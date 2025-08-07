মরোক্কান ম্যান সিগারেটের সাথে প্যারিস যুদ্ধের স্মৃতিসৌধকে অপমান করার জন্য গ্রেপ্তার

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ফ্রান্স ক্যামেরায় ধরা পড়ার পরে প্যারিসের একটি যুদ্ধ স্মৃতিতে সিগারেট জ্বালিয়ে এমন এক ব্যক্তির রেসিডেন্সি পারমিট ছিনিয়ে নিয়েছে বলে জানা গেছে।
মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রেটিলিও গ্রেপ্তারের পরে একজন 47 বছর বয়সী মরোক্কোর ব্যক্তির এই পদক্ষেপকে “অশ্লীল ও করুণ” বলে অভিহিত করেছেন। তার ভিডিও ফুটেজটি প্রচুর পরিদর্শন করা আর্ক ডি ট্রায়োম্ফের নীচে একটি সিগারেট আলোকিত করে এটি প্রচারের পরে ক্ষোভের সূত্রপাত করেছিল।
“যে ব্যক্তিকে স্মৃতিসৌধের শিখার সাথে সিগারেট জ্বালিয়ে অজানা সৈনিকের সমাধিটি অপমান করেছিলেন তাকে প্যারিসে মৃতের স্মৃতিতে একটি সমাধিস্থল, সমাধি, কলস বা স্মৃতিস্তম্ভ লঙ্ঘনের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল এবং সত্যটি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল,” স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রেটিইলিউ লিখেছেন।
বুধবার ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ঘোষণা করেছে যে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিটিকে তার আবাসের অনুমতি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, পলিটিকো জানিয়েছে।
অজানা সৈনিক যুদ্ধের স্মৃতিসৌধে একটি শিখা এবং আর্ক ডি ট্রায়োফের একটি খিলানের নীচে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত একজন সৈনিকের সমাধি রয়েছে।
ঘটনার ফুটেজে দেখা যাচ্ছে যে একজন লোক স্মৃতিসৌধের পাশে হাঁটু গেড়ে যা দর্শকদের সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়। হতবাক পর্যটকরা যেমন দেখছেন তেমন অবিলম্বে চলে যাওয়ার আগে তাকে তার সিগারেটটি আলোকিত করার জন্য স্মৃতিসৌধ থেকে শিখার উপর ঝুঁকতে দেখা যায়।
স্থানীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লোকটির ফ্রান্সে আইনী মর্যাদা রয়েছে এবং এটি পুলিশের কাছে পরিচিত ছিল।
স্মৃতি ও ভেটেরান্স বিষয়ক উপমন্ত্রী প্যাট্রিসিয়া মিরালেস বলেছেন, যা ঘটেছিল তার দ্বারা তিনি “ক্ষোভের” হয়েছিলেন।
“অজানা সৈনিকের সমাধিতে হাঁটা। চিরন্তন শিখার সাথে তাঁর সিগারেট আলোকিত করা। এটি নিছক ভুল নয়: এটি একটি অবমাননা,” তিনি এক্স -তে লিখেছিলেন।