরামিতি একই ধরণের, আমরা এটিতে এটি পাস করতে পারি tug_of_war ।

বিন্দু

fn dots () assert_eq! ( String :: from ( " .................................................. " ), format! ( " :? " , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ));

পরিসীমা সিনট্যাক্স ( std::ops::RangeFull ) প্রয়োগ Debug এবং হিসাবে ফর্ম্যাট হয় ".." । সুতরাং আমরা বিন্দুগুলির একটি স্ট্রিং পেতে তাদের চেইন করতে পারি।

U8

fn u8 ( u8 : u8 ) { if u8 != 0 u8 { assert_eq! ( 8 u8 , { macro_rules! u8 ( u8 ) => mod u8 pub fn u8 <' u8 : ' u8 + ' u8 >( u8 : & ' u8 u8 ) -> & ' u8 u8 " u8 " ; u8 ; u8 ! ( u8 ); let & u8 : & u8 = u8 :: u8 ( & 8 u8 ); crate :: u8 ( 0 u8 ); u8 }); } }

আসুন এটিকে আলাদা করে নেওয়া যাক, আমাদের একটি ম্যাক্রো আছে u8! যা একটি মডিউল ঘোষণা করে u8 যা একটি ফাংশন ঘোষণা করে u8 যা নামযুক্ত একটি প্যারামিটার নেয় u8 টাইপ u8 এবং একটি রেফারেন্স প্রদান u8 ।

macro_rules! u8 ( u8 ) => mod u8 pub fn u8 <' u8 : ' u8 + ' u8 >( u8 : & ' u8 u8 ) -> & ' u8 u8 " u8 " ; u8 ;

পরবর্তী আমরা কল u8::u8(&8u8) এবং এটি একটি পরিবর্তনশীলকে বরাদ্দ করুন ( u8 )। পরবর্তী লাইন কল crate::u8(0u8) এবং অবশেষে আমরা ফিরে আসি u8 পুরো অভিব্যক্তি থেকে পরিবর্তনশীল।

চালিয়ে যান

fn 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚞𝚎() type 𝚕𝚘𝚘𝚙 = i32 ; fn 𝚋𝚛𝚎𝚊𝚔() -> 𝚕𝚘𝚘𝚙 let 𝚛𝚎𝚝𝚞𝚛𝚗 = 42 ; return 𝚛𝚎𝚝𝚞𝚛𝚗; assert_eq! ( loop break 𝚋𝚛𝚎𝚊𝚔 (); , 42 );

এগুলি আইডেন্টিফায়ারগুলির জন্য সাধারণ এএসসিআইআই অক্ষরের পরিবর্তে ইউনিকোড মনোস্পেস অক্ষর ব্যবহার করে, যা কীওয়ার্ডগুলি সনাক্তকারী হিসাবে ব্যবহারের নিয়মগুলি ভেঙে দেয় না।

ফিশি

fn fishy () assert_eq! ( String :: from ( " ><> " ), String :: <> :: from :: <>( " ><> " ) . chars :: <>() . rev :: <>() . collect :: < String >() );

জেনেরিক এবং লাইফটাইম যুক্ত করার সময় মরিচা টার্বো ফিশ সিনট্যাক্স ব্যবহার করে। আমরা খালি জেনেরিকগুলি স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করতে খালি কোণ বন্ধনী ব্যবহার করতে পারি।

বিশেষ চরিত্র

fn special_characters () ( .. ) : (_,_),(

আসুন সঠিক অভিব্যক্তিটি ডিকোড করা যাক:

let val = & ( ..=.. )( .. );

আমরা একটি পরিসীমা সমন্বিত একটি স্লাইসের একটি রেফারেন্স তৈরি করি &(..=..) তারপরে আমরা এটির একটি সম্পূর্ণ টুকরো নিই।

বাম অভিব্যক্তির জন্য এখন:

let val = ( | ( .. ) : (_,_),( | __ @ _ | __) | __)(( &* " \\ " , ' 🤔 ' ) /**/ ,);

আমাদের দুটি আর্গুমেন্ট সহ একটি বন্ধ রয়েছে, প্রথম যুক্তিটি হ’ল একটি টিপল, অটো-ইনফারার্ড প্রকার সহ।

let val = | ( .. ) : (_,_) | ;

দ্বিতীয় যুক্তি একটি বন্ধ যা একটি আছে বাইন্ডিং এপরিবর্তনশীল __ একটি ওয়াইল্ডকার্ড প্যাটার্নে আবদ্ধ ( _ ), যা কিছু মিলবে।

let val = | ( .. ) : (_,_),( | __ @ _ | __) | ;

তারপরে আমরা তাত্ক্ষণিকভাবে সেই ক্লোজারটিকে কল করি, একটি স্ট্রিং এবং একটি চর এবং একটি খালি ব্লক দিয়ে একটি টুপলে চলে যাই।

let val = ( | ( .. ) : (_,_),( | __ @ _ | __) | )(( &* " \\ " , ' 🤔 ' ),)

ম্যাচ

fn r#match () let val : () = match match match match match () () => () () => () () => () () => () () => () ; assert_eq! (val, ());

এটি কেবল নেস্টেডের সাথে মিলছে match বিবৃতি।

ম্যাচ নেস্টেড যদি

fn match_nested_if () let val = match () () if if if if true true else false true else false true else false => true , _ => false , ; assert! (val);

এই একটি match guard নেস্টেড সহ if বিবৃতি।

ফাংশন

fn function () struct foo; impl Deref for foo type Target = fn () -> Self ; fn deref ( & self ) -> & Self :: Target foo) as _) let foo = foo () ()() ()()() ()()()() ()()()()();

দ্য Deref বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করা হয় যখন কোনও প্রকারকে স্পষ্টভাবে অন্য ধরণের মধ্যে জোর করা যায়, এটি সাধারণত স্মার্ট পয়েন্টার দ্বারা ব্যবহৃত হয় যাতে এগুলি অন্তর্নিহিত প্রকারে স্পষ্টভাবে ব্যবহার করা যায়।

আমরা বাস্তবায়ন করি Deref FOO এর জন্য একটি ফাংশন পয়েন্টার যা ফিরে আসে foo যার অর্থ আমরা সেই ফুকে আবার পুনরাবৃত্তভাবে কল করতে পারি।

বাথরুমের স্টল

fn bathroom_stall () _

একটি ম্যাচে বাহুতে একাধিক নিদর্শনগুলি একটি বাহুতে মেলে, দ্বারা পৃথক করা যায় | ।

let foo = ' a ' ; match foo ' x ' .. ' z ' => _ =>

দ্য matches! ম্যাক্রোর একটি ম্যাচ স্টেটমেন্টের মতো একই সিনট্যাক্স রয়েছে যাতে আমরা একাধিক নিদর্শনও চেইন করতে পারি, এমনকি যদি সেগুলি ওয়াইল্ডকার্ড নিদর্শন হয়।

matches! ((),_ | _ | _ | _ | _ | _)

matches! ( 2 , _ | _ | _ | _ | _ | _ if (i += 1 ) != (i += 1 ));

আমাদের এখানে ছয়টি পৃথক নিদর্শন রয়েছে, যা সকলেই একই কাজ করে: আমরা পরীক্ষা করি কিনা i +=1 != i += 1 যা এটি দুবার বৃদ্ধি করে, তাই প্রতিটি পুনরাবৃত্তি বাড়ছে i 2 দ্বারা। 6 x 2 = 12 প্লাস 1 (প্রাথমিক মান) এবং চূড়ান্ত মান 13 তাই দৃ ser ়তা assert_eq!(i,13) সত্য। দ্য match!(2,..) আতঙ্কিত হয় না কারণ এটি একটি ওয়াইল্ডকার্ড প্যাটার্ন তাই কোনও মান ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি বিবৃতিটি সর্বদা মিথ্যা হতে চলেছে কারণ সঠিক অভিব্যক্তি সর্বদা বামদের চেয়ে আরও বেশি হবে তাই সমস্ত নিদর্শনগুলি চেষ্টা না করা পর্যন্ত এটি চলবে।

ক্লোজার ম্যাচিং

fn closure_matching () Some ( 4 )));

x এমন একটি বন্ধ যা একটি অনির্ধারিত ধরণের সাথে একটি প্যারামিটার গ্রহণ করে, যা এর ব্যবহারের মাধ্যমে অনুমান করা হবে। পরবর্তী আমরা match x(..) যা বন্ধের ধরণ তৈরি করে RangeFull । দেখে মনে হচ্ছে আমরা ক্লোজারগুলির সাথে মেলে তবে এটি সত্যই কেবল একাধিক ওয়াইল্ডকার্ড নিদর্শন।

সংখ্যাগুলিও কিছু যায় আসে না যদিও মনে হয় এটি প্রতিবার ফাংশনটি বাড়ানো হচ্ছে, যেহেতু এটি ওয়াইল্ডকার্ডের সাথে মেলে।

ইতিমধ্যে ফিরে

fn return_already () -> impl std :: fmt :: Debug loop return !!!!!!! break !!!!!! 1111

দ্য break এক্সপ্রেশন বার বার প্রয়োগ করা হয় a not একটি পূর্ণসংখ্যার উপর অপারেশন, যখন return expression বার বার প্রয়োগ করা হয় a not অপারেশন break অভিব্যক্তি।

জাল ম্যাক্রো

fn fake_macros () -> impl std :: fmt :: Debug { loop if ! match ! ( break ! return ! 1337 ) }

আসুন রিটার্ন স্টেটমেন্টটি বিচ্ছিন্ন করা যাক:

fn fake_macros () -> impl std :: fmt :: Debug return ! 1337

এই একটি করছে not অভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তিতে অপারেশন। এরপরে আমরা সেই অভিব্যক্তিটি একটি লুপে জড়িয়ে রাখি।

fn fake_macros () -> impl std :: fmt :: Debug loop break ! return ! 1337

দ্য break! এছাড়াও একটি করছে not অপারেশন return! 1337 যা টাইপ আছে ! । এখন ফাংশন রিটার্ন টাইপ লুপ এবং রিটার্ন স্টেটমেন্ট উভয় থেকেই অনুমান করা হয়। ডাইভারজেন্ট ফাংশন?

এরপরে আমরা একটি ম্যাচের বিবৃতিতে লুপের ভিতরে সমস্ত কিছু মোড়ানো

fn fake_macros () -> impl std :: fmt :: Debug loop match ! ( break ! return ! 1337 )

আমরা মেলে যেহেতু ম্যাচের বিবৃতিতে আমাদের কোনও নিদর্শন যুক্ত করতে হবে না never । এবং অবশেষে আমরা এটি একটিতে আবৃত if বিবৃতি।

fn fake_macros () -> impl std :: fmt :: Debug { loop if ! match ! ( break ! return ! 1337 ) }

সুতরাং এটি যোগ করুন: