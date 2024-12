মরিচা মধ্যে SM-2 বাস্তবায়ন

impl Item pub fn interval ( & self ) -> Interval let r = self .n ; let ef = self .ef ; match self .n 0 => 0 , 1 => 1 , 2 => 6 , _ => let r = r as f32 ; let i = 6.0 * ef .powf ( r - 2.0 ); let i = i .ceil (); i as u32